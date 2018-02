Chalupa (ANO): Krycí heslo: "Česko - země naším vystrašeným západním přátelům zaslíbená"

Navrhuji aby naši čelní státní představitelé, až budou jako vazalové povolání na kobereček (doufám že stále ne modlitební) aby si vyslechli vše, co s námi jeho pracovní nechopnost p. Juncker provede, jak nám odebere dotace a bude nás soudit, až se z nás bude kouřit (nemluvě o dalších "kruťárnách!, jako že třeba nařídí svým kamionům, aby se ČR velkým obloukem a jejich podnikatelé nám své investice nechali zcela napospas, tím nás vytrestají), napadlo mne vyvést jeho podlahovou krytinu p. Junckera z bohorovného klidu a navrhnout doplněk k trvalému přerozdělovacímu mechanismu.

A teď pozor - uprchlík je uprchlík, ať je to Afričan, který utíká z Afriky protože, třeba umírá hlady (protože není schopen do Evropy, díky celním bariérám, nic prodat), nebo mu zastřelili příbuzného nebo Evropan, který utíká ze své obce města či státu, protože má obavu a svou bezpečnost, někoho z jeho blízkého okolí znásilnili, zmlátili či zabili - nemyslím, že je zde nějaký zásadní rozdíl.Těmto prchajícím Evropanům zaručme, jako ČR, že při splnění několika málo podmínek typu maturita či vysokoškolské vzdělání, nějaký kapitál našetřený na účtu (aby nečerpali z našeho sociálního systému) atp./obdobně jako v Austrálii/ budou mít u nás dveře dokořán otevřené. A to bez jakéhokoliv omezení počtu s tím, že počet takto přijatých Evropanů bude započítáván v poměru 1:1 k celkovým kvótám - jen na okraj, naše zem v tuto chvíli nabídla útočiště cca půl milionu cizích státních příslušníků.

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

Tím jednak pomůžeme zmatené EU s migrací jako takovou (migrace je migrace) a vyjdeme vstříc i jistému, neustále zveličovanému morálnímu deficitu, že o naše migranty - vzdělané a jazykově vybavené Čechy - se Západ svého času také jistým způsobem postaral. My se postaráme o naše přátele ze západu, nabídneme jim práci, bydlení, bezpečné prostředí a Západ nechť se dál stará o jimi pozvané nekompatibilní příchozí z Islámského světa (z Afriky), která je, jak je čím dále více zjevné, pokládá za potřebnější než své vlastní lidi. Heslo akce "Česko, země Evropanům v ohrožení zaslíbená"....

