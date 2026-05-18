Správa jeskyní: Cvakněte a vyhrajte

Vzpomínky z návštěv krasového podzemí v České republice lze již nějaký čas ukládat zdarma i do fotoaparátů a mobilů. Nově lze za nápaditou a vydařenou fotodokumetaci některé ze 14 tuzemských zpřístupněných jeskyní získat i zajímavé výhry. Správa jeskyní České republiky (SJ ČR) vyhlašuje první ročník fotografické soutěže „Cvakněte jeskyni a vyhrajte“. „Objevujte zpřístupněné jeskyně ČR a hrajte. Vyfotografujte se při svém výletě do některé z jeskyní v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a vymyslete vtipný text, který se k fotografii vztahuje,“ vyzývá za organizátory Čestmír Benda ze SJ ČR.
Z každé navštívené jeskyně lze do soutěže přihlásit jeden nejpovedenější snímek. Popisek může být formou komiksové bubliny, slovní hříčky či popisu vtipné situace, která se k fotografii vztahuje, s uvedením, v které jeskyni byl snímek pořízen. Příspěvky lze zaslat mezi 15. květnem až 31. srpnem 2026 na e-mail soutez@caves.cz. „Hlavní výhrou je víkendový pobyt v jedné z provozních budov přímo u jeskyní, které jsou leckdy na velmi hezkých místech. Vítěz tak přenocuje tam, kam se jen tak někdo nepodívá. Dalších devět oceněných obdrží rodinné volné vstupenky k návštěvě libovolné jeskyně v ČR,“ dodává ředitel SJ ČR Milan Jan Půček.
Vzhledem k přísnému režimu ochrany jeskyní budou ze soutěže vyřazeny příspěvky, které zobrazují porušování návštěvního řádu, jako je dotýkání se krápníků, opouštění chodníků, používání blesku tam, kde je zakázán, obsahují vulgární nebo urážlivý humor či jsou v rozporu s dobrými mravy. Ze zaslaných snímků vybere komise desítku finalistů, o kterých bude veřejnost hlasovat v září na webu a sociálních sítích Správy jeskyní ČR.
Správa jeskyní ČR, státní příspěvková organizace rezortu Ministerstva životního prostředí ČR, provozuje 14 tuzemských zpřístupněných jeskyní. V Čechách to jsou Bozkovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší s největším podzemním jezerem Čech, Koněpruské jeskyně v Českém krasu na Berounsku s dochovanou středověkou penězokazeckou dílnou a pozoruhodně zbarvená Chýnovská jeskyně na Táborsku. V Olomouckém kraji zvou zájemce Javoříčské jeskyně s pestrou výzdobou, Mladečské jeskyně u Litovle s dochovaným osídlením kromaňonským člověkem, na Přerovsku hydrotermální Zbrašovské aragonitové jeskyně, na Jesenicku Jeskyně Na Špičáku s romanticky srdcově tvarovanými chodbami a Jeskyně Na Pomezí. Ty ale od 18. května do listopadu prochází rekonstrukcí.
Pod Pálavou zaujme Jeskyně Na Turoldu v Mikulově s výzdobou podobnou korálovým útesům. V Moravském krasu lze kromě nejslavnějších Punkevních jeskyní s plavbou elektroloděmi na ponorné řece a propastí Macocha navštívit i „nejbarevnější“ jeskyni Balcarka, Kateřinskou jeskyni s obřími dómy a krápníkovou Čarodějnicí, Sloupsko-šošůvské jeskyně s tajemnými hlubokými propastmi. Jeskyní Výpustek u Křtin se prohnaly dějiny od paleolitu, přes těžbu fosfátových hlín, nacistickou továrnu na stíhačky až po tajné vojenské velitelství za studené války. V ní a také ve Sloupských jeskyních jsou nabízeny kromě klasických i zážitkové prohlídky v přilbách s prolézáním užších či nižších přírodních prostor.
O aktuálním dění nejen v podzemí SJ ČR informuje na webu i sociálních sítích Facebook a Instagram. Své facebooky označené oficiálním logem mají i jednotlivé jeskyně.
