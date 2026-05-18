Správa jeskyní: Cvakněte a vyhrajte

18.05.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Správa jeskyní České republiky (SJ ČR) vyhlašuje první ročník fotografické soutěže „Cvakněte jeskyni a vyhrajte“.

Správa jeskyní: Cvakněte a vyhrajte
Foto: caves.cz
Popisek: Správa jeskyní ČR - logo

Vzpomínky z návštěv krasového podzemí v České republice lze již nějaký čas ukládat zdarma i do fotoaparátů a mobilů. Nově lze za nápaditou a vydařenou fotodokumetaci některé ze 14 tuzemských zpřístupněných jeskyní získat i zajímavé výhry. Správa jeskyní České republiky (SJ ČR) vyhlašuje první ročník fotografické soutěže „Cvakněte jeskyni a vyhrajte“. „Objevujte zpřístupněné jeskyně ČR a hrajte. Vyfotografujte se při svém výletě do některé z jeskyní v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a vymyslete vtipný text, který se k fotografii vztahuje,“ vyzývá za organizátory Čestmír Benda ze SJ ČR.

Z každé navštívené jeskyně lze do soutěže přihlásit jeden nejpovedenější snímek. Popisek může být formou komiksové bubliny, slovní hříčky či popisu vtipné situace, která se k fotografii vztahuje, s uvedením, v které jeskyni byl snímek pořízen. Příspěvky lze zaslat mezi 15. květnem až 31. srpnem 2026 na e-mail soutez@caves.cz. „Hlavní výhrou je víkendový pobyt v jedné z provozních budov přímo u jeskyní, které jsou leckdy na velmi hezkých místech. Vítěz tak přenocuje tam, kam se jen tak někdo nepodívá. Dalších devět oceněných obdrží rodinné volné vstupenky k návštěvě libovolné jeskyně v ČR,“ dodává ředitel SJ ČR Milan Jan Půček.

Vzhledem k přísnému režimu ochrany jeskyní budou ze soutěže vyřazeny příspěvky, které zobrazují porušování návštěvního řádu, jako je dotýkání se krápníků, opouštění chodníků, používání blesku tam, kde je zakázán, obsahují vulgární nebo urážlivý humor či jsou v rozporu s dobrými mravy. Ze zaslaných snímků vybere komise desítku finalistů, o kterých bude veřejnost hlasovat v září na webu a sociálních sítích Správy jeskyní ČR.

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 2125 lidí

Správa jeskyní ČR, státní příspěvková organizace rezortu Ministerstva životního prostředí ČR, provozuje 14 tuzemských zpřístupněných jeskyní. V Čechách to jsou Bozkovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší s největším podzemním jezerem Čech, Koněpruské jeskyně v Českém krasu na Berounsku s dochovanou středověkou penězokazeckou dílnou a pozoruhodně zbarvená Chýnovská jeskyně na Táborsku. V Olomouckém kraji zvou zájemce Javoříčské jeskyně s pestrou výzdobou, Mladečské jeskyně u Litovle s dochovaným osídlením kromaňonským člověkem, na Přerovsku hydrotermální Zbrašovské aragonitové jeskyně, na Jesenicku Jeskyně Na Špičáku s romanticky srdcově tvarovanými chodbami a Jeskyně Na Pomezí. Ty ale od 18. května do listopadu prochází rekonstrukcí.

Pod Pálavou zaujme Jeskyně Na Turoldu v Mikulově s výzdobou podobnou korálovým útesům. V Moravském krasu lze kromě nejslavnějších Punkevních jeskyní s plavbou elektroloděmi na ponorné řece a propastí Macocha navštívit i „nejbarevnější“ jeskyni Balcarka, Kateřinskou jeskyni s obřími dómy a krápníkovou Čarodějnicí, Sloupsko-šošůvské jeskyně s tajemnými hlubokými propastmi. Jeskyní Výpustek u Křtin se prohnaly dějiny od paleolitu, přes těžbu fosfátových hlín, nacistickou továrnu na stíhačky až po tajné vojenské velitelství za studené války. V ní a také ve Sloupských jeskyních jsou nabízeny kromě klasických i zážitkové prohlídky v přilbách s prolézáním užších či nižších přírodních prostor.

O aktuálním dění nejen v podzemí SJ ČR informuje na webu ZDE i sociálních sítích Facebook (ZDE) a Instagram (ZDE). Své facebooky označené oficiálním logem mají i jednotlivé jeskyně.

Psali jsme:

Správa jeskyní: Dvě století v hlubinách si Mladečské jeskyně připomenou 2. května
Správa jeskyní: Hledáme osobnosti krasového podzemí
Správa jeskyní: Jeskyni Výpustek rozezní pocta Haně Hegerové
Správa jeskyní: Zpřístupněné jeskyně zahajují hlavní sezónu

 

Zdroje:

https://facebook.com/jeskynecr

https://instagram.com/jeskynecr

https://soutez@caves.cz

https://www.caves.cz

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

soutěž , TZ , Správa jeskyní

Mgr. Ondřej Krutílek byl položen dotaz

VPN

Dobrý den pane Krutílku, nemáte jako já dojem, že regulace VPN jen potvrzuje, že Brusel chce prostě vermomocí zasahovat do soukromí lidí a šmírovat nás? To už je opravdu jak někde v Číně nebo Rusku.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Změnit se může i ten největší blbecZměnit se může i ten největší blbec Přetrvávající bolest zad i přes pravidelné cvičeníPřetrvávající bolest zad i přes pravidelné cvičení

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Správa jeskyní: Cvakněte a vyhrajte

22:03 Správa jeskyní: Cvakněte a vyhrajte

Správa jeskyní České republiky (SJ ČR) vyhlašuje první ročník fotografické soutěže „Cvakněte jeskyni…