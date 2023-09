Feranec (ANO): Může se stát, že čin, spáchaný jinde, není trestný u nás

reklama

Vážení členové vlády, dámy a pánové,

pan ministr, když uváděl zákon, byl super stručný. Já jenom připomenu pár základních bodů, o co v tomto zákoně jde a potom mám dotaz, na který bych rád slyšel nějakou odpověď od pana ministra. Jak už tady bylo řečeno, podstata toho zákona je, že se ruší Rejstřík trestů jako organizační složka státu a bude to začleněno pod Ministerstvo financí. To určitě není nic, s čím bychom měli problém. Na druhé straně, jak jsem se dočetl ve zprávě, tak dneska se jedná asi o 12 lidí, pokud si to správně pamatuji, takže s tím nemáme problém. Další věc je, že tento rejstřík pod ministerstvem bude vést i seznam přestupků, což je určitě správná věc.

No a potom je tam ještě jedna celkem důležitá změna, a právě na to se chci zeptat, a to je u zaznamenávání odsouzení u českých občanů, pokud byli odsouzeni v jiném státě v opisu, respektive výpisu, z Rejstříku trestů. Dnešní stav je takový, že pokud náš občan spáchá někde trestný čin, je odsouzený a než se to zaznamená do jeho opisu nebo výpisu, tak to projednává... jde to přes Nejvyšší soud. Je pravdou, že vlastně je to jinak, než je u občanů EU, tam se to zapíše automaticky. Ta změna bude v tom, že odpadne ta kompetence Nejvyššího soudu, to zaznamenání a ten proces bude zautomatizován, když to řeknu takhle.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9147 lidí

A ten můj dotaz je v tom, jestli se nemůže stát, protože jak víme, trestní právo není harmonizováno v Evropské unii, to je jasné... Jestli se nemůže stát, že český občan bude odsouzen v nějakém státě, tedy včetně Británie, je to EU a Británie, bude mu tento trest... se objeví v opisu, ve výpisu z Rejstříku trestů, což pochopitelně může mít dopady, může mu ztížit přístup k některým funkcím, anebo například jako záležitosti, myslím, že zbrojní průkaz, tam se využívá (nesrozumitelné).

Ale může se stát, že ten trestný čin, který spáchal někde jinde, není trestný u nás, což nepochybně je, jak jsem říkal, jako trestní právo není harmonizováno, to je naprosto v pořádku a já si teď vymyslím jenom nějaké případy, teoreticky. Já nevím, jestli ve Velké Británii je urážka majestátu trestným činem, to nevím, u nás nepochybně není. Nebo si vymyslím, nevím, jestli náhodou ve Španělsku není trestným činem, když vyjdu na náměstí a budu tam provolávat sláva nezávislému Katalánsku, nevím, ale mohou být jiné případy.

A mně se jedná o to, že rozumím tomu, když je český občan odsouzený v jiném státu. Jasné, jsou tam pravidla, ale potom to může mít dopady na jeho uplatnění v Česku. Tak se jenom ptám, jaký je postup a jestli ta automatizace takzvaně nemůže vést k tomu, že skutečně někdo by byl postižený při dalším uplatnění za trestný čin, který u nás trestným není. Tak jenom rád bych to... Jinak, co se týká stanoviska klubu, my jsme to probírali na klubu a teď mluvím za klub ANO, tak my s tímto zákonem problém nemáme, myslím, že jde správným směrem. Jen bych rád dostal vysvětlení k tomuto dotazu, který skutečně může nastat.

Děkuji.

Mgr. Milan Feranec ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Feranec (ANO): Marie Terezie zrušila desátky. A Fialova vláda je vlastně znovu zavedla Feranec (ANO): Inovativní přístup prezidenta Pavla Feranec (ANO): Vy vlastně říkáte, že důchodci způsobují hospodářské škody Feranec (ANO): KDU-ČSL, to sociální svědomí vlády...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama