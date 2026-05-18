Zeman: Toto může Pavlovi prohrát příští volby. Nebo taky ne

Petr Pavel se chystá na Pražském hradě v době konání sudetoněmeckého srazu přijmout bavorského premiéra Markuse Södera, který má na sjezdu Bernda Posselta rovněž vystoupit a do České republiky míří primárně kvůli této akci.
Který národ více ublížil českému národu?
“Nezapomeňte, že Petr Pavel na jedné ze svých cest do Bavorska, a nevím, jestli tam jel na motorce nebo služebním autem, se měl setkat v přátelské atmosféře s Berndem Posseltem. Dokonce toto setkání ocenil. Takže nejenom, že se nyní Pavel setká se Söderem, ale možná, že přijme na Pražském hradě i Bernda Posselta,” uvedl Miloš Zeman pro ParlamentníListy.cz.
Podle bývalé hlavy státu nelze Söderovo přijetí na Hradě prezidentem v době konání sudetoněmeckého sjezdu chápat jinak než jako Pavlovu podporu této akci. Miloš Zeman to před několika dny uvedl ve svém veřejném prohlášení.
“Účast bavorského premiéra Södera na srazu sudetských Němců v Brně je projevem bezohlednosti a pohrdání vůči českým občanům. Skutečnost, že jej tentýž den přijme Petr Pavel na Pražském hradě, lze jen stěží chápat jinak než jako politickou podporu takového jednání. Pražský hrad má být symbolem důstojnosti a suverenity českého státu, nikoli lokajství,” konstatoval Miloš Zeman.
Takové postoje mohou Petru Pavlovi dle bývalého prezidenta ublížit v příštích volbách. “Říká, že bude podruhé kandidovat a může mu to prospět, pokud tímto způsobem získá finanční zdroje pro svoji kampaň. Může mu to ublížit u části české veřejnosti. Posuďme rovnováhu a misky vah obou impulsů a zvažme, co je důležitější.”
“Nicméně Petr Pavel nechtěně svým způsobem opakuje tvrzení Reinharda Heydricha o Češích. Heydrich řekl: Češi jsou jako cyklisti. Nahoru se hrbí a dole šlapou. I když to řekl Heydrich, zamysleme se objektivně, zda alespoň pro některé Čechy to neplatí,” zmínil dále v rozhovoru exprezident Zeman.
Máme se podle jeho mínění obávat poškození česko-německých vztahů? Co by znamenalo, kdyby čeští občané a politici vůči konání sudetoněmeckého sjezdu mlčeli?
“Především je třeba si uvědomit, co by následovalo dál, kdybychom mlčeli. Sjezdem by to určitě neskončilo. Řekl bych radikální a kontroverzní větu. Skutečným česko-německým vztahům prospěje, když tento sjezd budeme nejenže kritizovat, ale když se jednak pokusíme zabránit jeho konání a za druhé když odsoudíme ve spojitosti s tímto sjezdem české kolaboranty, včetně pana senátora Vystrčila,” konstatoval Miloš Zeman.
V souvislosti s Berndem Posseltem připomíná někdejší výroky komunistického politika a europoslance Miloslava Ransdorfa.
“Vzpomněl jsem si na Mílu Ransdorfa, který o Posseltovi říkal, že vypadá jako Hitler po výkrmu. Když se na Posselta podíváte, musíte souhlasit s názorem, že tato Ransdorfova poznámka byla vtipná. Nicméně Posselt je něco jako obchodník historií a prodává deformované vidění dějin, které začíná odsunem jako by se před tím nic nedělo. Už asi dvakrát nebo třikrát jsem řekl věty, které nyní zopakuji. Sudetští Němci byli plnoprávnými občany tehdejšího Československa. Tím se na ně samozřejmě vztahovaly i platné zákony. Sudetští Němci se svou podporou nacismu bezpochyby dopustili velezrady. V tehdejších zákonech byl za velezradu trest smrti. Jinými slovy, kdyby se postupovalo přesně podle zákona, byli by všichni popraveni. Takto byli jen odsunuti, což lze chápat jako jistý čin milosrdenství,” připomněl Zeman.
Sám nevěří slovům šéfa sudetských Němců o tom, že žádné majetkové požadavky nemají. “Posselt podle zásady “jen dva prstíčky tam strčíme, jen se ohřejeme a hned zase půjdeme” otevřel znovu otázku Benešových dekretů. Vyšlo to v jeho rozhovoru v MF Dnes a doporučuji tento rozhovor všem přečíst. Jen zas půjdeme,” konstatuje bývalý prezident a srovnává sudetoněmeckého vůdce s pohádkovými Jezinkami, které také slibovaly a nakonec bylo všechno jinak.
Sudetoněmecký landsmanšaft sice formálně ze svých stanov vyškrtl majetkové nároky vůči České republice, ale odmítá dekrety prezidenta republiky, což obojí příliš nejde dohromady. “Benešovy dekrety obsahují i konkrétní opatření a to nejen vysídlení, ale také majetková opatření, konfiskace majetku sudetských Němců. Kdyby se dekrety zrušily, mohou právem požadovat navrácení majetku bez ohledu na své stanovy,” připomíná Miloš Zeman.
Nyní ale, jak dále uvádí, ke zrušení Benešových dekretů nemůže dojít, naopak by vláda podle něho měla zakročit vůči konání sudetoněmeckého srazu. “Vládní koalice může učinit závěrečný krok, tedy nejenom výzvu k nekonání jejich sjezdu, ale i k zákazu sjezdu. Je to plně v kompetenci ministra vnitra,” doporučuje.
Nevyloučil, že by organizátoři a ti Češi, kteří sudetské Němce do Brna pozvali, mohli být souzeni podle paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc. “Jak říká Goethe: duchů, které jsem vyvolal, nemohu se zbýti. Takže vyvolaný duch, tedy onen paragraf se najednou stává zbraní druhé strany. Je to komické, ale je to tak,” dodává Miloš Zeman.
