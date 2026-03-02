Turek (Motoristé): Automobilky a tím životní úroveň a pracovní místa zachráníme

ZÁCHRANA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU:
Intenzivně jsem na této změně pracoval ještě jako Europoslanec a nyní jako vládní zmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku říkám, že musíme jít cestou děsivě vypadajícího kompromisu, nebo by nebyla revize možná. V podstatě na této strategii existuje již námi odpracovaná shoda a evropská komise nemůže a nechce přiznat, že zavedla všechna odvětví průmyslu téměř do záhuby a automobilové brutálně poškozuje. Máme před sebou hodně práce, ale evropské automobilky a tím životní úroveň a pracovní místa zachráníme!
