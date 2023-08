Felcman (Zelení): Hejtman Půta diskriminuje liberecké seniory

reklama

Předpokládá se, že po dostavbě tohoto domu jej kraj převezme do své správy. Před dvěma lety přitom hejtman Půta oznámil, že o důchodce by se měla starat především města.

„Starat se o seniory je zase na druhou stranu úlohou zejména městských samospráv.“ To byl přesně výrok hejtmana Půty, když obhajoval vzájemný převod zoo, botanické zahrady a dvou libereckých domovů pro seniory mezi městem a krajem. V roce 2021 tak Liberecký kraj převedl domovy pro seniory ve Františkově a Vratislavicích nad Nisou na město Liberec. Nyní má financování těchto domovů na starost městský rozpočet.

„Ve svém domovském Hrádku nad Nisou ale hejtman Půta aplikuje zjevně odlišnou politiku. Extrémně drahou stavbu za 270 mil. Kč, kde jedno lůžko vychází na 6,5 mil. Kč, zaplatí kraj. A ten si jej také následně převezme do své péče. Na domov důchodců v Hrádku se tak vlastně složí všichni obyvatelé Libereckého kraje,“ kroutí hlavou nad diskriminačním přístupem hejtmana Půty liberecký zastupitel za Zelené, Jindřich Felcman.

Byť bude podstatná část nákladů (necelých 200 mil. Kč) hrazena z evropských dotací, je to podle Felcmana ze strany kraje zásadní rozpor s jeho dosavadní politikou.

„Domnívám se, že by se měl proti tomuto postupu ohradit nejen liberecký primátor, ale i starostové ostatních měst. Všude v kraji je nedostatek míst v těchto zařízeních, na pokoj ve veřejných domovech pro seniory jsou dlouhé pořadníky. Pokud by města věděla, že si mohou připravovat projekty nových domovů a kraj je následně zafinancuje a převezme do správy, jistě by tak mnoho z nich už dávno udělalo. Jenže tato nová politika se zjevně vymyslela speciálně pro účely Hrádku nad Nisou, kde vládne hejtmanův kamarád Josef Horinka.“

Statistické údaje o stárnutí obyvatel Libereckého kraje jsou přitom neúprosné.

„Od roku 2012, kdy kraj vedou Starostové s Martinem Půtou v čele, se počet obyvatel Libereckého kraje starších 65 let dle ČSÚ zvýšil ze 70 tisíc na více než 90 tisíc. Za tu dobu ovšem kraj nepostavil jediné nové zařízení pro seniory,“ vysvětluje Anna Kšírová, zastupitelka města Liberec (Zelení). A k tomu dodává, že v případě pochybností ohledně protěžování Hrádku nad Nisou nefunguje ani vysvětlení, které v minulosti poskytl krajský náměstek Petr Tulpa. V Hrádku nad Nisou jde dle něj o domov se zvláštním režimem, tedy specializovanější zařízení.2 „Ani tento argument ale nesedí. Statut domova se zvláštním režimem má i 60 lůžek v domově ve Vratislavicích, ve Františkově je i 34 lůžek pro lidi s Alzheimerem.“

Anna Kšírová tak uzavírá: „Obyvatelům Hrádku nad Nisou nový domov pro seniory pochopitelně přeji. Zároveň bych ale chtěla, aby tato péče byla dostupná i v jiných oblastech kraje. Starostové ostatních měst by tak měli po kraji požadovat vyhlášení předvídatelných podmínek rozvoje péče o seniory, aby i v jejich městech nemuseli potřební lidé čekat na vlastní pokoj dlouhé roky. V tomto ohledu by měli starostové překonat přehnanou loajalitu či dokonce strach před hejtmanem Půtou, protože nynější situace je vůči jejich obyvatelům jednoznačně neférová.“

