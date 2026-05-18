Šejna zpovídal chvilkaře. U otázky na ČT ho chytil do pasti

18.05.2026 18:50 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Mladý pravicový aktivista Adam Šejna z Restartu Česko debatoval s příznivci spoku Milion chvilek pro demokracii o změně financování veřejnoprávních médií i údajné ztrátě demokracie v Česku. Jeden z demonstrantů varoval, že vláda prosazuje změny příliš rychle. I proto se obává toho, že se z Česka vytrácí demokracie.

Influencer Šejna se jednoho z příznivců Milionu chvilek například ptal, proč je vlastně na demonstraci.

„Musíme podpořit to, co se dneska v politice děje. Nesouhlasíme s touto vládou,“ odpověděl jeden z účastníků demonstrace a dodal, že se z České republiky vytrácí demokracie a že „nám lžou“ a kupují si své politické body jen kvůli získání imunity.

Šejna šel ovšem do hloubky a doptával se na konkrétní příklad. Kde konkrétně se demokracie vytrácí? Zde mu bylo vysvětleno, že jde předně o veřejnoprávní média, o jejich změnu financování se jedná.

„Česká veřejnoprávní média budou nově placena z daní a nikoliv koncesionářských poplatků. Vy si myslíte, že to automaticky znamená, že ztrácí svobodu? Protože třeba v Evropské unii 17 z 27 členských států má opravdu placená veřejnoprávní média z daní,“ ptal se dál influencer Šejna.

Příznivec Milionu chvilek mu ovšem oponoval, že nejde pouze o změnu financování, ale i o to, jak média vládní představitelé chtějí ovládat. Na to, jak přesně by vláda měla média ovládnout, odpovědět nedokázal. Vyčetl ovšem Motoristům, že měli lépe hlídat ekonomickou situaci. Pravděpodobně, jak slibovali v předvolební kampani, že „pohlídají Babiše“.

Šejna se dále tázal, zda je podle demonstrujícího občana špatně, že chce současná vláda nahradit všechny radní České televize a chce je nahradit svými zastupiteli. Demonstrující okamžitě odpovídá, že to je samozřejmě špatně. A tím nevědomky nahrává Šejnovi na smeč.

„Vtipný háček je, že to není tahle vláda. Chtěla to ta minulá vláda,“ připomíná Šejna.

„Já osobně Českou televizi nemám rád. Řeknu to otevřeně. Ale nesoudím nikoho, kdo ji rád má. Ale nechci za to platit, protože na to nekoukám. Takže z pohledu svobodného státu by mě nikdo neměl nutit ty peníze platit, pokud je platit nechci. Ale kdo chce platit, tak může,“ dodává Šejna s připomínkou, že zákon je formulován tak, že nezakazuje těm, kdo by rádi koncesionářské poplatky dále platili, v tom pokračovat.

Příznivec Milionu chvilek ovšem dále trvá na tom, že dosavadní systém financování veřejnoprávních médií byl podle něj stabilní a změny vláda prosazovala příliš rychle, bez dostatečné veřejné debaty a analýzy možných problémů. Takový postup považuje za nedostatečně demokratický. „Může to mít v důsledku vliv i na to, co bude moct Česká televize a Český rozhlas vysílat,“ tvrdí.

