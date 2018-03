Červíček (ODS): Ti, co se zabývali střevním turismem, nyní staví na odiv svou hrdost

Pondělí

…Návrat z dovolené mě opět vrátil přímo do reality – na obvyklé pondělní Radě kraje rezonovalo pochopitelně téma zdravotnictví, přičemž jsem se snažil zorientovat v tom, co se za týden – od koaliční schůzky a na ní definovaných krocích událo – nebo, bohužel, spíše neudálo. Jsem připraven a zvědav na jednání s paní ředitelkou Urešovou. Chci odpovědi, chci znát příčiny a odpovědnosti – té své politické za skutečné hledání systémového řešení se nezříkám. Chci, abychom to vyřešili se všemi souvislostmi a nejenom uhladili.

Úterý

…Regionální stála konference – trochu příjemnější realita – náš kraj je lídrem v úspěšnosti čerpání peněz z dotačních programů v oblasti dopravy. Další projekty jsou připraveny. Stejně tak jsem já připraven jednat o dalších možnostech, jak v oblastech revitalizace stávajících a realizace nových dopravních staveb ještě efektivněji prostředky pro náš kraj čerpat.

…A možná ještě něco málo k zasedání poslanecké sněmovny kvůli Ondráčkovi... všichni jsme v mládí jistě udělali řadu chyb, ale nemůžeme jimi omlouvat své dnešní postoje. Těm, kterým se podařilo ze svých omylů dospět a poučit se, by dnes – být na jeho místě - stačilo říci: „Byl jsem mladý a blbý kluk, který chtěl za každou cenu mluvit v televizi a dnes vidím, že moje vystoupení v televizi nevypadá zrovna chytře a je spíše úsměvné: -) Prostě se omlouvám, ale chtěl jsem být policajt a tenkrát nebyla skoro jiná možnost, než začít u pohotovostního pluku...". Ondráček ale svým stále stejným pocitem nadřazenosti a kompetentnosti komentovat cokoliv dokazuje, že u něj se nezměnilo nic.

Středa

…Obvyklý pracovní den – konstruktivní jednání se třemi starosty, řešení aktuální rozpracovanosti projektů a jejich příprav s mým kolegou – vedoucím odboru dopravy Tomášem Jurčekem. Na závěr dne jednání Výkonné rady ODS, kde mne pochopitelně zajímá zejména práce bezpečnostního výboru. Pro mne je cílem nezůstat jenom u toho, definovat si, co by se v této oblasti mělo stát, ale dělat to. A pokud o tom budeme mluvit - tak abychom mohli říkat – co v této oblasti konkrétně děláme, prosazujeme a navrhujeme.

…Mezi tím vším jsem pochopitelně registroval i probíhající inauguraci prezidenta – nebyl poprvé ani podruhé mou volbou, ale přijde mi trochu pokrytecké demonstrativní jeho odmítání od lidí, kteří se v průběhu předchozích let vůči osobě Zemana zabývali střevním turismem a nyní staví na odiv svou hrdost.

Čtvrtek

…Příjemná povinnost nebo spíše milá příležitost setkat se s osobnostmi, které s největší pravděpodobností nemají čas zabývat se příliš politickými žabomyšími válkami, ale všechen svůj um, energii a víru ve smysl svého konání přetavily v podnikatelský úspěch. Možná bychom se my politici od nich mohli lecčemu přiučit. Ještě jednou smekám a gratuluji novým podnikatelům a podnikatelkám roku 2017.

Pátek

… Po očku jsem se díval v pátek na mimořádné zasedání poslanecké sněmovny kvůli zásadním personálním změnám vlády BEZ DŮVĚRY... a musím konstatovat, že pokud je potřeba projednávat něco, co by mělo být běžným standardem slušnosti a politické kultury, je to ostuda. Každá vláda dělala, dělá a bude dělat personální změny v prostředí, za které odpovídá. Ale změny typu "nemá moji důvěru" bych očekával pouze od exekutivy, která MÁ naši jakoukoliv DŮVĚRU v poslanecké sněmovně!!!

Sobota

…Abych si vyčistil hlavu od nahromaděného týdenního politického a úředního „smetí“, využívám hezkého počasí k pravidelnému běhání a uvědomuji si, že na maratonskou přípravu (na podzim jsem slíbil, že se letos zúčastním) tyhle víkendové dávky asi ještě nestačí. No nic – další vytyčený cíl – ale bez toho bych byl nesvůj.

Neděle

…Slunce na obloze, snad i v duši a doufám, že bude přítomno i v nadcházejícím týdnu v obou jmenovaných oblastech.

autor: PV