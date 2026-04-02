Farský (STAN): Věřím, že Evropa přináší příležitosti pro všechny

03.04.2026 14:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návštěvě sídliště Janov v Litvínově.

Foto: Repro ČT
Popisek: Jan Farský

Janov v Litvínově. Sídliště, kde svůj domov našli Romové z různých koutů Česka. Podalo se jim to tak, že tam můžou žít “mezi svými”. Jejich původní bydliště se nechtěla zabývat tím, jak je začlenit do společnosti... Jsou ale naštěstí lidé, kteří pomáhat chtějí. Jedním z nich je Petr Globočník.

Koupil zchátralou vilu Libuši uprostřed Janova, dal ji dohromady a udělal z ní bezpečné útočiště pro romské děti. Věnuje se jim, podporuje je a pomáhá jim hledat směr v nelehkých podmínkách. Má můj velký respekt.

Jsem rád, že právě tady jsme mohli uspořádat další debatu o EU - byla super, díky moc za vaše otázky a postřehy.

Věřím, že Evropa přináší příležitosti pro všechny. K lidem na sídlištích, jako je Janov, se tyto informace ale často nedostanou. To je výzva pro nás všechny. I proto jsem jsem Petrovi nabídnul, že ho vezmu s děckama do Bruselu. Těší mě, že souhlasil.

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
