Lesy ČR: Tisíce vyrazily do lesa i v dešti

Sobotní celorepubliková akce Do lesů s Lesy ČR měla velký úspěch! I přes nepříznivé počasí se na komentované vycházky s lesníky vydaly 16. května tisíce lidí. Počet ale nebyl rozhodující, spíš atmosféra dialogu a vnímavého naslouchání.
Zeptat se na cokoli, co je spojené s lesnickým hospodařením či ochranou přírody, a to přímo lesníků, kteří v místě hospodaří. V jeden den na 67 místech v zemi využily tuto mimořádnou příležitost tisíce lidí. „Vycházky měly příjemnou atmosféru, ve které se dařil otevřený dialog, což mě moc těší,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček a ocenil aktivní zájem veřejnosti o dění v krajině i stav lesů. Zároveň poděkoval kolegům, kteří akci organizovali: „Velmi si vážím jejich skvělé týmové práce a profesionality,“ dodal.
Lesy ČR letos připravují kromě tradičních edukativně-pracovních a převážně školních programů také další ročník podzimního Dne lesů nové generace. Bližší informace včetně termínu včas zveřejní na sociálních sítích i webu.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku