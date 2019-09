Čižinský (KDU-ČSL): Omezování náklady na zateplování není rozumné

Hezký den, děkuji za slovo.

Já bych možná zareagoval na předřečníka. Ten průzkum z té Stanfordské univerzity, to je jenom protažení křivky růstu HDP a je tam také křivka, jak se naše země otepluje, to znamená, když se to protáhne dál, tak samozřejmě z toho nelze vyvodit, že oteplování je nějaký jev, který je pozitivní.

Co se týče HDP, tam prostě oni jenom protáhli tu křivku, co se zvyšuje a koreluje to s křivkou, jak se planeta otepluje. Ale myslím, že skutečně to nejde vykládat, jako že se máme těšit na to, že se nejvíc oteplí a pak tady budeme mít největší ráj ekonomiky a HDP bude nejlepší. Tak to skutečně není a vlastně jsme se i o tom ve výboru bavili.

Druhá věc je, že samozřejmě pokud měníme ovzduší, a v současné době oproti době před sto lety je o čtvrtinu více uhlíku, tak si prostě také otravujeme svůj vlastní vzduch, který dýcháme a je otázka, jak je to zdravé pro člověka dýchat prostě jiný vzduch, než lidstvo kdy zažilo.

Ale já bych tady rád představil svůj pozměňovací návrh. Je to návrh, který se dotýká § 7, tedy dražby povolenek a využití výnosů z dražby. Jedná se mi o to, že skutečně není rozumné tak dramaticky omezovat náklady na zateplování, protože je připravována spousta opatření, spousta programů. Od roku 2022 budou zateplovací programy rozšířené i na rodinné domy, také na vládní budovy, to znamená, že pokud to snížíme radikálně, tak se vystavujeme nebezpečí, že ekonomickou páku, kterou zateplování je, lidé jsou ochotni, obec a stát jsou ochotni do zateplování investovat, když dostane dotaci, bychom nebyli schopni použít, protože zastropování by bylo příliš přísné.

Takže navrhuji, aby to bylo zastropováno částkou 10 mld., aby tam byla vložena ještě slova "v platném znění". Skutečně si myslím, že naše ekonomika nebude v dobré kondici, pokud nebudeme používat zateplovací páku, jak ji můžeme použít. Je to tisk 3339.

Mgr. Jan Čižinský



