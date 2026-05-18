Koudelka (Trikolora): USA a Čína – bude válka?

18.05.2026 20:07 | Profily PL
autor: PV

USA a Čína jsou dvě nejmocnější světové velmoci. USA je velmoc, jejíž vliv upadá, stále je však mocenskou jedničkou.

Koudelka (Trikolora): USA a Čína – bude válka?
Foto: XTV
Popisek: Zdeněk Koudelka

Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. - USA a Čína – bude válka?

Čína je nastupující mocností vyzývající dosavadní mocenskou jedničku.

Thúkydidova past

Americký politolog Graham Tillett Allison publikoval článek: „Thúkydidova past byla nastražena v Pacifiku“ (Financil Times, 2012). V něm poukázal na 16 různých historických konfliktů mezi starou etablovanou velmocí a novou nastupující vyzývající velmocí. Z těchto 16 konfliktů 12 skončilo válkou a jen 4 soupeřením, kde k válce nedošlo. Jméno pasti odkazuje na řeckého autora knihy Dějiny peloponéské války Thúkydidése, který popsal tímto způsobem peloponéskou válku mezi starým vojenským hegemonem v Řecku Spartou a vyzývajícími Athénami. Výsledkem peloponéské války bylo sice vítězství Sparty, ale na válečný rozvrat doplatily oba řecké městské státy. Byl to počátek úpadku antického Řecka.

Čína je hlavní soupeř USA

Po konci studené války, kdy USA zvítězily nad Sovětským svazem a na 20 let se staly monopolní velmocí, došlo k razantnímu oslabení ekonomické dominance USA i celého Západu. Hlavním vyzyvatelem se stala Čína. Prezident Donald Trump tuto podstatu geopolitického soupeření pochopil. Proto jej nezajímá Ukrajina, Evropa, ale Asie a Tichomoří. Nový mocenský střet je v Tichomoří. Pro USA jsou důležité Austrálie a státy ve východní a jižní Asii, které mají obavu z čínské síly. Proto je sblížení mezi USA a Vietnamem. Obě země nezapomněly na hrůzy války ve Vietnamu, ale s obavami vzhlíží k růstu moci Číny. A i zde platí, že nepřítel mého nepřítele, je můj přítel.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

  • Trikolora
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

I když dnes tento geopolitický směr symbolizuje prezident USA Donald Trump, je to směr, který bude v americké politice dominovat, i kdyby se k moci dostali demokraté. I oni vědí, že problémy USA s Ruskem či kýmkoliv jiným, jsou druhořadé vůči vztahům s Čínou. Z tohoto pohledu byl chybou tlak na rozšiřování NATO na východ a protiruská politika, která zničila západní vliv v Rusku, kde jej nahradila Čína, jež si Rusko díky ekonomickým sankcím Západu připoutala k sobě. To, že Rusko se stalo spojencem Číny a je schopno ji dodávat rozsáhlé nerostné bohatství, Čínu posílilo.

NATO je pro americko-čínské soupeření bezcenné

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 2019 lidí

NATO je produktem studené války Západu a sovětského bloku. Vzniklo v roce 1949. NATO je územně omezeno na obranu členských států na území Evropy, severního Atlantiku (severně od obratníku Raka) a Středozemního moře, včetně asijské části Turecka. Pro oblast Tichomoří, a tedy případného vojenského konfliktu USA a Číny, je nepoužitelné. Pro USA ztrácí smysl. Ten snad mohou ještě americké zbrojovky vidět v tom, že americká vláda donutí zvyšovat zbrojní výdaje evropských států za účelem nákupu amerických zbraní. Víc však NATO nyní pro USA neznamená.

Válka nebo mír

Jestli bude válka, nikdo neví. Na Allisonově případu vidíme, že konflikty mezi stávající a nastupující velmocí k válce vedly ve třech čtvrtinách případů. Není to však nutné. Mír má šanci. Znamená to však, že na obou stranách musí být politici, kteří jsou schopni udělat smlouvu o formě soužití. Smlouvu, která nebude ideální, ale funkční a to stačí. Stará mocnost musí pochopit, že se doba změnila a už nebude všemocná a nové mocnosti musí někde ustoupit. Nová mocnost pak má respektovat, že jsou určité hranice, za které nemůže stará mocnost ustoupit, byť by to vedlo k válce.

To pro USA vždy byla zásada Amerika Američanům. Nikdo nemůže ohrozit monopolní mocenskou dominanci USA na celém americkém kontinentu. Stejně tak nemůže nikdo blízko Číny vytvářet protičínskou základnu. Proto je Čína nesmlouvavá v případě Tchaj-wanu.

A co Evropa? Evropa nic. Evropa ve formě Evropské unie, která utápí obrovské prostředky na hloupou politiku Zeleného údělu a boje s oxidem uhličitým, likviduje svůj průmysl. Proto není konkurencí ani pro USA, ani pro Čínu. Evropská unie, jejíž hlavní geopolitické paradigma zamrzlo v čase studené války, nechápe, že svět je už jinde. Je a bude mimo.

Psali jsme:

Koudelka (Trikolora): Moravanství
Koudelka (Trikolora): Prezident má svobodu projevu
Koudelka (Trikolora): Česká televize – hrozba pro práva člověka
Koudelka (Trikolora): Úpadek moci České televize a tlak na autocenzuru

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Čína , USA , Koudelka , trikolora

Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Emisní povolenky

Myslíte, že se blížíme k jejich zrušení? Já si to nemyslím. Nevím, co by se muselo stát, aby ke zrušení došlo. Vy ano? Vždyť o nich jako o řadě dalších věcí rozhodují nevolení lidé. Tak jak docílit toho, aby byli nahrazeni?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Přetrvávající bolest zad i přes pravidelné cvičeníPřetrvávající bolest zad i přes pravidelné cvičení Hřebíček mocně podporuje růst vlasůHřebíček mocně podporuje růst vlasů

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Armáda potřebuje schopnosti, ne účetní triky

9:15 Vích (SPD): Armáda potřebuje schopnosti, ne účetní triky

Debata o obranných schopnostech České republiky musí být vedena realisticky a bez politické propagan…