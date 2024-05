Kladenské dvorky se blíží, letošním tématem bude „Stopa“

reklama

Kladenské dvorky se v průběhu let proměnily ze skromného sousedského setkání v událost, která je oblíbená u široké veřejnosti a je oslavou umění ve všech jeho podobách. Pro některé je vystavování zde již tradicí, na každém ročníku se ale představí i nové tváře.

„Navázali jsme nově spolupráci s děčínským spolkem Sto let z ledu ven, který sdružuje místní sochaře, malíře, fotografy i hudebníky. Těšíme se, že nováčci ze severu Čech vnesou do Podprůhonu svěží vítr. Originální a pravděpodobně nepřehlédnutelnou instalaci ze své historie chystá také kladenské divadlo V.A.D.,“ říká Petr Lukáš, který zastřešuje výtvarnou část festivalu.

Nebudou chybět ani výtvarné dílny pro veřejnost, které Spolek Podprůhon pořádá ve spolupráci např. s Labyrintem Kladno, CPIC, Centrem LOCIKA nebo uskupením PANDA BANDa.

Kromě umění patří ke Dvorkům neodmyslitelně také hudba. Na šesti pódiích a menších scénách dostanou prostor talentovaní muzikanti nejen z Kladna a širokého okolí, ale i z ostatních koutů republiky. Představí se například The Doors tribute band, Come Beatle Together, Jan Loněk a Merlin, Karel Pazderka Band, The Bad Czechs, Houby zle nebo Iva Marešová a RAZAM. Nebudou chybět ani slavná jména – po letech na Dvorky opět zavítá bigbítová hudební skupina Schodiště nebo Robert Křesťan & Druhá tráva. Již podruhé zde svou kytaru rozezní excentrická zpěvačka Tereza Rays se svou kapelou Electric Lady.

Zajímavým oživením bude pásmo slam poetry na dvorku Pod Jabloní a nebude chybět ani Anatol Svahilec, jedna z předních tváří české slamerské scény. O kulturní zážitek pro nejmenší se pak postará vsetínský BUBU klub se svým představením Kráva a dědeček nebo herci z Divadla v Dlouhé a jejich pohádka Dlouhý, široký a bystrozraký.

Kompletní program 42. ročníku včetně interaktivní mapy všech dvorků a dalších důležitých míst je k dispozici ZDE. Další aktuální informace bude možné nalézt také na Facebooku ZDE.

Kladenské dvorky pořádá Spolek Podprůhon. Jejich financování zajišťuje především díky klíčovému partnerovi firmě TG Czech a dalším sponzorům, dotaci od Středočeského kraje, darům od malých dárců prostřednictvím platformy Darujme.cz a od loňského roku také vybíráním vstupného symbolických 100 korun za osobu (děti do 15 let zdarma, 200 korun rodinné vstupné).

Každý platící návštěvník tak získá vstupenku na oba festivalové dny a tištěný program.

