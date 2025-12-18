NPÚ: Záchrana zapomenuté památky v Kynžvartském parku

Drobné sakrální zastavení v zámeckém parku Kynžvart, zničené na počátku 90. let a poté na dlouhá desetiletí zapomenuté, bylo letos znovu vztyčeno díky práci odborníků a podpoře Karlovarského kraje. Kříž z roku 1857 se tak po více než třiceti letech „vynořil z popela“ a navrátil krajině svůj historický dotek.
Malý zázrak. Tak by se dal nazvat příběh obnovy zaniklého křížku v areálu zámeckého parku Kynžvart. Celý proces trval pět let. Tehdy si zaměstnanec zámku všiml malé části opracovaného kamene, který koukal ze země. Při bližším prozkoumání se ukázalo, že se jedná o část kamenicky opracovaného kvádru, který je zpola zapuštěn do terénu a zpola překryt trávou a nálety. Po očištění se zjistilo, že jde o střední část drobné sakrální památky – kříže v krajině.
Nalezený kus tvořil hlavní součást zastavení, který se původně skládal z podstavce, kamenného dříku a litinového kříže. Kamenná část byla bohatě slohově profilována a obsahovala z části nečitelný nápis. Z místa nálezu bylo zřejmé, že se jedná o nepůvodní umístění. Po objevu bylo správou zámku rozhodnuto přemístit nalezený artefakt do zámeckého depotu kamenných prvků.
Protože se na kamenu nacházely zbytky polychromie, byl zakryt provizorní stříškou. O nálezu byli informováni památkáři z Národního památkového ústavu. Archeolog provedl ohledání místa nálezu, zda se nenalezne nějaká další součást památky a přesná původní lokace kříže. Využil také detektor kovu, aby zkusil zjistit, zda se nepodaří objevit nějakou část litinového kříže, podle které by se dala zhotovit jeho kopie. Toto pátrání vyšlo bohužel naprázdno.
Správa zámku následně provedla mapový průzkum, z něhož vzešly zajímavé výsledky. Kříž na tomto místě, kde se zbíhá sedm cest, je zachycen na mapách již v 18. století. Následně, zhruba v prvních desetiletích 19. století zanikl a objevil se v jiné pozici po polovině 19. století. Podle nápisu na kameni víme, že to bylo v roce 1857. Památka vydržela podle pamětníka do začátku 90. let 20. století, kdy byla zničena a ztracena. Tedy až do nálezu. Nepodařilo se najít žádnou fotografii či jiné zobrazení kříže v místě.
