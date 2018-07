„A co ti na Klinice, ti tam smí zůstat?“ Klienti H-Systemu musí do měsíce vypadnout. Padají slova zloby a zoufalství

Rozhodnutí soudu o vyklizení bytů po H-Systému je pro členy družstva Svatopluk šokující. Něco takového absolutně nečekali, řekl Martin Junek, zástupce poškozených klientů H-Systemu. Z rozhodnutí Nejvyššího soudu plyne, že lidé musejí byty v Horoměřicích vyklidit do měsíce. Nájemní smlouvy jsou absolutně neplatné.

„Jsem stále v šoku. Tluče mi srdce asi tak na 120 tepů. Je to neuvěřitelná věc. Nedokážeme si představit, že bychom ty domy, v nichž bydlíme skoro 20 let, měli vyklidit. Žijí tam lidé, kteří tam zestárli, dali úspory, aby mohli dostavět ty domy,“ sdělil Junek. „To, co vyřkl Nejvyšší soud, je pro mě nepředstavitelná věc,“ sdělil Junek. „Tato země nám neposkytuje žádnou právní jistotu. Je to úplně šílená nespravedlnost. Nedokážu si představit, v čem teď žije ta šedesátka rodin,“ sdělil dále Junek.

„Nejvyšší soud k těmto věcem pravděpodobně nepřihlédl. To je tak nespravedlivá věc,“ opakoval stále Junek. „Musíme se nějakým způsobem bránit,“ míní dále Junek a zopakoval, že je to skutečně strašná situace, nazývá ji dokonce schizofrenní. „Klienti se měli před lety odstěhovat do jiné země,“ míní Junek.

„Copak by se asi stalo, kdyby lidé, kteří se mají do měsíce vystěhovat z domů H-systému, prohlásili svá obydlí za autonomní sociální centrum? Neomarxističtí aktivisté už od roku 2014 okupují budovu žižkovské kliniky, která patří státu, a u soudů doposud nalézali zastání. 2. února 2018: Do rozhodnutí Nejvyššího soudu, zda by měla být smlouva o výpůjčce objektu prodloužena, či nikoli, mohou aktivisté zůstat v budově bývalé kliniky v Jeseniově ulici na pražském Žižkově. Soud odložil vykonatelnost soudního rozhodnutí na vystěhování,“ zareagoval pak na kauzu také hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

O nespravedlnosti hovořil i premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) novinářům po dnešním jednání kabinetu řekl, že mu nepřísluší se k obsahu rozhodnutí vyjadřovat. Upozornil však ještě na možnost obrátit se na Ústavní soud.

Babiš na tiskové konferenci řekl, že mu během jednání vlády chodily textové zprávy s dotazy na H-System, takže se hned ptal ministra spravedlnosti, jaký další v případu existuje opravný prostředek. „Určitě je to nespravedlnost,“ konstatoval Babiš.

Kněžínek dodal, že chápe bolestivost případu, ale nepřísluší mu se k obsahu rozsudku vyjadřovat. „Z hlediska ministerstva není možné zasahovat do rozhodování nezávislých soudů,“ zdůraznil. „Z procesního hlediska je věc rozhodnutím Nejvyššího soudu na úrovni obecného soudnictví ukončena,“ dodal.

Společnost H-System uzavřela po svém založení roku 1993 smlouvy se stovkami zájemců. O čtyři roky později však společnost zkrachovala a tisícovka lidí přišla zhruba o miliardu korun. Majoritní akcionář H-Systemu Petr Smetka si za vytunelování společnosti odpykal 12 let ve vězení.

