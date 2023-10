Dolejš (KSČM): Německá levice bez rudé Sahry

reklama

Po dlouhá léta prominentní obličej die Linke Sahra Wagenknecht (54 let), přezdívaná Rote Sahra, opouští stranické řady. Jako maturantka vstoupila ještě v bývalém NDR do honeckerovské SED. V německé postkomunistické levici se stala představitelkou ideově tvrdého křídla (tzv. komunistické platformy). Váha tohoto konzervativního křídla ovšem klesala, jak die Linke musela hledat oporu v západních spolkových zemích.

Za die Linke je už čtrnáct let poslankyní Bundestagu. Pozici Sahry posílilo, že se jejím životním partnerem v roce 2014 stal Oskar Lafontaine, který odešel v roce 2005 od sociální demokracie a stal se předsedou die Linke. V roce 2018 založila hnutí „Aufstehen“ s cílem mobilizovat protestní voliče. Tento projekt se ovšem příliš nezviditelnil, stal se i předmětem sporů uvnitř strany a die Linke ve volbách 2021 s 4,9 % jen tak tak prolezla do Bundestagu.

Sedmdesátiletý Lafontaine pro nemoc opustil politiku a Sahra se stala tvrdým oponentem nového vedení die Linke (zejm. po sjezdu v roce 2022). Postupně se stala disidentkou ve vlastní straně a začala koketovat s myšlenkou, že se vydá vlastní cestou. Spor o její aktivity plní už několik měsíců stránky německých novin. Na jaře 2023 prohlásila, že v roce 2025 už nebude kandidovat za die Linke, chce se dát na publicistickou dráhu a „otevírat cestu pro nové možnosti“.

Ing. Jiří Dolejš KSČM



Myslí to s odchodem z politiky vážně? Spor vznikl i o aktuální tvorbu kandidátky die Linke do EP. Wagenknecht vadí jméno aktivistky Carol Rackete a její vztah k migrační politice. Příznivci Wagenknecht by viděli jako lídra naopak ji. Napětí mezi konzervativním a liberálním křídlem je znát i při odsouzení teroristů z Hamásu, u požadavku na stažení ruských jednotek z Ukrajiny či odmítnutí fosilních paliv z Ruska. Rozpory na levici k takovým otázkám naznačují bankrot její praktické dialektiky. Spor o Wagenknecht obnažuje ideovou nejednotu strany.

Věc došla tak daleko, že v červnu požadovali kritici Wagenknecht, aby složila mandát v Bundestagu. Z vedení strany zaznělo, že budoucnost die Linke bude bez Sahry. Ta ale odpověděla, že se mandátu nevzdá, že jiní lidé na levici ji podporují a že současná die Linke ztrácí perspektivu. Část poslanců ji podporuje, štěpení by se tedy dotklo i frakce v Bundestagu. Ta má 38 členů a Sahru podporuje devět z nich (status vyžaduje aspoň 35 členů frakce).

Sahra v létě oznámila, že zakládá spolek BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) – Für Vernunft und Gerechtigkeit e.V., se sídlem v Karlsruhe. BSW prosazuje konzervativní hodnoty bez pravicového extremismu. Tvrdí, že tím jen obsadí prázdné místo, ale i přesto pro die Linke bude konkurent. A může tak pomoci pádu celé die Linke. Mediální bublina kolem vzniku BSW způsobila, že při on-line hlasování v Der Spiegel získala inciativa podporu až 30 procent.

Tento BSW Verein má být předstupněm vzniku její vlastní strany, která má být zaregistrována v roce 2024. Zkratku BSW média přeložila jako „Bin schon Weg" (jsem už na cestě). Obsah má být konzervativně zaměřen na národní sociální stát a je v opozici vůči kulturní levici. V reakci na to, že zakládá konkurenční subjekt, někteří členové už požadovali její vyloučení z die Linke. Štěpení podle nich die Linke prostě oslabí. Kdyby aspoň tato konzervativní iniciativa oslabila AfD, a ne levici.

Potenciál protestní BSW je sporný, šetření možné podpory INSA v červenci ukázalo až 20 %, ale YOUGOV jen 2 %. Reálné preference jsou něco jiného než pouhý potenciál. Rozhodne, zda BSW bude vnímána jako alternativa fašizující AfD. Pro voliče AfD je BSW jako druhá volba až ze 40 %. Proč by ale opustili zavedenou značku AfD? Na druhou stranu v evropských volbách nemá velké Německo uzavírací klausuli a lídr kandidátky postoupí i při 2 %. Jako europoslankyně by se kdysi rudá Sahra prostě jen posunula od levice a živil by ji dál populismus.

Prezentace BSW je tak trochu provokace na vedení die Linke. To chápe nový spolek jako konkurenci, která se posouvá od levice k pravici a obvinuje Sahru z egoismu. Obrátili se na členy die Linke, že nelze být současně člen die Linke a BSW. Šéf frakce v Bundestagu oznámil, že jestli Wagenknecht svým postupem napomůže k ztrátě statusu, připraví o práci více než sto spolupracovníků frakce (frakce projedná postup 7. listopadu 2023). Sociální demokraté přispěchali s nabídkou, že dveře jejich frakce jsou otevřené. Konsekvence kroku Wagenknecht se tedy brzy ukáží.

(psáno pro blog.aktualne.cz)

