SPD: Nová legislativa se netýká jen potravin

Češi si od konce letošního roku nejspíš připlatí za řadu potravin, ale také za pneumatiky či kondomy. Z potravin mohou podražit výrobky z hovězího masa, ty využívající sóju či palmový olej nebo káva či čokoláda. Růst cen hrozí i dalším obyvatelům EU. Důvodem je totiž nová směrnice EU o odlesňování, jež vstupuje v platnost letos 30. prosince.
Nová legislativa se netýká jen potravin, ale také kaučuku či dřeva. Upozornil na to ekonom Lukáš Kovanda. SPD odmítá nesmyslnou buzeraci z Bruselu. Fialova vláda se proti ní bohužel nebrání a například nové emisní povolenky či Migrační pakt EU přímo podpořila.
Ochrana přírody je důležitá, ale uvedené opatření povede pouze k podvodům a zvýhodní ty, kteří „v tom umí chodit“. Ke zmíněnu opatření připočtěme ještě náklady Green Dealu v zemědělství a energetice a celkové zdražování se ještě multiplikuje.
Německý deník Bild hovoří přímo o "cenovém šoku", jež na zákazníky napříč EU čeká, a to na základě vyjádření zástupců německých maloobchodních řetězců, ale také třeba tamních fairtradeových organizací.
Brusel si tentokrát bere na mušku odlesňování. Chce mu do budoucna zabránit. Proto se rozhodl zakázat dovoz a prodej kávy, kakaových bobů, palmového oleje, sóji či dřeva a kaučuku z oblastí, které byly v nedávných letech odlesněny, konkrétně po 31. prosinci 2020. EU přitom zakáže nejen dovoz a prodej oněch primárních výrobků, jejichž produkci musely v uplynulých více než čtyřech letech lesy či pralesy ustoupit, ale také zpracovaných výrobků z nich.
Firmy, které dané produkty dovážejí a prodávají v EU, budou nově muset doložit, že nepocházejí z nedávno odlesněných oblastí. Za tím účelem budou muset úřadům deklarovat GPS souřadnice původu předmětné produkce. Pokud by souřadnice falšovaly, čekají je tučné pokuty a tvrdý postih včetně konfiskace pochybné produkce či rovnou zákazu dovozu, což u řady firem může hraničit se zákazem podnikání.
„Pro dovážející a obchodující firmy představuje nová směrnice nové a výrazné dodatečné administrativní náklady, které se budou snažit přenést na konečného spotřebitele. Přitom třeba při dovozu z Afriky je krajně problematické určit skutečný původ zboží. Už v Africe, třeba v Pobřeží slonoviny, totiž může dojít hned k několikerému přeprodeji mezi tamními farmáři a obchodníky, než pak zboží typu kakaových bobů nebo kaučuku doputuje do EU. Dovozci do EU tak budou muset uskutečňovat takřka detektivní činnost, aby mohli nade vší pochybnost doložit, že zboží je čisté,“ upozorňuje Kovanda.
Směrnice dle něho tudíž může poškodit také drobné pěstitele třeba právě v Africe. „Dovoz i tamní organické nebo fairtradeové produkce může být ukončen prostě proto, že importér z EU nebude chtít riskovat pokutu. Výsledkem tedy bude zdražení v EU a zároveň oslabení hospodářského výkonu rozvojového světa, jemuž se nutně zhorší odbyt na klíčovém trhu EU. Vskutku nejde jen potraviny. Třeba kaučuk celosvětově ze zhruba 70 procent slouží k produkci pneumatik, ze zbylých třiceti procent pak - například - k výrobě ochranných a lékařských rukavic či kondomů. To vše tedy může zdražit,“ vysvětluje Kovanda.
autor: PV