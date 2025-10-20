Decroix (ODS): Babiš na chvíli musí zmizet, protože Turka je lepší promlčet

Nebudu kritizovat, že si Babiš bere dovolenou. Nesnížím se na úroveň, kterou mi tahle parta předváděla v létě během vládních prázdnin. Ale tohle není dovolená, tohle je únik. Unik od odpovědnosti. Unik od povinnosti vyjadřovat se k průšvihům svým i koaličních partnerů.
Babiš ví, že chvíli musí zmizet, protože komentovat Turka je mega toxické a lepší je to promlčet. Macinka mu jasně říká, že nemá důvod od nominace Turka ustoupit. Nemá, to je fakt, protože Babiš to bez něj prostě neposkládá. Takže nutno promlčet. Ono je sice nekompetentní mačo, za kterého se už teď všichni normální lidi stydí, ale to třeba utichne, rozmělní se to. Něčím se to přebije, nahází se tam nějaká trestní oznámení, obviní se kdekoho.
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Anketa
Babiš ví, že na chvíli musí zmizet, protože neumí sestavit rozpočet. Nasliboval voličům i koaličním partnerům moc. A nejde to dohromady. Nelze zvýšit výdaje tak, jak nasliboval a současně dodržet schodek, jak chtějí Motoristé.
Strategie vítěze je jasná - dělat, že jsou pořád v opozici a stačí kritizovat a odvádět pozornost od svých problémů. A není to jen Turek, pořád tu máme střet zájmů Babiše. Pořád tu máme mrzutosti ohledně trestního stíhání potenciálního premiéra a předsedy Sněmovny. Mrzuté pro Babiše.
Babiš ví, kdy mlčet a kdy nechat běžet strojek, který bude vytvářet kvazi - obsah pro média. Příští týden čekám každý den vystoupení X poskoků k údajnému programu, aby se otočila pozornost od průšvihů. Pokyn bude asi takovýto: V každém vystoupení třikrát kopnout do Fialy a slíbit nesplnitelné.
Tohle poběží teď celou dobu. Zvykejme si. Relativizace, útočení, odvádění pozornosti. Jasně promyšlená strategie, jak vládnout nebo aspoň chtít vládnout a nenést odpovědnost.
Prostor bude nyní zaplněný nesourodými prohlášeními, která se silácký různě mění, až se v tom nikdo nevyzná a vzdá snahu rozumět tomu, co je pravda. Jen jedno zůstane - za všechno může Fiala.
Cirkus!
Eva Decroix, Ph.D., MBA
autor: PV