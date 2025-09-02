ČSSD: Útok na Babiše je obyčejný fašismus

03.09.2025 10:05 | Monitoring

ČSSD odsuzuje útok na expremiéra Babiše na jeho mítinku.

ČSSD: Útok na Babiše je obyčejný fašismus
Foto: ČSSD
Popisek: Česká suverenita sociální demokracie - logo

Jsme přesvědčeni, že se jedná o ukázkovou formu fašismu, protože tím, kdo napadal v Evropě v nedávné minulosti, ve 20. a 30. letech v Německu a ve 20. letech Itálii politická shromáždění demokratických politických stran byly fašisté.

„Dnes je už pravidlem, že v českých podmínkách jsou útoky fyzického charakteru soustředěny vždy a pouze jen na politické odpůrce pravicových vlád, pravicových politiků či pravicových uskupení“ řekl ing. Jiří Paroubek předseda ČSSD “vzpomeňte na volební kampaň roku 2009, kde byli představitelé sociální demokracie na svých setkáních s občany bombardováni desítky vajec. Už tehdy jsme upozorňovali na to, že se jedná o organizovanou akci.“ dodal Paroubek

ČSSD chce věřit, že lidé si zapamatují tuto nechutnost, tento jasný záchvat fašistického násilí v českých podmínkách, a určitě podle toho budou hodnotit ve volebních místnostech, koho vlastně chtějí volit.

ČSSD vyzývá Policii ČR, aby přestala zametat případ pod koberec, ukázala i na nepřímé viníky útoku a překvalifikovala jej z pouhého výtržnictví na závažný trestní čin. Vždyť přetáhnout kohokoliv přes hlavu kovovou holí plnou silou se nesmí tolerovat nikde o to více ne na politických mítincích. Nebo chceme, aby se po levicových politicích začalo i střílet, jak to známe již z nedalekého Slovenska?

Psali jsme:

„Třikrát ho majznul po hlavě. To muselo přijít.“ Útok na Babiše pokračuje
„Fiala nemá koule, v koalici dělá děvk*.“ Topolánek soptil do kamer
Babiš zmlácen odpůrcem. Ne všichni ale útok odsoudili. Naopak
Po útoku na Babiše propírán útok na Jarka Nohavicu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , ČSSD

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je útok holí na Babiše překročení nepsaných hranic?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. byl položen dotaz

Máme nebo nemáme nezávislé soudy?

Vy jste napsal k zatčení Jiřikovského toto: ,,Státní ozbrojenci násilnicky obsadili rodinný dům a jeho vystrašenému obyvateli sdělili zhruba toto: “Dej nám něco na politiky a bude z toho pro Tebe podmínka. Jinak se na mnoho let rozluč se svobodou. A nemyl se, soudy budou rozhodovat podle přání veřej...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Ptačinec je plevel, který urychluje nejen hojení ranPtačinec je plevel, který urychluje nejen hojení ran Reálná čísla o četnosti sexu v manželstvíReálná čísla o četnosti sexu v manželství

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČSSD: Útok na Babiše je obyčejný fašismus

10:05 ČSSD: Útok na Babiše je obyčejný fašismus

ČSSD odsuzuje útok na expremiéra Babiše na jeho mítinku.