Smetana (ČSSD): Vzpoura neschopných a všehoschopných

Je ti přes padesát, nebyl jsi schopný udělat ani maturitu, jezdil jsi jako řidič autobusu a i to ti nešlo, tak teď jezdíš s úklidovým vozem? Nebo jsi mladý a ambiciózní, jen tvoji vrstevníci tě neberou a nikam tě nepozvou? Holky v tanečních se ti vyhýbají? Jsi bývalý neúspěšný jednatel společnosti? Podnikání ti nešlo, tvá firma šla ke dnu? Zkrátka nic neumíš, ničeho jsi v životě nedosáhl a jsi prostě neúspěšný? Nevadí! Zákonodárce ti ve své dobrotě vložil do rukou mocnou zbraň.

Jmenuje se zákon 106. Začneš tedy útočit na ty, co jsou tak drzí, namyšlení a samolibí, že si dovolili být úspěšní. Ó jak je to snadné. Zákon 106 ti umožňuje začít hledat byť formální pochybení, požadovat nesmyslné informace, kterým ani nerozumíš, prostě systematicky škodit! Přeci každý má právo na informace, a pokud má někdo tu výsadu, že uspěl a je jedno zda jako podnikatel, politik či novinář, je třeba na něm najít aspoň malou chybku a pokusit se ho dehonestovat přes spřízněná média obzvláště, když v nich působí duše spojené s tvojí záští k těm, co se vymykají průměrnosti. Přeci každý člověk chybuje, ale po těch tzv. nahoře je třeba požadovat absolutní dokonalost, když už měli tu schopnost o své pravdě přesvědčit i jiné, kteří jim na jejich cestě vzhůru pomohli (voliči, zaměstnanci, čtenáři, zkrátka občané). Pokud se najde vhodný plátek, nebo rádoby internetové noviny, finančně podpořené někým, kdo si potřebuje vyřídit účty s těmi „nahoře“, máš téměř vyhráno. Ještě to chce maličkost, získat podporu politiků, kteří nebyli schopni přesvědčit občany o správnosti svých vizí (pokud nějaké kdy vůbec měli), aby si z tebe udělali modlu, hlásnou troubu svých osobních zájmů, nebo nástroj své pomsty za jejich neúspěch a schovali se za tebe. No a máš vyhráno! Co na tom, že tvé špinění jiných ničemu pozitivnímu neprospívá, co na tom, že škodíš lidem, které mnohdy ani neznáš. Ty jsi přece jediný hlasatel pravé pravdy a ty máš právo, díky zákonu 106 a veřejné dehonestaci jiných, trestat. Je to tvé svaté právo, které si nenecháš nikým vzít! Přeci není možné, aby byl někdo úspěšný, když ty sám se bolestivě sžíráš.

Jak praví známé rčení: „Nemohu-li tu kozu mít já, ať chcípne i sousedovi“. Jsme přeci v Česku a zde se úspěch neodpouští!

Bc. Pavel Smetana

Převzato z profilu.

Bc. Pavel Smetana ČSSD



