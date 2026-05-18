„Psychická choroba.“ Marhoulova slova o bití kvůli ČT mají vážnou dohru

Pokud se zaměstnanci ČT a Českého rozhlasu kvůli vládnímu záměru změny způsobu financování uchýlí k okupačním stávkám těchto veřejnoprávních médií, hrozí podle režiséra Václava Marhoula, že se vláda uchýlí k násilí. Bude prý potřeba zaměstnance televize a rozhlasu podpořit. Marhoul to řekl na regionální akci Milionu chvilek pro demokracii v Pardubicích.
„A poslední, co chci říct, že pokud lidé z České televize, zaměstnanci se opravdu pochlapí a já doufám, že ano, tak půjdou ne do stávkové pohotovosti, ale půjdou do stávky, a v tom horším případě půjdou do okupační stávky. A v tu chvíli to bude hodně na nás. Protože jestli to udělají, tak to bude na nás, abychom je všemožně podpořili. Bude to znamenat občanskou neposlušnost a ne že se budeme hezky a mírově scházet u sochy Jana Kašpara, protože za kašpary nebudem, byť je to slavné jméno. Ale bude nutné počítat s tím nejhorším. My musíme počítat i s tím, že pokud tohle nastane, tak že se ta vládní moc může uchýlit i k násilí. Může dojít k bití znova…“ předpovídal temně Marhoul (více ZDE).
ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků v anketě, zda tím není vláda vykreslována jako totalitní režim a jaký obecně komentář mohou k vyjádření Václava Marhoula poskytnout.
“Hysterie kolem modernizace financování ČT a ČRo evidentně dostupuje vrcholu. Když chybí argumenty, nastupují silná slova bez reálného obsahu. Je to křivé obvinění demokraticky zvolené vlády. Vlády, která o modernizaci financování veřejnoprávních médií trpělivě a vstřícně vyjednává, už se uskutečnila celá řada schůzek,” sdělil serveru ParlamentníListy.cz Radek Vondráček, šéf sněmovního zahraničního výboru za hnutí ANO.
Na stávku, kdy bude zastaveno vysílání ČT, se těší Jindřich Rajchl. “Pan Marhoul se buď rozhodl přeorientovat na žánr sci-fi, nebo jej postihla nějaká vážná psychická choroba. Jinak si jeho výplod neumím vysvětlit. K žádnému násilí zcela jistě nedojde. Já osobně případnou stávku spojenou s přerušením vysílání ČT plně vítám. Brzy bychom totiž zjistili, že nám vůbec nechybí,” uvedl.
“Jde o další bičování nenávisti k vládě a voličům stran vládní koalice. Současná vláda přitom nikdy nesáhla k násilí vůči občanům a nikdy neomezila lidská práva občanů ČR. Na rozdíl od Fialový vlády. Současná vláda ctí Ústavu a svobody garantované Listinou základních práv a svobod. Naopak někteří přívrženci opozičních stran chtějí vyvolat násilnou konfrontaci. Je to nezodpovědné a nebezpečné,” reaguje poslanec SPD Tomáš Doležal.
Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský rozumí tomu, proč Václav Marhoul použil tak ostrá slova. “Ve společnosti dnes skutečně roste obava, že se některé politické síly snaží dostat veřejnoprávní média pod větší politický tlak. A pokud lidé mluví o potřebě bránit nezávislost České televize, není možné jejich obavy jen shazovat nebo zesměšňovat. Je pravda, že výroky o možném „násilí“ či „bití“ jsou velmi silné. Na druhou stranu je potřeba vnímat i kontext – tedy narůstající agresivitu části politické scény vůči médiím, novinářům a veřejnoprávním institucím. Pokud politici dlouhodobě útočí na Českou televizi, označují ji za nepřítele nebo naznačují personální čistky, nelze se divit, že část veřejnosti začíná mít pocit ohrožení demokracie a svobody médií. Demokracie nestojí jen na volbách, ale také na nezávislých institucích, svobodných médiích a ochotě politiků respektovat pravidla hry. Ve chvíli, kdy se vláda nebo vládní představitelé snaží vytvářet tlak na veřejnoprávní média, je naprosto legitimní, že se proti tomu ozvou občané, kulturní osobnosti i zaměstnanci České televize. Místo útoků na lidi, kteří varují před možným oslabováním demokracie, by se vláda měla zamyslet nad tím, proč podobné obavy vůbec vznikají. Důvěra veřejnosti se totiž nezískává silou ani konfrontací, ale respektem k institucím a otevřenou komunikací,” míní.
“Máte naprostou pravdu v tom, že Václav Marhoul svým výrokem o hrozícím „násilí a bití“ účelově vykresluje současnou demokratickou vládu téměř jako diktaturu nebo totalitní režim. Je evidentní, že jde z jeho strany o zcela úmyslnou lež, v lepším případě teatrální nadsázku a klasickou ukázku citového vydírání veřejnosti. A je zjevné, že vytvoření zcela vyhroceného scénáře o „bití“ má za cíl vypnout u posluchačů kritické myšlení a vyvolat v nich pudový strach a hněv,” odpověděl senátor Zdeněk Hraba.
“Onen pocit ohrožení ČT a ČRo je zcela iracionální. Z jakéhosi důvodu se z této věci dělá velké téma a ti, kteří ho veřejnosti přinášejí, se snaží rozbouřit emoce. Důsledkem jsou pak zbytečně vyhrocené výroky, jako ty o okupační stávce, které žel celou záležitost posouvají zcela mimo realitu. Nechtěně tak potvrzují, o jak uměle vytvořené téma se jedná. Všichni si přejeme, včetně vládních politiků, aby ČT i ČRo byly zcela nezávislé a vysílaly objektivní zpravodajství a publicistiku. Změna financování je o tom, aby konkrétní občan ČR nemusel povinně platit za službu, jíž třeba vůbec nevyužívá, ale hradil ji stát, který ji zadává a objednává,” dodává poslanec Doksanský.
Senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta považuje podobná vyjádření za zbytečně vyhrocená. “Česká republika není totalitní ani diktátorský stát a strašení násilím do veřejné debaty nepatří. Pokud má kdokoliv obavy o fungování veřejnoprávních médií, má je řešit demokratickou a zákonnou cestou, ne vyvoláváním emocí a atmosféry střetu. Za Přísahu dlouhodobě říkáme, že společnost potřebuje spíš uklidňovat než dál rozdělovat,” řekl.
“Překvapuje mě, za co jsou umělci schopni demonstrovat. Když tady běžely korupční megakauzy, občany drtila nejvyšší inflace za desítky let a vláda arogantně sdělovala lidem, že mají držet hubu a krok a navléct si dva svetry, ani nepípli… Pan Marhoul žije zřejmě v jiném světě, a tak se na něj nezlobím, že je schopen věřit či dokonce šířit podobné bludy,” řekla nám europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná.
“No jo, pan Marhoul, asi o tom chce točit film. Myslím, že to jde řešit jednáním. Tato vláda není jako ta minulá, která dovolila bezdůvodné bití pokojných demonstrantů a dodnes se dozimetrický ministr vnitra Rakušan třeba panu Kočímu neomluvil. Nedemokraticky se chovali oni,” reagoval poslanec za SPD Miroslav Ševčík.
Předsedkyně Trikolory a poslankyně klubu SPD Zuzana Majerová míní, že nedělní protesty proti změně financování veřejnoprávních médií ukázaly jediné. “Česká televize a Český rozhlas, které by měly být nestranné, jsou zcela spřažené s parlamentní opozicí. Nic na tom nemění ani ty hanebné výhružky, které v Pardubicích vykřikoval režisér Marhoul. Někteří zoufalci se zjevně upínají k myšlence, že znovu vyprovokují spacákovou televizní stávku. Jen ať to zkusí. Staré přísloví, že nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, má univerzální platnost,” vzkazuje.
“Myslím, že nám tady někdo naznačuje, že pro zachování penězovodů se uchýlí klidně i k provokaci,” reagovala senátorka Daniela Kovářová, která se podepsala jako normální Daniela.
