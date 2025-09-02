ČSSD: Útok na Babiše je obyčejný fašismus

Jsme přesvědčeni, že se jedná o ukázkovou formu fašismu, protože tím, kdo napadal v Evropě v nedávné minulosti, ve 20. a 30. letech v Německu a ve 20. letech Itálii politická shromáždění demokratických politických stran byly fašisté.
„Dnes je už pravidlem, že v českých podmínkách jsou útoky fyzického charakteru soustředěny vždy a pouze jen na politické odpůrce pravicových vlád, pravicových politiků či pravicových uskupení“ řekl ing. Jiří Paroubek předseda ČSSD “vzpomeňte na volební kampaň roku 2009, kde byli představitelé sociální demokracie na svých setkáních s občany bombardováni desítky vajec. Už tehdy jsme upozorňovali na to, že se jedná o organizovanou akci.“ dodal Paroubek
ČSSD chce věřit, že lidé si zapamatují tuto nechutnost, tento jasný záchvat fašistického násilí v českých podmínkách, a určitě podle toho budou hodnotit ve volebních místnostech, koho vlastně chtějí volit.
ČSSD vyzývá Policii ČR, aby přestala zametat případ pod koberec, ukázala i na nepřímé viníky útoku a překvalifikovala jej z pouhého výtržnictví na závažný trestní čin. Vždyť přetáhnout kohokoliv přes hlavu kovovou holí plnou silou se nesmí tolerovat nikde o to více ne na politických mítincích. Nebo chceme, aby se po levicových politicích začalo i střílet, jak to známe již z nedalekého Slovenska?
autor: PV