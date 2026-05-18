Pavel zaštítil Meeting Brno. Pak padlo: „Prase“

18.05.2026 20:21 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno. Za podporu akce ho zkritizoval bývalý politik ČSSD Michal Hašek, podle kterého si smíření s Němci „privatizují“ aktivisté a progresivní politici. Mediální analytik Štěpán Kotrba následně prezidenta vulgárně označil za „prase“.

Foto: Screen: ČT24
Popisek: Prezident Pavel v bilančním rozhovoru pro ČT.

Prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno, v rámci kterého se letos poprvé v Česku uskuteční také sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Akce proběhne v Brně od 22. do 25. května na pozvání organizátorů festivalu.

Kancelář prezidenta uvedla, že záštita se vztahuje na celý festival, nikoli na všechny názory či interpretace historie, které na něm zazní. Podle Hradu festival podporuje otevřený dialog, sdílení historických zkušeností a smíření. Prezident se také hlásí k hodnotám Česko-německé deklarace z roku 1997, která zdůrazňuje budoucí spolupráci a usmíření mezi oběma národy.

Za udělení záštity prezidenta zkritizoval bývalý poslanec a jihomoravský hejtman za ČSSD Michal Hašek. Dle jeho názoru už bylo česko-německé smíření dosaženo a dnes si ho „privatizují“ neziskovky a progresivní politici spojení s festivalem.

„I proti názoru desítek tisíc našich občanů, premiéra i Poslanecké sněmovny si několik desítek aktivistů a progresivních politiků bude hrát na “dobro”, “usmíření” a na ty “správné” dějiny, samozřejmě za mohutné podpory mainstreamových médií,“ píše Hašek v komentář na svém facebookovém profilu, ve kterém apeloval, aby se lidé proti sjezdu vyjadřovali slušně a s noblesou.

Mediální analytik Štěpán Kotrba následně Haškův komentář přesdílel. Jeho rady ovšem neuposlechl.

„Prase,“ nechal se slyšet, pravděpodobně na adresu prezidenta Petra Pavla.

Konání sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz jednoznačně odmítl i bývalý prezident Miloš Zeman. Dle jeho názoru je třeba ho odsoudit a ideálně i zrušit.

Podle Miloše Zemana totiž nelze zapomínat na historické souvislosti před odsunem Němců po válce. Kritizoval, že někteří podle něj začínají výklad dějin až rokem 1945. Excesy při odsunu uznal, připomněl ale, že byly už dříve odsouzeny prezidentem Benešem.

Kritiku směřoval také na organizátory festivalu Meeting Brno. Jejich pozvání sudetských Němců přirovnal k „druhému zvacímu dopisu“ s narážkou na pozvání vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968.

Zdroje:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Zeman-Zrusit-sjezd-Sudetaku-Odsoudit-tyto-ceske-kolaboranty-791441

