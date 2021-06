Černochová (ODS): Náš národ měl vždy řadu hrdých a svobodně uvažujících lidí

reklama

Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové pro mě osobně i řadu členů Občanské demokratické strany je obhajoba legální držby zbraní v rozumném právním rámci principiální záležitostí obrany a svobody zdravého rozumu. ODS je v této otázce dlouhodobě konzistentní, zásadová a zároveň je jednou z nejaktivnějších obránkyň těchto principů. Už o tom hovořil i pan senátor.

Odmítáme proto případná tvrzení, že tak činíme z nějakých populistických důvodů před volbami. Vy víte, že já tohle téma v pravidelných intervalech sem do Poslanecké sněmovny nosím vždycky, když se nějaké odebírání svobod střelecké komunitě děje, a činila jsem tak opakovaně v tomto volebním období i v tom minulém. Věřím, že v symbolické rovině dnes může dojít k opravdu významnému posunu dopředu, kdy zřetelně a nahlas deklarujeme, že chránit svůj život a život svých blízkých se zbraní v ruce za splnění všech zákonných podmínek je v naší zemi právem základním. Ale nechceme se mýlit. Navrhovaná novela nečiní z držby zbraní nárokovou záležitost. Odkazuje se na jasně definované zákonné mantinely, které má Česká republika propracované snad nejlépe na světě i naší zásluhou. Byli jste to vy, kteří jste před poměrně krátkou dobou hlasovali pro celou řadu lepších paragrafů v zákoně o zbraních a střelivu. Je to hodnota hodná ochrany a péče.

Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku a právo na obranu se zbraní zakotvené do ústavního pořádku má samozřejmě i vyšší váhu. Zároveň je toto právo obtížněji napadnutelné, protože ústavní změny nelze provádět tak snadno. Považuji za důležité zopakovat, že cílem není, aby se počet zbraní v rukou občanů dramaticky navyšoval. Ať si každý, kdo chce, absolvuje a vyzkouší, jaké to je získat zbrojní průkaz. Kdo nechce, nikdo ho k tomu nenutí. Cílem je ochránit a zachovat současná práva povinnosti a dát jim zaslouženou váhu, jelikož jsou vyvážená a jsou hlavně funkční. Ačkoliv můžeme o detailech zákonů vést často polemiku, to, že trestných činů s legálně drženou zbraní je zanedbatelné minimum, napovídá, že přehnaná regulace legálních držby zbraní nedává žádný smysl a není cestou k eliminaci nelegálně držených zbraní, ba právě naopak. Z praxe to dobře víme. Přemrštěná regulace vede k tomu, že řada lidí ve chvíli, kdy by svoji zbraň měla odevzdávat, tak raději tu zbraň ukryje v ilegalitě. Dochází tak k přechodu těch původně legálních zbraní do ilegality, a to si nikdo z nás nepřeje.

Náš národ měl vždy řadu hrdých a svobodně uvažujících lidí, kteří si nenechali zakazovat bránit sebe a své blízké i se zbraní v ruce: Cukrář Jaroslav Švarc, koželuh Josef Valčík, číšník Jan Hrubý, obchodník Adolf Opálka, gymnazista Pavel Bublík, zámečník Jozef Gabčík, topič Jan Kubiš. Sedm zdánlivě obyčejných mužů, kteří projevili neobyčejnou odvahu, a dnes je to právě 79 let, kdy se z kostela v Resslově ulici ozvalo: Jsme Češi. Nikdy se nevzdáme. Slyšíte? Nikdy! Toto byla poslední slova parašutistů, kteří se v kryptě bránili přesile osmi set nacistů.

Domnívám se, že tato pomyslná tradice bránit sebe i své blízké se zbraní v ruce, panuje v hlavách řady legálních držitelů zbraní dodnes. A nejen jich. Proto na vás apeluji, ukažme jim svou důvěru; důvěru státu v ně. Jsou to právě oni, kteří jsou státem dostatečně kontrolováni, prověřováni, evidováni a důvěru si zaslouží.

V České republice platí jasná pravidla, která garantují, že zbraň, legálně, nemohou mít nepovolané osoby. Ano. Nelegální zbraň samozřejmě může mít kdejaký lump, darebák a zločinec, tomu ale nezabrání žádné písmenko na papíře, ani sebepřísnější zákon. Nejlepší prevence před útočníky se zbraní je jednoduše to, že potencionální oběť se může bránit a není bezzubá. Přesně tak. A to je tedy ta nejlepší prevence proti útočníkům.

Občané dobře vědí, že úpravou Listiny zde nevznikne žádný divoký západ plný pistolníky, s kolty proklatě nízko. Byť jsem ráda, že tuto americkou značku má dnes i licenčně Česká zbrojovka. Gratulujeme. Každopádně dáváme najevo respekt k obraně se zbraní, a když je zapotřebí, tehdy, když je to nevyhnutelné. Věřím, že dnešní hlasování dopadne ve prospěch občanů, že dopadne ve prospěch střelecké komunity a završíme tak naše dlouholeté snažení, které započalo již někdy na začátku roku 2017. Někdo by mohl namítnout, že tehdy se jednalo o poněkud odlišný návrh úpravy ústavního zákona o bezpečnosti. Ano. Ale princip, princip zůstává zachován.

Prosím vás tedy všechny, podpořte tuto novelu ústavního zákona, stejně jako to učiní všichni přítomní poslanci Občanské demokratické strany. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad ODS.)

Mgr. Jana Černochová ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Černochová (ODS): Přestaňte se už vymlouvat na zákon o zadávání veřejných zakázek Černochová (ODS): Co z nákupu helikoptér Venom a Viper má český průmysl? Černochová (ODS): Horké chvilky trapnosti. Zůstáváme i nadále na chvostu Černochová (ODS): Vláda chce měnit diplomaty jako košile

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.