Červíček (ODS): Kraj podpoří obce při zajištění autobusové dopravy

„Poskytnutím dotace reagujeme na vyhodnocení účelnosti a požadavky dotčených obcí k zajištění veřejné autobusové dopravy. Je naší povinností zajistit dostupnou dopravní obslužnost i obcím, které jsou na okraji velkých měst,“ sdělil první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro dopravu a silniční hospodářství Martin Červíček.

Požadavek na poskytnutí dotace vznesly obce Běleč nad Orlicí, Vysoká nad Labem a Lochenice. Celková výše dotace je přes 345 tisíc korun.

Brig.gen.v.v., Mgr. Martin Červíček ODS



1. vicehejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Z důvodu zajištění bezpečnosti dojíždějících žáků z Lochenic do spádové základní školy v Předměřicích nad Labem se navrhuje dotování dvou párů spojů MHD v úseku Lochenice – Předměřice, Cukrovar ve dnech školního vyučování. V období prázdnin je navrhován k dotaci jeden pár spojů k zajištění dopravy občanů Lochenic k lékaři do Předměřic nad Labem.

Ve Vysoké nad Labem se počítá s dotací na sedm párů spojů MHD v úseku Vysoká n. L. – Podzámčí, které by zajišťovaly spojení do základních a středních škol, k lékaři či do zaměstnání. Podobně na tom budou cestující v Bělči nad Orlicí, kde budou dotovány dva páry spojů MHD v úseku Svinary – Běleč, které zajistí dopravu dětí z Bělče nad Orlicí do základních a středních škol v Hradci Králové a spojení ze zaměstnání z Hradce Králové po 18. hodině.

Psali jsme: Červíček (ODS): Ti, co se zabývali střevním turismem, nyní staví na odiv svou hrdost Červíček (ODS): Kotena i Ondráčka bych odborností jistě trumfnul Červíček (ODS): Kde je vůle, tam je cesta Červíček (ODS): Na dně už jsme byli…, jde to bohužel ještě níž

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV