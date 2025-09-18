Fiala (SPD): Islámský útok na svobodu projevu SPD

18.09.2025 16:21 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k trestnímu oznámení na SPD kvůli předvolebnímu plakátu

Fiala (SPD): Islámský útok na svobodu projevu SPD
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala v pořadu K věci

Bývalý předseda Muslimské obce v Praze, právník Leonid Kušnarenko, podal žalobu na SPD za naši kampaň. Dá se říci, že potrefená husa se ozvala.

Pan Kušnarenko je člověk, který aktivně prosazuje právo šaría v ČR, v minulosti veřejně vyzýval muslimy k ozbrojení a jako advokát obhajoval cizince, souzené za výrobu falešných dokladů pro teroristy z Dagestánu. Obhajoval islámského teroristu Shehadeha a spolupracoval s ním. Dnes útočí na demokratickou politickou stranu, která chce chránit české občany.

fuj

Podle exmuslima Lukáše Lhoťana jsou české mešity financovány z extremistické wahhábistické Saúdské Arábie stejně jako teroristické buňky v západní Evropě. V českých mešitách se šíří radikální wahhábismus, který v mnoha zemích inspiroval radikalizaci a násilí.

SPD říká jasně: Nedopustíme rozšíření terorismu a islámské ideologie v České republice. Pokud budeme ve vládě, zahájíme důkladné vyšetřování financování mešit a islámských spolků. Bezpečnost českých občanů je pro nás na prvním místě. Žádí afričtí ani islámští migranti do Česka! SPD = Česká republika a český občan na 1. místě.

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Fiala (SPD): Zastavme zákaz aut na spalovací motory
Fiala (SPD): Polsko se připravuje na masivní deportaci
Fiala (SPD): Polsko si nenechá od Ukrajinců všechno líbit
Fiala (SPD): Přichází další nesmyslné nařízení Bruselu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , islám , svoboda projevu , trestní oznámení , SPD

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je žaloba kvůli plakátu v předvolební kampani útokem na svobodu projevu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Udženija (ODS): Digitální technologie přinášejí žákům v Praze problémy

17:17 Udženija (ODS): Digitální technologie přinášejí žákům v Praze problémy

Více než polovina žáků 2. stupně základních a středních škol se potýká s problémy, způsobenými digit…