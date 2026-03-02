Jihočeský kraj spustí IDESKU od 1. července

V současné době ještě probíhají práce na provázanosti všech systémů odbavení cestujících různých dodavatelů na straně dopravců i Jihočeského kraje. Kraj chce mít jistotu, že všechny technologické vazby budou před ostrým startem spolehlivě otestovány a že nový systém bude cestujícím sloužit bez provozních komplikací. Negativní zkušenosti s digitalizací stavebního řízení na celostátní úrovni jasně ukazují, že přípravu a důkladné testování takto rozsáhlých projektů nelze podcenit. Podle hejtmana Martina Kuby kraj projekt spustí až po dokončení všech testů a ověření jeho plné funkčnosti.
„Naší odpovědností je spustit IDESKU až ve chvíli, kdy budeme mít jistotu, že vše funguje tak, jak má. Nechceme Jihočechy vystavit riziku technických problémů hned od prvního dne. Raději věnujeme více času důkladnému testování, než abychom něco uspěchali,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.
Zvažován byl i termín na začátku května. Ten však kraj vyhodnotil jako méně vhodný s ohledem na blížící se závěr školního roku. Zavádění nového systému v tomto období by mohlo znamenat zbytečný stres pro školáky i jejich rodiče, kteří veřejnou dopravu využívají každodenně. Do července proto proběhne zkušební provoz systému odbavení a další testování všech vazeb mezi jednotlivými technologiemi. Informační kampaň bude zahájena v květnu. Cestující tak získají dostatek času se s novým systémem seznámit a připravit se na jeho využívání. Cílem je zajistit plynulý a bezpečný přechod na nový způsob odbavení.
„Chceme, aby IDESKA od prvního dne fungovala spolehlivě a bez komplikací. Jihočeši si zaslouží kvalitní službu, ne experiment v přímém přenosu,“ doplnil hejtman Martin Kuba.
