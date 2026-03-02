Jihočeský kraj spustí IDESKU od 1. července

02.03.2026 16:26 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Jihočeský kraj rozhodl o termínu spuštění systému odbavení cestujících IDESKA. K jeho zahájení dojde od 1. července. Cílem kraje je zajistit, aby byl systém při spuštění plně funkční, důkladně odzkoušený a připravený bez jakýchkoli vad.

Jihočeský kraj spustí IDESKU od 1. července
Foto: Jihočeský kraj
Popisek: Jihočeský kraj - logo

V současné době ještě probíhají práce na provázanosti všech systémů odbavení cestujících různých dodavatelů na straně dopravců i Jihočeského kraje. Kraj chce mít jistotu, že všechny technologické vazby budou před ostrým startem spolehlivě otestovány a že nový systém bude cestujícím sloužit bez provozních komplikací. Negativní zkušenosti s digitalizací stavebního řízení na celostátní úrovni jasně ukazují, že přípravu a důkladné testování takto rozsáhlých projektů nelze podcenit. Podle hejtmana Martina Kuby kraj projekt spustí až po dokončení všech testů a ověření jeho plné funkčnosti.

„Naší odpovědností je spustit IDESKU až ve chvíli, kdy budeme mít jistotu, že vše funguje tak, jak má. Nechceme Jihočechy vystavit riziku technických problémů hned od prvního dne. Raději věnujeme více času důkladnému testování, než abychom něco uspěchali,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Zvažován byl i termín na začátku května. Ten však kraj vyhodnotil jako méně vhodný s ohledem na blížící se závěr školního roku. Zavádění nového systému v tomto období by mohlo znamenat zbytečný stres pro školáky i jejich rodiče, kteří veřejnou dopravu využívají každodenně. Do července proto proběhne zkušební provoz systému odbavení a další testování všech vazeb mezi jednotlivými technologiemi. Informační kampaň bude zahájena v květnu. Cestující tak získají dostatek času se s novým systémem seznámit a připravit se na jeho využívání. Cílem je zajistit plynulý a bezpečný přechod na nový způsob odbavení.

„Chceme, aby IDESKA od prvního dne fungovala spolehlivě a bez komplikací. Jihočeši si zaslouží kvalitní službu, ne experiment v přímém přenosu,“ doplnil hejtman Martin Kuba.

Psali jsme:

Babišova špatná zpráva pro fanoušky ČT. Celý rozhovor již zítra
Záchrana Čechů z Blízkého východu. Babiš oznámil detaily
Sudeťáci v Brně. Herec Gulyáš varuje před následky
Nechystám sebevraždu. Rajchl otevřel Rakušanovu Pandořinu skříňku

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kraj Jihočeský , TZ

Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Promluvíte si s Šichtařovou?

Co říkáte na to, že místo aby pracovala pro občany si ve sněmovně natáčí vlastní reklamu? Nemyslíte, že to je hodně přes čáru? Podle mě tím jednoznačně zneužívá svou funkci a říkám si, k čemu nám takový politici jsou? Máte přeci pracovat pro nás ne pro svůj prospěch. Řeknete jí, aby s tím ihned skon...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jihočeský kraj spustí IDESKU od 1. července

16:26 Jihočeský kraj spustí IDESKU od 1. července

Jihočeský kraj rozhodl o termínu spuštění systému odbavení cestujících IDESKA. K jeho zahájení dojde…