Hrozí sebevraždy? Kolem kauzy H-System hodně přituhuje. Lidé jsou extrémně zoufalí

Správce konkurzní podstaty zkrachovalého H-Systemu Josef Monsport se obrátil na Nejvyšší soud a žádal, aby domy klientů H-Systemu přidělil jemu jakožto správci. A soud mu vyhověl. Pro desítky stárnoucích klientů zkrachovalého H-Systemu to v praxi znamená, že se z nich mohou stát bezdomovci.

Server Novinky.cz přinesl reakce klientů, kteří dávají najevo, že proti soudnímu rozhodnutí budou bojovat do posledního dechu. I kdyby to mělo znamenat, že se nechají vystěhovat násilím, hodlají to risknout a nechají vše zajít až takhle daleko. „Pán tam sedí a řekne: Vypadněte! Proč? Nepůjdu. Nepůjdu ani náhodou,“ zlobila se jedna z dam na kameru. „Zabijte mě, nepůjdu,“ zdůraznila ještě odhodlaně s tím, že jde za pět let do penze a nemá šanci vydělat si na nové bydlení, nebo si svůj dům znovu vykoupit.

Jeden ze sousedů dává paní za pravdu. „Ven nepůjdu, mě budou muset odvést v řetízkách nebo já nevím jak, ale dobrovolně rozhodně nepůjdu,“ pravil muž, který ukázal novinářům fotografii svého kdysi rozestavěného domu, který mu teď chtějí sebrat. Obyvatel domu je přesvědčen, že Nejvyšší soud neměl k dispozici všechny relevantní informace. „Kdyby je měl, tak já nevěřím tomu, že ten Nejvyšší soud mohl vydat takovejhle rozsudek,“ zlobil se zklamaný občan.

A to stále nebylo všechno. I další obyvatel domku dal jasně najevo, že se do třiceti dnů nevystěhuje, ať si soud říká, co chce. „Nepůjdu. Když mě vynesou, tak mě asi někam odnesou, ale kam, to nevím,“ zaznělo z úst odhodlaného pána.

Slovo dostal i zástupce poškozených klientů H-Systemu Martin Junek. Ten doufá, že všichni klienti zachovají chladnou hlavu a snad nikoho nenapadne, aby spáchal sebevraždu.

„Doufám, že všichni zachovají chladnou hlavu a snad nikdo tady nespáchá sebevraždu, protože si dokážu představit, tím, že už k tomu došlo v minulosti kvůli H-Systemu, tak bych nerad, aby se něco takového opakovalo.

