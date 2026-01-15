Gregor (Motoristé): Pro rodiče, děti, učitele a mé vrstevníky

16.01.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k příčinám zhoršování duševního zdraví dětí

Foto: Repro YouTube
Popisek: Matěj Gregor

Častou taktikou médií pro vyvolávání "pnutí" mezi koaličními stranami, je tvorba neexistujících programových rozporů. Osvědčilo se to na Slovensko nebo v Polsku. Při období vlády Petra Fialy nic takového česká média netvořily, nyní to začíná. Web Publico mě označil za "zlehčovatele" duševního zdraví dětí a parafrázuje můj výrok o tom, že "stačí žít zdravě".

Dovolím si tvrdit, že jako učitel (nyní však ve službách Sněmovny) a člověk narozený po roce 2000 mám možnost být s dětmi, dospívajícími či mladými vrstevníky v úzkém kontaktu. Na začátek zde vyložím několik důležitých dat a čísel:

  1. V roce 2024 vyhledalo psychiatra přibližně 67.000 dětí. V České republice máme k dnešnímu dni registrováno přibližně 200 psychiatrů pro děti a dorost. Ve stejném roce užívalo antidepresiva přes 33.000 dětí.
  2. Dle výzkumu Národního ústavu duševního zdraví z roku 2023 vykazovalo 40 % žáků devátých tříd (z měřeného vzorku) známky střední až těžké deprese.
  3. Tato data nejsou příčinou, nýbrž důsledkem. A čeho? Názory se liší. A debata o tom, co s tím budeme dělat, do které mají co říci nejen lékaři, ale hlavně samotné děti, učitelé a rodiče, se vede v ofenzivním a útočném duchu.

Bc. Matěj Gregor

Osobně patřím do "tábora", který si myslí, že příčiny nespadly z nebe, ale jsou způsobeny moderním způsobem života, který se v posledních 10-15 letech stále rychleji proměňuje. Nevycházím z dojmů, ale z další řady dat:

Obezita

Data Státního zdravotního ústavu o dětské obezitě. V roce 1991 trpělo 7 % dětí nadváhou (vyšší množství tuku, ale nejedná se o nemoc) a 3 % obezitou (množství tuku poškozuje zdraví). V roce 2011 trpělo 8 % dětí nadváhou a 10 % obezitou. A v roce 2021 trpělo 10 % dětí nadváhou a 16 % obezitou.

Další data obdržíme v roce 2026. A při rostoucím trendu a covidových letech se dá očekávat další nárust. Nadváha či obezita se v optimističtějším scénáři týká každého 3. až 4. dítěte. Nadváha i obezita jsou u dětí výsledkem nedostatku pohybu a nevhodného stravování. Dětský metabolismus je na důsledky citlivější a dlouhodobě může vést k rozvoji cukrovky, nemocím pohybového aparátu a hlavně - k horší psychické kondici.

Závislost na telefonu

Vypůjčím si slova adiktologa z Univerzity Karlovy, Tomáše Jandáče: "Závislost dětí na digitálním světě může zapříčinit vznik a rozvoj rizikového chování nebo duševního onemocnění, jako je například porucha příjmu potravy nebo sebepoškozování."

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti změřilo, že 75 % dětí a studentů využívá sociální síť denně. 50 % oslovených dětí 11-15 let uvedlo, že se cítí nepříjemně, když nemohou být na internetu. Ano, tak se digitální svět podepisuje na dětech. Nekomfort, poruchy spánku, ztráta zájmu o reálný svět a dlouhodobě pak stavy úzkosti či poruchy soustředění.

A to znamená - žít zdravě. Edukovat děti i rodiče a přizpůsobit svět dětem. V dětství je normální a zdravé, když děti sportují, mají pohyb a většinu jejich stravy tvoří výživné potraviny, nikoliv energetické nápoje, kratom z automatů u školy či náhražky konopných drog.

Normální je, že hraní her a pobyt na internetu tvoří jen malou část volného času. Ten zbytek, pro zdravý vývoj dítěte, by měl vyplnit pobyt s kamarády, deskové hry, knihy, kreslení, poslech hudby a blízkost s rodiči či sourozenci.

Osobně se budu snažit, aby se vzdělávací systém přizpůsobil době. Podporuji zákaz telefonů, podporu sportovních kroužků a inovaci vzdělávacích programů tak, aby dětem i rodičům zpřístupnily informace a rady, jak těmto patologickým jevům čelit.

Není to snadné. Cílem debaty, jak ji někteří novináři i politici vedou, nemůže být souzení lidí, učitelů a odsuzování "nepříjemných názorů", které poukazují na trochu "zvrácený" způsob našeho života. A na dětech se to zkrátka vždy ukáže nejintenzivněji a nejrychleji.

O dalších problémech, jakými jsou například rostoucí dostupnost návykových látek pro děti a závislost na nich, se s vámi podělím příště.

A zástupce médií bych chtěl zdvořile požádat - nevěnujte tolik snahy tomu, abyste mou osobu vykreslovali jako radikála a idiota. Nemá to smysl. Pojďme raději společně otevřít prostor k tomu, aby se fakta, data a reálná řešení dostávala prostřednictvím médií k dětem, rodičům a učitelům.

Je to lepší než 100 článků o válce za den.

