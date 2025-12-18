Niedermayer (TOP 09): Hloupost, kterou jen tak někdo nepřekoná

18.12.2025 21:03 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na výrok ministra Macinky, že klimatická krize skončila

Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Luděk Niedermayer

Když jsem četl o výroku nového ministra životního prostředí, že klimatická krize skončila, hned se mi vybavil výrok někdejšího primátora Prahy, pana Igora Němce, během povodní v naší zemi v roce 2002. Těsně předtím, než došlo ke katastrofě s cenovkou přes 73 miliard korun a která v celém Česku připravila o život 17 lidí, označil povodňovou situaci v Praze za "nadmíru výtečnou".

Jako polehčující okolnost pro primátora slouží, že v té době jsme neměli k dispozici nástroje, které by dokázaly lépe předpovídat další vývoj. A i kdyby tehdy situaci vyhodnotil správně, zřejmě by dokázal zabránit jen části chyb.

Žádná taková omluva skrz vědecká fakta ale neexistuje pro nastupujícího ministra. Protože v případě změny klimatu je ve hře mnohem víc. Hloupost a nebezpečnost výroku, kterého se pan Macinka dopustil hned v prvních hodinách ve funkci, proto jen tak někdo nepřekoná.

RNDr. Luděk Niedermayer

  • TOP 09
  • europoslanec
