Foldyna (SPD): Pod tlakem dochází k deformaci hodnot, což je vydáváno za pokrok

03.04.2026 20:16 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k deformacím hodnot.

Foto: Repro DVTV, YT
Popisek: Jaroslav Foldyna

Dnes je Velký pátek.

Pán praví: „Umírám za všechny, aby všichni měli život skrze mne. A svým tělem jsem vykoupil těla všech. Neboť při mé smrti umře smrt a se mnou zároveň vstane padlá lidská přirozenost. Proto jsem se stal vám podobným, totiž člověkem z Abrahámova semene, abych se připodobnil ve všem mým bratřím."

Evropa stojí na těcho hodnotách, tyto hodnoty jsou dnes zpochybňovány, bagatelizovány.

Pod tlakem dochází k deformaci hodnot, což je vydáváno za pokrok.

Vážení moji přátelé, chtěl bych Vám pro to, dnes na Velký pátek popřát.

Krásné a požehnané Velikonoce. Jsou to svátky vzkříšení Krista, jeho z mrtvých vstání. Ježíš Kristus smrtí smrt překonal a ukázal nám, že i ty největší útrapy se dají přemoci, že i ti nejsilnější se dají porazit. To je velice dulležité, mocní a velcí se dají porazit!

Je to potvrzení pravidla, že dobro vítězí nad zlem. I když mocní mají svou moc, uzurpují si rozhodovat, že to či ono je správné, ač tomu tak ve skutečnosti nemusí být. Dají se porazit. Nikdy jich totiž není víc, než nás. Myslete na to.

Přeji Vám požehnané a krásné Velikonoce.

Jaroslav Foldyna

  • SPD
  • poslanec
Psali jsme:

„Všichni ví, kdo za Fialy kolaboroval.“ Gulyáš se vysmál dopisu novinářů o Babišovi
„Ať méně jezdí.“ Rada z Bruselu při drahé naftě vás zvedne ze židle
Týden pro omluvu od Milionu chvilek. Pak přijdou žaloby
Vztek lidí bublá. Podporovatel Pavla usmrtil matku malého dítěte. Vyvázl s podmínkou

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Opravdu splníte vše, co jste slibovali?

Mě teda přijde, že jak už je zvykem, od dost věcí ustupujete i vy. Třeba vaše sliby, jak zrušíte důchodovou reformu, jak budete zvedat důchody nebo zastropovat věk odchodu do důchodu. Nebo že zeštíhlíte státní správu, přitom jste zřídili nové ministerstva. Paradox také je, že co jste na minulé vládě...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Další články z rubriky

Zálom (Svobodní): Kupka? Vždyť ODS daně zvedala a lidem se hrabala v kapsách

22:14 Zálom (Svobodní): Kupka? Vždyť ODS daně zvedala a lidem se hrabala v kapsách

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke snížení spotřební daně za pohonné hmoty.