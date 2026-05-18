Babiš si počkal na redaktora Novinek. „Budu kandidovat v roce 2200“

Vláda Andreje Babiše mimo jiné schválila zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 tisíc korun. Zvýšení má platit od 1. ledna, týkat se bude nově narozených dětí. Vláda také schválila novelu o dálničních známkách, zvýšení trestů za prohřešky proti životnímu prostředí, novelu o vyváženém zastoupení žen ve vedení velkých společností a odklad elektronizace voleb. Na náčelníka generálního štábu kabinet navrhl Miroslava Hlaváče.
Tisková konference jako vždy nabrala na obrátkách, když došlo na dotazy novinářů, jako když Petr Vašek z České televize žádal podrobnější vysvětlení, proč se má stát novým náčelníkem Generálního štábu Armády ČR Miroslav Hlaváč, když ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) měl údajně jiné favority.
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
Anketa
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
Ministr obrany Zůna prý ale předložil jiné kandidáty, na kterých trval. „My jsme o tom vedli diskuzi, ale on trval na svém kandidátovi, takže byl jediný z členů vlády, který nehlasoval pro jmenování Miroslava Hlaváče,“ prozradil Babiš poté, co se redaktor Vašek neustále doptával na možné neshody v rámci vlády.
Babiš následně trochu ironicky Vaška pochválil, že je jediný novinář, který rozumí rozpočtu. Babiš to uvedl na dotaz reportérů CNN Prima News ohledně navýšení rodičovského příspěvku a návrhů opozice na jeho pravidelné valorizování. „Já se dívám na jedinou televizi, to je CNN Prima News, ale bylo by dobré, abyste si vzali za poradce Petra Vaška, protože to je jediný novinář, který rozumí rozpočtu,“ uvedl Babiš a začal odpovídat na dotazy, které přitom směřovaly na ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelku.
„Já na to odpovím, Aleši,“ vzal si slovo Babiš. „Když máme letos deficit 310 miliard a ještě k tomu ta díra z minulého roku, tak ten deficit je de facto 380 miliard. Tak když opozice, která tady roky devastovala tuhle zemi, slíbila v Bruselu, že budeme mít v roce 2027 strukturální deficit 150 miliard, tak to, milé děti, spočítejte a řekněte nám, jak to teda máme udělat,“ prohlásil Babiš a spustil kritiku přítomných novinářů i opozice.
„A do toho všichni křičíte, že máme dávat 5% HDP na obranu, to je divadlo, které se tady odehrává. Já jsem byl ve Sněmovně v pátek a když jsem slyšel ty zoufalce, co tam vykládali o rozpočtu, aniž by tušili, o čem mluví... Tak když tam někdo přijde, ti vaši experti, tak ať nám poradí, jak to máme udělat, abychom to zaplatili, ale zároveň skončili na 150 miliardách. Takže tohle je nejlepší možné řešení,“ vzkázal premiér, že navýšení rodičovského příspěvku se bude týkat jen dětí narozených od ledna 2027.
Ing. Andrej Babiš
Babiš poté další dotazy nepotřeboval a začal se ohrazovat proti tomu, že chystaný rozpočet na rok 2027 bude mít vysoký schodek. „My se připravujeme na příští rok na ten rozpočet na základě strategie, že chceme investovat. Už jste zapomněli, jak minulá vláda připravovala rozpočet na rok 2026, kde chybělo 60 miliard? Takže tahle debata, že my dva tady s Alenou Schillerovou rozhazujeme, přitom my dva jsme snížili zadlužení země na 29%. Já jsem byl ministr financí, který absolutně snížil zadlužení o miliardy, my šetříme všude. Tak to je,“ pokračoval Babiš stále silnějším hlasem, aniž by se ho novináři na zmíněné věci vůbec ptali.
Premiérovi očividně vadilo dotazování ohledně výše rodičovského příspěvku a zda by navýšení nemělo platit i pro děti narozené před rokem 2027. „My jsme to zvýšili tenkrát z 220 tisíc na 300 tisíc korun. A jak dlouho trvalo opozici, než přidala 50 tisíc k tomu. Dva roky nebo jak to bylo dlouho. Takže to bude takhle, to je maximum možného, co jsme schopni udělat. Jak to jinak máme udělat? Kde máme škrtat?“ ptal se Babiš novinářů, kteří se už několik minut na nic neptali. „Opozice jen vykládá nesmysly a místo, aby rok chodili kanály, tak tady jen škodí. Ta debata o příspěvcích je nesmyslná,“ dodal Babiš a předal slovo Juchelkovi, na kterého směřoval původní dotaz.
Ing. Aleš Juchelka
Jak už to bývá, velký rozruch vyvolalo, když si mikrofon vzal redaktor Novinek.cz Pavel Nádvorník, který se ani nedostal k položení otázky a Babiš už na něj spustil. „Chcete se zeptat, zda budu kandidovat ještě v roce 2200? Budu,“ prohlásil Babiš. „To je neuvěřitelné, vy normálně trpíte, že mě budete muset vídat ještě tři roky, to má strašně negativní dopad na váš zdravotní stav,“ žertoval premiér a opět se pustil do médií. „Nemohli byste občas napsat o Babišovi objektivní článek? No, zkuste položit dotaz,“ předal konečně Babiš slovo novinářům a následně se ještě krátce hovořilo o novele mediálního zákona z pera ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé) s tím, že zákon bude muset doznat řady změn.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku