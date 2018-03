Červíček (ODS): Kotena i Ondráčka bych odborností jistě trumfnul

Pondělí

… odjížděl jsem s rodinou na plánovanou dovolenou, ale hlava jakoby nechtěla jet s sebou, respektive nechtěla vyložit náklad pracovních myšlenek….situace ve zdravotnictví v našem kraji a narychlo svolaná jednání i navržená řešení… Myslím, že zatím jsme možná našli cestu k tomu, jak vyřešit několik dílčích problémů, ale k nalezení postupu, který by řešil celou situaci systémově a ne tzv. metodou „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“ – budeme muset nejprve opravdu pečlivě rozklíčovat příčiny, pojmenovat odpovědnosti a vyvodit účinná opatření.

Úterý

…hory, sluníčko a čerstvý vzduch pomalu okysličil nejenom moje plíce, ale i hlavu a začal jsem se věnovat zcela netradičním aktivitám, jako je pohyb bez telefonu u ucha, pohyb bez 4 kol, ale s lyžemi na nohou a začal jsem objevovat pozitiva role „hlídací tatínek“.

Středa

…otrava kyslíkem pokračuje, pohyb na lyžích, čas s rodinou, odpoledne se synem v náručí…o co jiného vlastně jde, že? (to, že občas zkontroluji telefon, odpovím na pár zpráv a proběhnu zprávy na internetu – to se vlastně nepočítá)

Čtvrtek

……no, dobře - i sklenička něčeho dobrého– lyže, pekáč (jenom malinko zpráviček a vzhledem k jejich obsahu snad raději žádné), odpočinek – tedy zodpovědný tatínek „chůvička“…nemohlo by to tak zůstat napořád? (chápu, to mi asi nikdo neuvěří…no tak alespoň ještě pár dnů)

Pátek

…nebudu se pořád opakovat a navíc dnes už jsem nevydržel – to, co jsem si přečetl ve zprávách mi nedá, abych neokomentoval: Okamura místopředseda sněmovny, Koten předseda bezpečnostního výboru a Ondráček předseda komise pro kontrolu GIBS... Říkám si, zda jsem neměl zkusit kandidovat v poslaneckých volbách. Nerad bych, aby to vyznělo namyšleně, ale myslím, že mohu s čistým svědomím konstatovat, že bych minimálně dvěma z posledně jmenovaným zkomplikoval zvolení, neboť bych je tolik omílanou odborností určitě musel trumfnout.

…poslední den hory, sluníčko, čerstvý vzduch a siesta s Toníčkem.

Sobota

…zpátky doma a zase trochu podivné čtení: https://echo24.cz/…/selhani-demokratickych-stran-20-poslanc…

… jsem přesvědčen, že i kdyby absence poslanců stran, které hlasovaly proti zvolení, byla menší, stejně dojde k prohlasování stranami, které se šikují do podpory menšinové vlády. Přesto mi taková neúčast byť při opakovaném – téměř symbolickém - hlasování o doplnění trojky Okamura, Koten a dnes už i Ondráček, vadí.

Neděle

…snažím se uchovat si co nejvíce načerpané pozitivní energie a pomalu vracím pracovní myšlenky na své místo. Říká se „lépe a radostněji?“ - tak možná spíše „se zaujetím a nadhledem“ do nového týdne.