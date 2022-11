Dostálová (ANO): Tato rošáda se nám opravdu vyplatí

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, co si budeme říkat, řekli jsme si tady o tom zákonu hodně a vetu pana prezidenta se opravdu nelze divit. Možná by stálo za to si připomenout celý ten běh s tímto zákonem, protože koalice nachystala změnu služebního zákona, který měl zaručit odpolitizování státní správy. Důležitý návrh, od něhož si vládní většina slibovala lepší fungování státu, ovšem nevznikl standardní cestou, a to je potřeba si připomenout. Předložila jej pětice šéfů poslaneckých klubů s argumentem, že tento proces je rychlejší. Původní připomínkové řízení k návrhu bylo zrušeno a rovnou jej schválila vláda.

Zákon, který je základní podmínkou pro čerpání evropských fondů, nebyl projednán s Evropskou komisí a nebylo mu umožněno ani mezirezortní připomínkové řízení. Připomínkové řízení mezirezortní bylo sice vyhlášeno, mělo probíhat od 16. do 27. května letošního roku, nakonec však ministerstvo žádnou oponenturu poslanecké novele důležitého zákonu dodat nemohla. Ministr pro legislativu pan Michal Šalomoun návrh z připomínkového řízení vyjmul a nahrál ho znovu už bez něj. Nadto byl materiál rovnou zařazen na jednání vlády.

Dovoluji si jenom připomenout vládní programové prohlášení, které uvádí, že kabinet se zavazuje předkládat zákony obvyklým způsobem, to znamená legislativní návrhy potřebné k plnění programového prohlášení budou předkládány standardní legislativní cestou a před jejich předložením do vlády se k nim vyjádří odborníci v rámci Legislativní rady vlády - stojí v programovém prohlášení této vlády, to jest dokumentu, který podepsaly všechny vládní strany.

Hlavním výsledkem novely zákona má být podle předkládací zprávy snaha zjednodušit a zrychlit proces vstupu do státní služby, zavést funkční období pro vedoucí zaměstnance či rozšířit okruh lidí, kteří se mohou o tato místa ucházet. Mezi další cíle patří zrušení limitu pro počet politických náměstků nebo umožnění státním úředníkům pracovat z domova. Asi tím hlavním cílem skutečně bylo co nejrychleji dostat své známé do úřadu. Z tohoto důvodu vlastně vládní koalice přichází nebo vlastně pětice předsedů výborů přichází s tím, že ze současných odborných náměstků uděláme vrchní ředitele sekce. Vzhledem k tomu, že si pravděpodobně jsou vědomi toho, že ne každý politický náměstek musí být zrovna kvalifikovaným odborníkem, tak si dali do zákona větu, že příslušný člen vlády může stanovit, že vrchní ředitel sekce je oprávněn účastnit se místo člena vlády jednání schůze vlády. Na toto upozornila Legislativní rada vlády z pozice pana předsedy, že může jít o protiústavní krok. Ale to přece nevadí. My to potřebujeme rychle, včera bylo pozdě.

K přejmenování má dojít i v případě náměstka ministra vnitra pro státní službu, který má nově být nejvyšším státním tajemníkem. Kritice v minulosti nicméně nepodléhal název pozice jako spíše obava o apolitičnost takzvaného superúředníka, který státní službu formálně zajišťuje. Nejvyšší státní tajemník totiž spadá pod Ministerstvo vnitra a jmenuje jej vláda. Zatímco doposud mohl být náměstek ministra vnitra, to znamená nejvyšší státní tajemník, jmenován pouze na 6 let, podle novely by mohl svůj mandát opakovat. A zároveň se snižují i u nejvyššího státního tajemníka požadavky na jeho odbornost. Protože abych to uvedla do kontextu, vlastně nově se zavádí, že odbornost dokládáte v průběhu minulých 15 let. To znamená, že když oni budou nastupovat na svoje pozice v roce 2023, tak je to od roku 2008. A stačí to i přerušovaně, to znamená, když si představíte pozici nejvyššího státního tajemníka, to znamená opravdu člověka, který by měl mít velké manažerské schopnosti, tak on je nemusí dokládat, například za poslední 4 roky, 8 let, 6 let, ale za posledních 15 let a přerušovaně. To znamená stačí, když bude něco řídit v roce 2008, pak nebude dělat nic z této manažerské pozice, pak něco bude řídit v roce 2012, pak opět vypadne samozřejmě z těchto manažerských pozic, pak bude dělat něco třeba v roce 2017, třeba v roce 2019. A takto se mu nasčítají ty roky praxe. To znamená, že skutečně o tu odbornou a o tu kvalifikaci, o to zvyšování kvalifikace tady můžou být opravdu oprávněné pochyby.

Zároveň i Rekonstrukce státu upozorňovala na to, že nemožnost být znovu jmenován byla jedinou pojistkou proti podléhání nejvyššího státního tajemníka nemístným politickým tlakům. Svůj pětiletý mandát by podle návrhu mohli opakovat i státní tajemníci. Potom samozřejmě odborní náměstci a ředitelé odborů budou vždycky jmenováni na 5 let. A tady je opět ten kámen úrazu. A proto si skutečně myslím, že ta novela si zasloužila větší debaty, možná i větší debaty s opozicí, kde právě v opozici jsou lidé, kteří prostě mají opravdu vysokou exekutivní zkušenost z minulých let, protože ten problém je v tom, že vy vlastně každých 5 let přesoutěžíte polovinu baráku, polovinu rezortu, polovinu úřadu. Ale co se stane s těmito lidmi? Vy je přesoutěžíte, ale oni neodejdou, protože oni jsou na dobu neurčitou. To znamená, oni končí v takzvaném prostoru, úřednicky se tomu říká bazén, už jsme tady o tom hovořili, a v tom bazénu jsou dalších 6 měsíců.

Takže vy si jmenujete nového ředitele odboru nebo vrchního ředitele sekce. Ten, kdo tam byl doposud, zůstane v tom bazénu na dobu šesti měsíců za 80 % platu. A protože jsou to letití úředníci, protože my jsme vždycky respektovali názor Evropské komise, která nám dávala velký nůž na krk na to, abychom mohli čerpat evropské fondy, tak ti lidé jsou tam od roku většinou 2014, 2015, 2016. To znamená, že oni mají větší jak tříletou praxi, šestiletou praxi a teď si vezměte, že pokud tam je člověk déle jak tři roky, tak má nárok jako odstupné tři platy, šest let, šest platů, devět let, devět platů, nad devět let dvanáct platů.

Takže my tímto krokem, že opravdu si potřebujeme jenom vytvořit patro pro své známé a tak dále, tak zatížíme opravdu absolutně rekordně státní rozpočet, protože my se musíme vypořádat i s těmi lidmi, kteří jsou v tom bazénu.

A tady samozřejmě v této době v energetické krizi počítáme každou korunu, chybí nám peníze do státního rozpočtu, tak je přece legitimní se ptát: Proč? A to ani nemluvím o tom, že to jsou lidé bez odborné agendy. Političtí náměstci jsou lidé, kteří budou mít akorát tak to auto s řidičem, asistentku a budou mít asi tedy samozřejmě umožněn vstup k ministrovi. Ale politický náměstek není v hierarchii řízení služebního úřadu. To je pouze vrchní ředitel sekce, ředitel odboru a vedoucí oddělení. Takže co tam ti lidé budou dělat? Budou odborně radit? Ano, ale od čeho tedy máme poradce? Vždyť všichni na resortech můžeme mít poradce. Proč z nich děláme politické náměstky? V současném zákonu bylo, že mohou být maximálně dva političtí náměstci. My jako opozice jsme se snažili pochopit samozřejmě motivy současné vládní koalice a navrhovali jsme dobře, když teda politické náměstky, máte zastupovat člena vlády, no tak, kde může takový politický náměstek zastupovat člena vlády? Tak může ho zastupovat na vládě, v Poslanecké sněmovně, v Parlamentu a před Evropskou komisí. To znamená maximálně čtyři. Proč počet neomezený, co to má být, co si pod tím máme představit?

Dokonce opozice byla natolik vstřícná, že šla až tak daleko, že si řekla dobře, tak čtyři, vzhledem k tomu, že to je pětikoalice, tak to bude asi málo, tak jsme šli pozměňovacím návrhem na to, aby politický náměstek byl vždycky nad nějakou konkrétní sekcí. To znamená, že pokud by resort měl pět sekcí, pět politických náměstků, sedm sekcí, maximálně sedm politických náměstků. Ani toto neprošlo. Prostě stále se trvá na tom, aby byl neomezený počet politických náměstků. To znamená, že jich může být klidně 8, 10, 12, 16, je to úplně jedno, prostě můžu mít neomezený počet náměstků.

Ing. Klára Dostálová BPP

poslankyně



Ale každý ten náměstek má svoje bonusy a tyto bonusy se dostaly do návrhu toho zákona. A jaké jsou ty bonusy, bonusy je auto s řidičem, potom auto k osobnímu využití, asistentku, to jsou všechno věci, na které bude mít ten politický náměstek nárok. Ale zároveň bez jakékoliv odpovědnosti řízení do toho úřadu. Prostě jakýkoliv jeho podřízený nebude nikdo. On bude mít jenom svého kolegu z pozice ministra, ale nebude mít žádné úředníky, se kterými by spravoval agendu. Ty úředníky bude mít pouze vrchní ředitel sekce, ředitel odboru, vedoucí oddělení, které jsou v hierarchii pod služebním úřadem, neboli pod státní službou.

Dalším terčem kritiky, která samozřejmě vyplynula na povrch, jsou výběrová řízení. Velmi oprávněně se kritizuje to, že vlastně - asi začnu, jinak. Evropská komise, když nám dala vlastně ta kritéria, na základě kterých vlastně pustí čerpání evropských fondů do České republiky pod tak zvaným služebním zákonem, byla tři. První je profesionalizace. O tom už jsme si tady řekli, že v podstatě bez vysoké školy tam budeme politické náměstky mít, ředitele budeme odvolávat každých pět let, tak o profesionalizaci asi tady nemůže být řeč. Druhá věc je stabilizace, no to už to, co jsem řekla poprvé, tak stabilizace, když každých pět let vyměníte polovinu úřadu, tak samozřejmě o tom také nemůže být řeč. A poslední je depolitizace. No a depolitizace, když máme neomezený počet politických náměstků, kteří v podstatě budou řídit neexistující agendy, protože nebudou mít samozřejmě výkonný aparát, tak se tady spíš bavme a řekněme si to na rovinu, že politizujeme státní správu.

A výběrová řízení, o kterých tady je řeč: My jsme právě tu stabilizaci chtěli udělat v tom, že výběrová řízení budou dvoukolová, aby v tom prvním kole skutečně ti lidé třeba co jsou v bazénu nebo i jakýkoliv jiný kariérní postup v rámci jednotlivých úřadů, se mohli hlásit v prvním kole do toho výběrového řízení. Ale souhlasili jsme s námitkou, že je potřeba otevřít ty resorty i lidem zvenku. Proto jsme ze tří kol udělali dvě kola, aby ti lidé zvenku měli snazší vstup do té státní správy. Ale současný návrh má jenom jednokolové výběrové řízení. To znamená kariérní úředníci nula, jako kdyby neexistovali, věnovali jsme jim strašlivých peněz do vzdělávání a tak dále a nahradí je, a teď mi promiňte to slovo, lidé z ulice. No to přece není o žádné stabilizaci, o profesionalizaci tedy už vůbec ne.

Poslední novela samozřejmě umožňuje i to, vlastně současný návrh té novely, aby se tedy rozvolnila i ta praxe, o které jsem tady už hovořila. Já si myslím, že skutečně je potřeba si to tedy připomenout, aby teda ti lidé, kteří se na nás možná dívají, věděli, že vstup do státní správy nebude nikdy jednodušší. Pokud teda samozřejmě se na ně dostane vzhledem k tomu množství kamarádů a známých v rámci výběrového řízení, tak jenom, abyste věděli, co musíte splňovat. Tak nejvyšší státní tajemník musí být starší 40 let a stačí pět let praxe v oboru s tím, že musíte mít zkušenosti jako vedoucí minimálně čtyři roky za posledních 15 let. Nemusí to být v kuse, stačí každý rok něco, aby se to nasčítalo do čtyř let.

Státní tajemník je jmenován na pět let odborná praxe pouze čtyři roky a stačí jenom tři roky jako vedoucí. Vedoucí služebního úřadu na pět let stejné podmínky jako státní tajemník a opět se to sčítá. Vrchní ředitel sekce jmenován na pět let, ale odborná praxe už stačí jenom tři roky a dva roky jako vedoucí a opět, prosím, stačí od roku 2008 nasčítaně, vůbec to nemusí být v kuse. Ředitel odboru je jmenován na pět let, ale odborná praxe už stačí jenom dva roky a jenom jeden rok stačí, když budete například manažer McDonaldu.

Takže já si myslím, že skutečně profesionalizace státní správy je našláplá tím nejlepším směrem. A já si musím opravdu klást otázku, proč se tady předkládá návrh, který vlastně podmiňuje čerpání evropských fondů a že jich tedy nemáme před sebou málo, protože vláda Andreje Babiše dojednala 960 miliard korun. A teď my si tady skutečně hrajeme s tím, co na to řekne Evropská komise. Protože s Evropskou komisí tento návrh nikdo nepředjednal.

Já se skutečně obávám toho, že tak, jak je ta novela připravená, že bychom měli ještě vzít rozum do hrsti, že bychom se měli vrátit na začátek, jednat, vždyť to nemusí být nadlouho potom to schválení. Ale pojďme se bavit o těch skutečných problémech, které zákon o státní službě přináší. A znovu říkám, my víme, že jsou tam problémy, ale žádná z těch věcí se vůbec vlastně nepropsala do této novely. Pojďme se bavit, zabývat tím, jak vlastně ti lidé v rámci té kariéry postupují, pokud jsou v bazénu, zda to skutečně není mrhání těmi prostředky. Zda tady by nebyla cesta, jak samozřejmě toto zefektivnit. Pojďme se bavit i o tom, že pokud samozřejmě tam bude to přesoutěžení každých pět let a tady se dá na to pohlížet z různých úhlů pohledu, že možná to může být, aby ti lidé se neustále vzdělávali a tak dále pod státní službou. Ale proč musíme mít podmínku vždy výběrové řízení? Proč to nemůžeme udělat jako u ředitelů škol, že když je samozřejmě člověk spokojen, jako teď myslím z pozice ministra, s prací takového úředníka, tak je tam automat. Prostě když nemám výhrady, nemám důvod ho přesoutěžovat. Vždyť to jsou strašlivé náklady a opět to všechno platí státní rozpočet.

Já jsem si připravila takovou rekapitulaci, abyste měli vlastně představu o tom, co se všechno mění. Protože samozřejmě v médiích se vždycky objeví jedna věta a úplně jsem se dneska musela rozesmát, když jsem poslouchala tiskové konference, že se deklaruje, že se sníží počet náměstků! No tak, prosím vás, on se sníží, protože z náměstků uděláme vrchní ředitele sekce, ale doplní se nám o politické náměstky. Takže místo, abychom šetřili tyto úrovně na té hierarchii, tak je naopak přidáváme, protože budeme mít další level, neboli politické náměstky bez odpovědnosti, zato se všemi prebendami, které si dovedeme představit.

Takže jenom pro tu rekapitulaci. Ruší se tzv. odborný náměstek, budou tedy jenom vrchní ředitelé sekce. Vrchní ředitel sekce bude moci zastupovat člena vlády. Že tady je možný rozpor s ústavou, to prostě nikdo neřeší. Náměstek člena vlády - není nově určen počet, může jich být neomezeně. V současném zákoně jsou pouze dva, v novém tedy bude neomezeně, ale samozřejmě se všemi možnými bonusy, jako jsou auta, řidiči, náklady na sekretariát atd.

Nově bude nutné hned při podání žádosti doložit občanství a znalost jazyků, dříve se to mohlo doplnit později. Nově bude muset být doloženo CV s údaji o praxi, odborných znalostech a dovednostech. Náhradní termín pohovoru pro omluvené žadatele jen se souhlasem služebního orgánu. Dříve všichni řádně omluvení museli dostat náhradní termín. Nově stanoveno, že vedoucí oddělení budou jmenováni na dobu neurčitou a nebudou se přesoutěžovat, oproti tomu nejvyšší státní tajemník, státní tajemník, vrchní ředitel sekce, ředitel odboru budou přesoutěžováni každých pět let povinně. To znamená, není tam možnost ministra nebo toho vedení resortu, jakéhokoliv úřadu, aby když je spokojený, tak to automaticky prodloužil a nezatěžoval administrativou ten aparát.

Znovu upozorňuji, že všichni tito lidé, kteří neuspějí ve výběrových řízení, budou muset dát přednost jiným zájmům a jiným známým, tak nám skončí v tzv. bazénu za 80 % platu na šest měsíců a potom jim bude náležet opravdu velmi tučné odstupné. Znovu to opakuji: Tři roky práce na ministerstvu nebo na úřadu, tři platy. Šest let, šest platů. Devět let, devět platů. Nad devět let dvanáct platů. Takže já si myslím, že opravdu tato rošáda se nám velmi vyplatí.

Zároveň nově upraveno služební volno k individuálním účelům - pět dnů. Jen si úředníci požádají a nemusí vůbec dokladovat, na co to potřebují. Takže asi potřebujeme samozřejmě nevědět, co se kde s našimi úředníky děje.

Zároveň tam jsou přechodná ustanovení. Přechodná ustanovení jsou o tom, že ke dni účinnosti zákona budou vrchní ředitelé sekce a ředitelé odboru považováni, že jsou jmenováni na dobu určitou. Pokud již uběhla lhůta od jmenování pět let, tak se musí přesoutěžit. A tady jsem ráda, že i ve spolupráci tedy s koaličními poslanci jsme to aspoň prodloužili na 24 měsíců, protože původně tam bylo 12 a 18 podle jednotlivých stupňů, a to si skutečně myslím, že by bylo v jeden moment obrovské zatížení toho resortu, když se vlastně musí přesoutěžovat skoro celý barák.

Rozjetá výběrová řízení na představené se skončí a vyhlásí se znovu podle nových podmínek. To také je přechodné ustanovení. A rozjetá výběrová řízení na řadové pozice se dokončí podle původní úpravy. Takže my budeme mít řadové, ti budou OK, ale všichni, kdo mají nějaké manažerské vedení, tak budou přesoutěžováni. Kdo máte jakoukoliv zkušenost s úřadem, když tam nastoupíte - starosta, místostarosta, ministr, to je úplně jedno, tak si přece nejvíce vážíte těch, kdo mají nějakou historickou zkušenost, kdo vám - ten úředník - může říct, jak to tady probíhalo v letech těch a těch. My se teď těchto lidí zbavíme, přijdou tam úplně nové tváře, ale mě by zajímalo, kdo tu historickou paměť potom bude předávat, a teď mně promiňte ten výraz, z generace na generaci, ale myšleno samozřejmě tím volebním systémem, to znamená ze čtyř let na další čtyř roky atd.

My velmi dobře vnímáme nutnost opravdu změnit služební zákon, ale myslím si, že máme, a tím, jak to tady velmi správně řekla paní předsedkyně klubu ANO, že vlastně ta pojistka v tom, že něco děláme špatně, bohužel se to nezastavilo v Senátu a dal ji až pan prezident, tak je otázka, jestli bychom to skutečně neměli využít, neměli jsme vzít rozum do hrsti, vrátit se k jednacímu stolu a zkusit tedy skutečně ten služební zákon změnit ve všech těch parametrech, kde si to zaslouží. Pokud to schválíme, tak jak je to dnes, tak jak to máme na stole, jak se chystáte přehlasovat to veto, tak je to opravdu jenom a jenom rychlá cesta k tomu, jak dostat své kamarády na resorty. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

