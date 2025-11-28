Kupka (ODS): Moc si vážím 2. místa v anketě Křišťálová lupa

Portál dopravy a možnost zasílání řidičských průkazů do boxů patří mezi nejlepší projekty roku!
Portál dopravy dnes eviduje přes 2,8 milionu přihlášení a více než 350 tisíc žádostí o doručení řidičských průkazů do boxu. Myslím, že tahle čísla mluví jasně - digitalizace dopravních agend je efektivní a lidem reálně šetří čas.
Moc si vážím 2. místa v anketě Křišťálová lupa 2025 v kategorii Cena českého internetu. Je to ocenění všech kolegů, kteří se na těchto projektech podíleli. Díky za to!
Mgr. Martin Kupka
