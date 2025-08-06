Fiala (SPD): Česko vydalo na ukrajinské uprchlíky takřka nejvíce na světě

Česko vydalo na ukrajinské uprchlíky takřka nejvíce na světě – 200 miliard korun. V přepočtu na průměrnou českou domácnost šlo o zhruba 42 tisíc korun, plyne z dat německého institutu v Kielu. Upozornil na to ekonom Lukáš Kovanda. My říkáme: peníze českým občanům, ne Ukrajincům! Podle hnutí SPD by se měli ukrajinští takzvaní „uprchlíci“ vrátit domů. Hnutí SPD jasně říká: Už ani halíř Ukrajincům! Nula! Peníze českým občanům, to je jasná pozice SPD. Proč mají mít nějakou podporu? Pro nás je na prvním místě český občan.
Česko společně s Polskem představuje zemi, jež se v uplynulých letech zachovala celosvětově vůbec nejštědřeji k ukrajinským „uprchlíkům“. Podle dat Institutu pro světovou ekonomiku v německém Kielu poskytla Česká republika od začátku ruské invaze na Ukrajinu až do konce letošního dubna ukrajinským „uprchlíkům“ pomoc v objemu 8,05 miliardy eur. To dle průměrného kursu v období od 24. 2. 2022 do 30. 4. 2025 odpovídá přibližně 198 miliardám korun.
„Částka 198 miliard odpovídá v přepočtu na obyvatele ČR, včetně nemluvňat, sumě 18 250 korun. Vzhledem k tomu, že počet členů průměrné domácnosti v ČR odpovídá zhruba 2,3, dosavadní náklady na uprchlíky v ČR v přepočtu právě na domácnost činí přibližně 42 000 korun,“ vypočítává Kovanda.
Ze všech zemí světa poskytlo více peněz uprchlíkům než Česko v přepočtu na obyvatele pouze Polsko, a sice 19 662 korun. Tento údaj je prostým kursovým přepočtem, není tedy upraven dle parity kupní síly měny.
Zajímavé je, že třeba Francie vydala na danou pomoc pouze 1608 korun na obyvatele, a Británie dokonce jen 1369 korun na hlavu.
Uvedené náklady ale nezahrnují vojenskou pomoc Ukrajině. Jde výhradně o pomoc ukrajinským „uprchlíkům“.
autor: PV