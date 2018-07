Eliáš (STAN): Pomohla novela zákona o střetu zájmu starostům, uvolněným zastupitelů a veřejnosti?

Původní zákon o střetu zájmu pro komunální politiky již shromažďoval údaje o majetkových poměrech starostů a přístup k těmto údajům nečinil podle tohoto zákona nikomu žádný problém. Žadatel podal žádost na dotyčný obecní úřad a přístup k těmto údajům mu byl bez problému umožněn. Dokonce na transparenty internacional nebyl veden žádný záznam o odmítnutí tohoto přístupu v celé ČR. Tak proč tedy muselo dojít k novele? Odpověď je v celku jednoduchá. Při honu na údajného oligarchu v síti uvízli i starostové, místostarostové a uvolnění členové rad. Než se ale novela projednala, tak si stihl oligarcha vyřešit možný problém „odkloněním“ majetku do určitého fondu a v síti zůstali chyceni sami komunální politici. Byl tedy opravdu záměr novely svlékat tyto politiky do naha? Je dobré, aby si veřejnost bez podání žádosti promítala v hospodách majetkové poměry svých komunálních politiků, jichž se tato novela týká? Jsem starostou už čtvrté volební období a vždy jsem chtěl veřejnost spojovat. Nebude náhodou tato novela spíše obyvatele rozeštvávat a vést k závisti? Víte, pro mě vždy byla, je a bude transparentnost na prvních místech starostovských hodnot, ale trochu se obávám, že tohle už je za hranou. Jsou tito komunální politici tak „rizikovou“ skupinou, že o nich musí mít veřejnost volně přístupné data o majetkových poměrech? Není to nefér, že se ani dotyčný politik nedozví, kdo si o tyto data žádá a k jakému účelu? Je mi z toho smutno, že původní novela upravená senátem neprošla v poslanecké sněmovně vzhledem k blížícím se komunálním volbám. Opravdu jsme chtěli vyštvat slušné a pracovité starosty, místostarosty a uvolněné radní, protože jich bude veřejnost lynčovat? Myslím, že jsme pod dostatečným drobnohledem svých občanů, finanční úřadů, různých auditů a institucemi státní správy. Neznám kolegu, který by měl problém s uvedením dat o jeho majetku do registru, který spravuje ministerstvo spravedlnosti, ale problém je opravdu s tím, že si tyto data může svévolně stáhnout kdokoliv bez žádosti. Výmluvy ministerstva, že by to bylo personálně a časově náročné vyřizovat tyto žádosti, jsou v dnešní elektronické době úsměvné. Osobně doufám, že tato novela není konečná verze zákona o střetu zájmu a že někdo v budoucnu posoudí, zda nedochází k porušování ústavy, kdy zjevně dochází ke střetu práva na ochranu soukromí, jež je právě ústavou zaručeno každému a právem veřejnosti na informace. Jen doufám a přeji si, že současná novela tohoto zákona neodradí ty slušné a pracovité politiky kandidovat v podzimních komunálních volbách. Může totiž nastat situace, že v některých obcích nebude mít veřejnost koho kontrolovat…

Pavel Eliáš, starosta městyse České Heřmanice, člen CV STAN

Psali jsme: Senátoři STAN: Obecní politici mají právo vědět, kdo si prohlíží jejich citlivé údaje Smetana (ČSSD): Vzpoura neschopných a všehoschopných Zákon o střetu zájmů se pro komunální politiky změní. Řada údajů však bude nadále anonymně dostupná Michálek (Piráti): Zastupitelů je asi 62 tisíc, desítce až stovce zveřejňování majetku vadí

autor: PV