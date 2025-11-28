Kupka (ODS): Moc si vážím 2. místa v anketě Křišťálová lupa

01.12.2025 6:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k 2. místu v anketě Křišťálová lupa 2025.

Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Martin Kupka

Portál dopravy a možnost zasílání řidičských průkazů do boxů patří mezi nejlepší projekty roku!

Portál dopravy dnes eviduje přes 2,8 milionu přihlášení a více než 350 tisíc žádostí o doručení řidičských průkazů do boxu. Myslím, že tahle čísla mluví jasně - digitalizace dopravních agend je efektivní a lidem reálně šetří čas.

Moc si vážím 2. místa v anketě Křišťálová lupa 2025 v kategorii Cena českého internetu. Je to ocenění všech kolegů, kteří se na těchto projektech podíleli. Díky za to! 

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • ministr dopravy v demisi
