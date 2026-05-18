KSČM: Postavme se proti sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu

Sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu se má uskutečnit ve dnech 22. – 25. května 2026 v Brně. Pořádání této akce na území České republiky považují komunisté společně s mnoha dalšími lidmi za naprosto nepřijatelnou provokaci proti naší republice a jejím občanům.
Opětovně zdůrazňujeme, že Sudetoněmecký landsmanšaft, který vznikl po 2. světové válce z iniciativy řady někdejších funkcionářů henleinovců a nacistické strany, dlouhodobě zpochybňuje výsledky porážky německého nacismu a poválečného uspořádání. Příkladem takovýchto odsouzeníhodných postojů, namířených otevřeně proti České republice, jsou opakované otevřené útoky na dekrety prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše.
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
Jsme přesvědčení, že aktivity Sudetoněmeckého landsmanšaftu v žádném případě nepřispívají k rozvoji vztahů mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, ani mezi českým a německým národem. Svými provokacemi, mezi které bezpochyby patří i chystaný sjezd v Brně, tyto vztahy organizace Bernda Posselta naopak zásadním způsobem dlouhodobě narušuje.
Důrazně apelujeme na vládu České republiky, aby využila všech možných prostředků k zabránění konání sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Upozorňujeme však přitom na fakt, že mnozí představitelé vládních stran nebyli schopni podpořit ani návrhy na odsouzení konání sjezdu landsmanšaftu, které byly z iniciativy komunistů projednávány například na úrovni jednotlivých krajských zastupitelstev.
Komunistická strana Čech a Moravy zároveň vyzývá všechny vlastence a antifašisty, aby podpořili protesty namířené proti konání akcí landsmanšaftu na území našeho státu. Ty vyvrcholí na protestním shromáždění, které se uskuteční v neděli 24. května 2026 od 14 hodin na Dominikánském náměstí v Brně. Pojďme společně vyjádřit svůj jasný nesouhlas se Sudetoněmeckým landsmanšaftem a jeho nehoráznými provokacemi!
VV ÚV KSČM
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku