Červíček (ODS): Kde je vůle, tam je cesta

Pondělí

... teplota, rýmička - zvažuji, zda začít trénovat sepjaté ruce na hrudi v poloze ležmo, ale nakonec jsem se přemluvil a jedu do práce na jednání Rady kraje. Projednali jsme věcně plánované body, ale přesto mi není lépe. Jel jsem to domů vyležet. A to jsem netušil, že se mi při slově zdraví – respektive zdravotnictví - přitíží ještě víc…

Úterý

… Tisková konference – téma: zdravotnictví v našem kraji – respektive nečekané skutečnosti. Řeším dopravu v kraji – každý den - je to moje gesce. Sleduji a snažím se být nápomocen kolegům při akutní situaci ve školství. Vím, že i zdravotnictví je v našem kraji problematické, a proto je tu Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., ředitelé nemocnic… Jsem překvapen a mrzí mne, že dochází k tak krajním situacím. Budeme je muset řešit neprodleně – uvnitř úřadu, ale hlavně tam, kde „hoří“.

Středa

…více než 3 hodinové jednání s autobusovými dopravci o veřejné autobusové dopravě v našem kraji – trochu netradičně v příjemném prostředí střední školy v Teplicích nad Metují. Řeč byla o našich připomínkách vůči plnění služeb ze strany dopravců, a velmi podrobná diskuze o tom, co nás čeká v následujících 10 letech. Velké poděkování patří všem zainteresovaným za profesionální partnerství a společnou snahu řešit problémy v autobusové dopravě.

Čtvrtek

…Konference „Železnice pro kraje“ – jednání s partnery SČDC a ČD. Výsledkem jednání byl konkrétní plán oprav a modernizací tratí v našem kraji – namátkou opravy na tratích Chlumec n. Cidlinou – Trutnov, Týniště n. Orlicí – Broumov…, modernizace na tratích HK – Pardubice, Týniště b. Orlicí – Choceň, HK – Týniště n. Orlicí …zvýšení provozních parametrů na trati v okolí Jaroměře…

…s ministrem Ťokem jsme rovněž diskutovali o revitalizaci tratí v KHK, ale také o tom, jak zvýšit počet rychlíkových spojení do našeho kraje.V neposlední řadě jsme si vyříkali všechny důvody, (které byly doposud řešeny 3 marnými žádostmi), proč bychom měli jezdit na úseku dálnice D11 - v okolí HK- bez dálniční známky. Potvrdilo se, opět, že „kde je vůle, tam je cesta“ – jinými slovy - kdo chce, nenechá se odradit a hledá způsoby, tak ji většinou najde .

Pátek

…Představenstvo ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. – s kolegy jsme probrali plán hospodaření společnosti v letošním roce a zhodnotili jsme aktuální průběh zimní sezóny ?. Zima se ještě nevzdala a tak doufám, že řidičům k bezpečné jízdě přispívá aplikace Zimní obslužnost a - věřte, že neustálá – práce silničářů. Nezapomínejte, ale prosím i na vlastní opatrnost a přizpůsobení jízdy klimatickým podmínkám

…6. Reprezentační ples zemědělců a potravinářů v Adalbertinu Hradec Králové – děkuji za pozvání, bylo milé vidět, že stejně jako k práci se zemědělci umí postavit i k tanci.

Sobota

…extraligový zápas házené mužů HBC Jičín vs. TJ Sokol Nové Veselí s výsledkem 22:21 byl napínavý do poslední chvíle. Házená je další ze sportů, který skvěle reprezentuje náš region. Chtěl jsem vidět jičínské házenkáře nejenom při mistrovském zápase, ale hlavně probrat přímo s lidmi, kteří od roku 1993 udrželi tento klub mezi špičkou české házené, podmínky pro rozvoj tohoto sportu v našem kraji. Až se zase jednou budeme bavit o podpoře sportu v kraji, zazní určitě i slovo „házená“.

Neděle

…Mimořádné jednání k situaci ve zdravotnictví KHK. Před rokem a půl jsme se dohodli, že chceme v koalici řešit problémy kraje společně. Přijali jsme společnou zodpovědnost a také zodpovědnost každý sám za sebe a svěřenou oblast. Očekával jsem, že asi ne vždy se na vedení kraje jednomyslně shodneme, ale až doposud jsem byl přesvědčen, že můžeme a měli bychom se o co největší shodu, kooperaci a nacházení společných východisek snažit. To znamená sdílet informace a společně projednávat zamýšlené kroky. Osobně jsem v rámci svého odboru dopravy takový přístup praktikoval. Nastalá situace ve zdravotnictví je mi velmi nepříjemná, a přestože tato oblast není v mé přímé gesci, nemohu a nechci se vzdát zodpovědnosti za její řešení, které musí nastat neprodleně. A to jak z pohledu své osobní, tak v rámci ODS i politické zodpovědnosti je jasné, že takhle to dál nejde. My chceme dostát tomu, co jsme slíbili.

autor: PV