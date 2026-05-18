KSČM: Postavme se proti sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu

19.05.2026 4:31 | Monitoring
autor: PV

Komunistická strana Čech a Moravy vyzývá občany, aby vyjádřili svůj rozhodný nesouhlas s chystaným sjezdem Sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu se má uskutečnit ve dnech 22. – 25. května 2026 v Brně. Pořádání této akce na území České republiky považují komunisté společně s mnoha dalšími lidmi za naprosto nepřijatelnou provokaci proti naší republice a jejím občanům.

Opětovně zdůrazňujeme, že Sudetoněmecký landsmanšaft, který vznikl po 2. světové válce z iniciativy řady někdejších funkcionářů henleinovců a nacistické strany, dlouhodobě zpochybňuje výsledky porážky německého nacismu a poválečného uspořádání. Příkladem takovýchto odsouzeníhodných postojů, namířených otevřeně proti České republice, jsou opakované otevřené útoky na dekrety prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše.

Jsme přesvědčení, že aktivity Sudetoněmeckého landsmanšaftu v žádném případě nepřispívají k rozvoji vztahů mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, ani mezi českým a německým národem. Svými provokacemi, mezi které bezpochyby patří i chystaný sjezd v Brně, tyto vztahy organizace Bernda Posselta naopak zásadním způsobem dlouhodobě narušuje.

Důrazně apelujeme na vládu České republiky, aby využila všech možných prostředků k zabránění konání sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Upozorňujeme však přitom na fakt, že mnozí představitelé vládních stran nebyli schopni podpořit ani návrhy na odsouzení konání sjezdu landsmanšaftu, které byly z iniciativy komunistů projednávány například na úrovni jednotlivých krajských zastupitelstev.

Komunistická strana Čech a Moravy zároveň vyzývá všechny vlastence a antifašisty, aby podpořili protesty namířené proti konání akcí landsmanšaftu na území našeho státu. Ty vyvrcholí na protestním shromáždění, které se uskuteční v neděli 24. května 2026 od 14 hodin na Dominikánském náměstí v Brně. Pojďme společně vyjádřit svůj jasný nesouhlas se Sudetoněmeckým landsmanšaftem a jeho nehoráznými provokacemi!

VV ÚV KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy

