Smyčka se stahuje. Angelika Bazalová, držitelka Bludného balvanu, má nové důkazy o covidu

Kolem těch vědců, kteří se snažili, seč mohli, aby původ covidu-19 zůstal utajen, se stahuje smyčka. Podle členky Rady ČTK Angeliky Bazalové k tomu velmi přispívají důkazy, které si od vlády vyžádali a vyhádali aktivisté v USA. „Jednoznačně z toho vyplývá, že ti lidé, někteří vědci, se fakt cíleně domlouvali na tom, jak to zaonačit, aby se ta diskuse o laboratorním úniku vůbec nevedla,“ říká Bazalová na základě toho, co už z těchto materiálů dala dohromady. Ocenění Bludný balvan ji skutečně netrápí.

Co říkáte na to, že vám byla udělena anticena Bludný balvan?

Abych řekla pravdu, zastihl jste mě trochu nevhod, moje myšlenky jsou teď někde úplně jinde. Zrovna se vracím ze schůzky s jedním molekulárním genetikem, kde jsem dostala tolik nových informací, že si nejsem jistá, že se budu schopna soustředit na vaše otázky.

Tak můžeme začít klidně tím, co se chystáte psát, protože, předpokládám, že se ta schůzka se týkala nějakého vašeho aktuálního tématu.

No jasně. Potřebovala jsem pochopit, jak přesně byl netopýří virus v laboratoři ve Wuhanu modifikován, aby se mohl navázat na receptory v lidské buňce. Ty okolnosti, jak se to vlastně stalo, že vědci, kteří nás údajně chtěli tak vehementně chránit před nebezpečím smrticích epidemií, až jednu takovou sami vyrobili, mne natolik pohlcují, že Bludným balvanem se teď fakt nezabývám. Mimochodem, je to zajímavé. Viděl jste tu slavnou epizodu ze seriálu Simpsonovi z roku 2010, v níž se zdrojem globální epidemie stanou kočky? A epidemie covidu-19 skutečně s kočkami souvisí.

Opravdu? Jak?

Počkejte, to chcete říct, že tvůrci Simpsonů věděli o budoucí pandemii už v roce 2010?

(smích) Ne, to říct nechci, ale faktem je, že výzkumy na koronavirech se děly leta. Právě kočičí koronaviry a jejich furinová štěpící místa, to je takový spojující bod, kde se potkávají výzkumy Američanů a Číňanů. A v určitou chvíli se ty týmy zřejmě propojily a začaly spolupracovat. Ty práce na toto téma existují a byly známé, respektive, kdo se o to zajímal, ten to věděl. Tak třeba to někdo řekl i scenáristům (smích). Anebo je to prostě náhoda.

A dozvíme se někdy o té americko-čínské spolupráci ve Wuhanu na virech, které zabily miliony lidí, něco víc? A budou aktéři někdy pykat?

Nevím. Zrovna včera jsem o tom dělala rozhovor pro moji platformu Mainstream s amerikanistou a politologem Romanem Jochem. Hodně to záleží na politice. Republikáni to možná využijí jako předvolební téma, a pak je jistá naděje, že budou chtít usvědčit viníky. V Kongresu USA běží velké vyšetřování a na povrch vyplouvají detaily o tom, co se v letech před pandemií na poli těchto výzkumů dělo, a některé věci jsou opravdu šokující.

Hodně tomu pomohla iniciativa Right to Know, jejímuž spoluzakladateli Gary Ruskinovi se podařilo na základě zákonů o svobodném přístupu k informacím doslova „vytřískat“ z amerických institucí desítky e-mailů a zápisů. Je to neuvěřitelné čtení. Jsou to desítky stran dokumentů a rozborů, já v tom teď ležím a snažím se nějak si to utřídit. Jednoznačně z toho vyplývá, že ti lidé se fakt cíleně domlouvali na tom, jak to zaonačit, aby se ta diskuse o laboratorním úniku vůbec nevedla, přestože – a to z toho je taky vidět – věděli, že všechny stopy vedou právě tímto směrem. Je to velká story o totálním selhání institucí. Svoje pohůnky měli všude na světě, i v Česku. My jsme o tom už dělali pořad i v Mainstreamu i on line diskusi na Twitteru a určitě není poslední.

Jaký zájem by na tom světová vědecká komunita mohla mít, aby jim v tom pomáhala?

Tak především granty. Lidé jako Fauci rozhodují o velkých balících peněz. Například jeden z vědců Kristian Andersen, který nejdříve vyslovil podezření, že virus vznikl v laboratoři, ale pak úplně otočil a vášnivě hájil přírodní původ, pak dostal spoustu peněz na své výzkumy. Dnes se řeší, nakolik byl tímto „motivován“. On tvrdí, že o tom grantu bylo rozhodnuto už předtím, což je pravda, jenomže zapomněl zmínit, že ještě chyběl Fauciho podpis. Takže vědci ve vysokých patrech se rozhodovali podle toho, kudy tečou peníze, a někteří další s nimi chtěli být zadobře, tak jim aktivně pomáhali tuhle báchorku šířit.

Andersen sám dokonce v jedné té zprávě říká, že nechtěl být tím, kdo to selhání vědy oznámí světu Moc dobře si uvědomovali, k čemu by to vedlo, a že by na to vlastně doplatili všichni. Takže drželi spolu. No a ti v těch nižších patrech všude po světě by se museli postavit proti nim, což jim většinou nestálo za to. Vždyť víte, jak těch pár, kteří se o to pokusili, dopadlo. Vzpomeňte na doktorku Soňu Pekovou. A tak se zavřeli do laboratoří a mysleli si svoje.

Zaznamenal jsem, že Elon Musk nedávno tweetoval „Prosecute Fauci“. Souvisí tento jeho tweet s děním před vyšetřovací komisí?

Ano, Fauci tam vypovídal už v lednu. To byl neveřejný výslech, podle dostupných informací se tam kroutil a mlžil, na nic si nepamatoval. A na otázky, zda se ve Wuhanu prováděly pokusy s „gain of funkcion“ odpovídal, že „jak se to vezme“, s tím, že nejdříve je třeba ujasnit si definici – a tak dále, takže šaškárna. Ale mezitím už někteří další zřejmě začínají chápat, že smyčka se stahuje, takže na veřejném slyšení 3.června, kam je Fauci předvolán znovu, už ho možná nenechají se vykroutit. V každém případě jde o to, jestli se ukáže, že Fauci před komisí lhal pod přísahou, a to je trestné. Takže to, že nakonec skončí ve vězení, není vůbec vyloučeno.

Díky za vhled. A můžeme se už dostat k Bludným balvanům? Vy jste se opřela do členů spolku Sisyfos a pozastavila jste se nad tím, jak vypadají. Od některých jste za to schytala kritiku.

A taky od spousty lidí se mi dostalo pochopení. Mainstreamu přibyli noví posluchači a lidé mi posílají i různé podpůrné vzkazy, takže ryk těch několika spravedlivě rozhořčených morálních majáků mě zas tolik nevzrušuje.

Ta hlavní výhrada zní, že byste měla argumentovat k věci, a ne se zabývat jejich vzhledem

Ale vždyť to je k věci! Já jsem poukázala na to, jak vypadají, naprosto cíleně. Lidé kolem Sisyfa byli velkými zastánci onoho „zodpovědného přístupu ke zdraví“ v době pandemie – rozuměj, propagovali očkování hlava nehlava. Pozastavila jsem se nad tím, že lidé, kteří chtějí napomínat a mentorovat druhé v otázkách týkajících se jejich zdraví, jsou obézní. Což jejich zdravotní stav dozajista ovlivňuje a do budoucna se stanou pro zdravotní rozpočty vysoce nákladovou položkou. Pokud jí nejsou už nyní. Tudíž jsou ohrožením společnosti. Vědecký konsensus, kterým se tak rádi ohánějí, je v tomto neúprosný. Není to snad k věci?

Když to říkáte takto, tak se mi zdá, že ano

Kromě toho – lidé, kteří chtějí udělovat ostatním svoje blahosklonné hodnocení, by měli být respektovanými osobnostmi, jež si ve svých oborech vydobyly jakési nezpochybnitelné renomé. Možná to tak dříve bylo, nevím, ale lidé, kteří ten spolek Sisyfos ovládli nyní, žádnými respektovanými osobnostmi nejsou. Jsou to spíš frustráti, kteří si chladí žáhu na lidech, kteří nesdílejí jejich vidění světa, a spíše než cokoliv jiného do ní promítají svoje osobní antipatie. Jiří Grygar už je tam jen v roli fíkového listu.

Uznávám, že se s nimi nemažu, ale já to dělám záměrně. Pokud někdo útočí na mě, zaútočím taky. A ještě musím dodat, že u lidí, kteří se ostatním nevměšují do života a neudělují jim rady či příkazy, kolik dávek experimentální chemikálie si mají píchnout, jejich životní styl neřeším. Všem lidem dobré vůle přeji hodně zdraví i dobrou chuť.

Předpokládám, že tu cenu si převzít nepůjdete

Ono to zřejmě ani nejde, oni nás o ničem ani neinformovali. Já ani přesně nevím, kdo mi tu ocenění udělil. Nepodepisují se pod to, zoufalci. Mimochodem, víte, že mezi těmi „skeptiky“ nadšenými pro vakcinaci experimentální chemikálií (to je protimluv, viďte), je i exorcista Petr Jan Vinš?

Vážně?

No vážně. O tom, kdo je, a kdo není skutečný vědec, tady rozhoduje vymítač ďábla. Ale k vaší otázce. Jeden z diskutérů pod článkem, který teď vyšel v časopise Super, připomněl, jak probíhalo udílení cen v době, kdy ještě dávali možnost obětem svých frustrací se k tomu nějak vyjádřit. Bylo to před několika lety, kdy se jeden z laureátů pokusil těm kašparům ze Sisyfa cosi vysvětlovat. Bylo to strašně ponižující, jak se ti morální majáci k němu chovali... Pokud to ještě někde najdete, přidejte, prosím, odkaz, ať si každý může udělat obrázek sám.

Kvůli vašim postům na sociálních sítích opět zesílily výzvy na vaše odvolání z Rady ČTK.

Tak těmto výzvám čelí Piráti už od začátku pandemie. Od chvíle, kdy jsem jako novinářka začala dávat prostor renomovaným odborníkům, kteří šli proti takzvanému vědeckému konsensu v otázkách řešení pandemie, jsem se mnohým stala trnem v oku. Přitom to je přesně to, co by v mém světě měl novinář dělat. Rádi mluví o nenávisti, ale já čelím jejich nenávisti už čtyři roky. A když se postupně ukazuje, jak se ve všem fatálně mýlili, místo aby se káli, kopou ještě víc. Snaží se mne poškodit, jak to jen jde.

Psala jsem o tom, že lockdowny nic neřeší, že plošné testování je nesmysl, že vakcíny nezabrání šíření, že ochrana po vakcinaci je jen krátká, že covid je rizikový jen pro starší a nemocné lidi, že na covid existuje účinná symptomatická léčba, že prodělavší se nemusí očkovat, že hybridní imunita je nesmysl, že přehnaný počet dávek škodí... a tak dále. To všechno je v mých textech, a to všechno se později potvrdilo.

Já – na rozdíl od jiných novinářů – nemusím říkat „to jsme nemohli vědět“, protože vše, co se dnes potvrzuje, se vědělo včas. A já jsem o tom psala. Že někteří podlehli propagandě, je jejich problém. Doufám, že jsou Piráti na mne dnes pyšní. Protože jsem obhájila čest novinářské profese, když jsem se nestala hlásnou troubou moci.

Kromě toho se nám s kolegy Fürstem, Janoškem a Strakou podařil husarský kousek. Díky datům, která jsem získala z českých pojišťoven, oni mohli dokázat, že tvrzení, že vakcíny zachránily miliony životů, stojí na vodě. Protože výpočty z takzvaných observačních studií jsou zatíženy velkou statistickou chybou. Takže jsem spoluautorkou odborného článku v impaktovaném časopise International Journal of Infectious Diseases. Kolik členů Sisyfa to o sobě může říct?

