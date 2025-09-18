Fiala (SPD): Islámský útok na svobodu projevu SPD

Bývalý předseda Muslimské obce v Praze, právník Leonid Kušnarenko, podal žalobu na SPD za naši kampaň. Dá se říci, že potrefená husa se ozvala.
Pan Kušnarenko je člověk, který aktivně prosazuje právo šaría v ČR, v minulosti veřejně vyzýval muslimy k ozbrojení a jako advokát obhajoval cizince, souzené za výrobu falešných dokladů pro teroristy z Dagestánu. Obhajoval islámského teroristu Shehadeha a spolupracoval s ním. Dnes útočí na demokratickou politickou stranu, která chce chránit české občany.
Podle exmuslima Lukáše Lhoťana jsou české mešity financovány z extremistické wahhábistické Saúdské Arábie stejně jako teroristické buňky v západní Evropě. V českých mešitách se šíří radikální wahhábismus, který v mnoha zemích inspiroval radikalizaci a násilí.
SPD říká jasně: Nedopustíme rozšíření terorismu a islámské ideologie v České republice. Pokud budeme ve vládě, zahájíme důkladné vyšetřování financování mešit a islámských spolků. Bezpečnost českých občanů je pro nás na prvním místě. Žádí afričtí ani islámští migranti do Česka! SPD = Česká republika a český občan na 1. místě.
autor: PV