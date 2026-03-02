Turek (Motoristé): Automobilky a tím životní úroveň a pracovní místa zachráníme

02.03.2026 13:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k automobilovému průmyslu.

Turek (Motoristé): Automobilky a tím životní úroveň a pracovní místa zachráníme
Foto: Youtube
Popisek: Filip Turek

ZÁCHRANA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU:

Intenzivně jsem na této změně pracoval ještě jako Europoslanec a nyní jako vládní zmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku říkám, že musíme jít cestou děsivě vypadajícího kompromisu, nebo by nebyla revize možná. V podstatě na této strategii existuje již námi odpracovaná shoda a evropská komise nemůže a nechce přiznat, že zavedla všechna odvětví průmyslu téměř do záhuby a automobilové brutálně poškozuje. Máme před sebou hodně práce, ale evropské automobilky a tím životní úroveň a pracovní místa zachráníme!

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Slibují chudým občanům peníze za souhlas s „větrníky“. Aktivistka z Mimoně hovoří
„Něco je jinak.“ Analytik k Íránu, který se nevzdává
Ukrajina: Stovky lidí odsouzeny za spolupráci s Ruskem. „Toto už není má země“
Jen každý čtvrtý Američan schvaluje údery na Írán

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Turek , motoristé

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Podaří se zvrátit Green Deal?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
PhDr. Petr Sokol, Ph.D. byl položen dotaz

Co je to prosím ten demokratický deficit EU?

A jaký je vlastně váš názor na EU? Přijde mi, že ODS od dob, co odešel Klaus svůj postoj dost zásadně změnila. A taky by mě zajímal vás názor na přijetí Eura. Děkuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na březen 2026Horoskop na březen 2026 Léky nevhodné pro kombinaci s pitím kávyLéky nevhodné pro kombinaci s pitím kávy

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Fiala (ODS): Smrt ajatolláha Chameneího je příslibem naděje

14:02 Fiala (ODS): Smrt ajatolláha Chameneího je příslibem naděje

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k válce v Íránu.