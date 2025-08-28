Filip (KSČM): Poznámka k národnímu zájmu

Naše Česko-čínská smíšená obchodní a průmyslová komora již od nového milénia poctivě pracuje na tom, aby naši čeští podnikatelé měli šanci uspět u současné nejsilnější ekonomiky světa, v Čínské lidové republice.
V době vzniku Komory, kdy ještě hegemonem světové ekonomiky byly státy G7, si kladla za cíl začít spolupracovat a obchodovat s čínskými podniky tak, aby včas zachytila nástup rostoucí čínské ekonomiky. To se podařilo a Komora vytvořila a dále udržuje kontakty s řadou významných podniků, které spolupracují jejím prostřednictvím s čínskými odběrateli zboží vyrobeného u nás nebo s těmi, kteří k nám dodávají své zboží pro české konečné výrobce a kompletují zde z čínských subdodávek výrobky pro naše spotřebitele. Bylo tak vytvořeno mnoho pracovních míst, které se podílejí na růstu českého HDP.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Čas od času zaznamenáváme nesmyslné a hloupé výroky některých našich politiků, které poškozují vzájemný obchod. Neschopnost či zlá vůle někdy i vysokých představitelů politiky v ČR, kteří nerespektují u nás mezinárodně uznávanou politiku „jedné Číny“, tyto vztahy poškozují vždy.
Ten, kdo byl zvolen, případně jmenován do vysoké ústavní funkce, by si měl uvědomit, že reprezentantem čínského lidu je právě ČLR. Stát, který je jedním z pěti stálých členů RB OSN. Stát, který je nejsilnější ekonomikou světa, stát s vysokou dynamikou růstu, který pro nás představuje šanci na zvýšení vývozu výrobků pro tento vyspělý trh, který má mnohonásobně větší schopnost absorbce výrobků od našich podniků.
Pokud od někoho požadujeme respekt k naší suverenitě a našemu státu, je třeba mít také respekt k státu partnerskému. Tedy u ČLR k mezinárodně právně uznanému principu „jedné Číny“. Avanturistické a hloupé kroky včetně kroku pana Petra Pavla, který v rámci své asijské cesty bez dohody s vedením ČLR jednal s dalajlámou v Indii, považuji za jeho selhání jako ústavního činitele v nejvyšší funkci, když v rozporu s oficiálně prezentovaným a naším státem uznávaným principem „jedné Číny“ učinil krok, který ničí práci mnoha lidí, podnikatelů i zaměstnanců v českých i čínských podnicích.
Ztráty těchto firem, ztráty na daních a prestiži těchto firem, jdou k jeho tíži. Měl by se těmto lidem, kterým bere práci a obživu, omluvit, když už nemá schopnost chovat se v souladu s ústavním slibem.
JUDr. Vojtěch Filip
autor: PV