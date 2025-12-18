Pošarová (SPD): Větrné elektrárny u obydlí?

19.12.2025
Dědictví Fialovy vlády nás bude strašit ještě dlouho. Téma větrných elektráren se mě netýká jen jako poslankyně, ale i osobně.

Pošarová (SPD): Větrné elektrárny u obydlí?
Tyto projekty dnes reálně hrozí i u nás v obci a zároveň v mnoha dalších obcích po celé republice. Není to náhoda. Jde o přímý a negativní důsledek politiky bývalé Fialovy vlády, která tyto záměry prosazovala a systematicky jim otevírala cestu.

Právě za minulé vlády byly přijaty zákony a kroky, které zvýhodnily developery větrných parků a elektráren na úkor obcí a jejich obyvatel. Pod hesly „zelené transformace“ a „veřejného zájmu“ se zde rozjel byznys, jehož důsledky dnes dopadají přímo na lidi v regionech. V řadě obcí se najednou objevují projekty, o kterých se dlouho jednalo potichu, bez otevřené diskuse a často bez skutečného informování veřejnosti.

Dokud jsou větrníky jen abstraktním tématem z médií, mnoho lidí je neřeší. Jakmile se ale objeví konkrétní plán postavit obří stožáry v blízkosti jejich domů, situace se zásadně mění. Lidem vadí zásah do krajiny, zhoršení kvality života, hluk, znehodnocení okolí i fakt, že tyto projekty jsou ekonomicky zcela závislé na dotacích. Především jim ale vadí pocit, že se o jejich domovech rozhoduje bez nich.

U nás v obci se konalo setkání s propagátory větrných elektráren a přišlo velké množství lidí. Sál byl plný, otázky byly konkrétní a emoce silné. Od té doby mě lidé neustále oslovují, ptají se, chtějí informace a dávají jasně najevo svůj nesouhlas. Jsou rozhořčení nejen kvůli samotným větrníkům, ale i kvůli způsobu, jakým jsou tyto projekty prosazovány. Stejné reakce slyším i z dalších obcí, které dnes čelí stejnému problému – jako přímému dědictví rozhodnutí bývalé Fialovy vlády.

Nejde o neinformovanost ani o odpor k novým technologiím. Jde o obranu práva lidí rozhodovat o svém okolí. Veřejný zájem nemůže znamenat ignorování občanů. Veřejností nejsou developeři ani investoři, ale lidé, kteří v daných obcích žijí, pracují a vychovávají své děti.

Právě proto je důležité říci jasně: Současná vláda chce tento přístup změnit. Nechceme pokračovat v politice, která obchází obce a vnucuje lidem projekty, se kterými většina z nich zásadně nesouhlasí. Nechceme stavět větrné elektrárny v blízkosti obydlí a ničit krajinu ve jménu nefunkční zelené ideologie.

Větrné elektrárny považujeme za neefektivní řešení, které bez masivních dotací nedává ekonomický smysl a jehož přínosy nevyvažují negativní dopady na lidi ani na přírodu. Naším cílem je vrátit obcím právo rozhodovat o svém území, zastavit vnucené projekty a nastavit energetickou politiku rozumně, transparentně a s respektem k občanům, ne podle diktátu developerů a chyb nebo pochybných záměrů minulých vlád.

