Nehorázné. Celé jinak. Drulák a souvislosti kolem Íránu

Předpokládám, že se útok budete kritizovat s ohledem na to, že jde opět o porušení mezinárodního práva. Lze vůbec ještě o nějakém mezinárodním právu mluvit? Jeho váha klesá stále víc.
Je to tak. Skutečně došlo k dalšímu porušení mezinárodního práva. Americko-izraelská agrese je nevyprovokovaná, protože Írán ničím Američany neohrožoval. K agresi došlo ve chvíli, kdy Američané s Íránem jednali, to je potřeba připomenout. Pravda je, že se ta jednání dostala na slepý bod, protože Američané tam Íráncům předložili ultimátum, které spočívalo v tom, že Írán se musí zbavit všech balistických raket. Tady už nešlo o íránský jaderný program, protože Írán byl o svém jaderném programu připravený jednat. Před 10 lety dokonce došlo k uzavření dohody, která byla přijatelná pro všechny včetně Evropanů. Íránci neměli problém se k této dohodě vrátit. Trump ji nicméně smetl a tvrdí, že Íránci mají jaderný program, chystají jaderné zbraně a budou je mít do roka, do měsíce, do deseti dnů atp.
Íránci byli tradičně dlouhodobě připraveni poskytnout transparenci různým inspekcím, mezinárodní agentuře a velmocím. To však Američané nevyslyšeli a Trump se loni pochlubil, že zničil íránský jaderný program. Proto museli v této chvíli najít USA jinou záminku a začali s nimi jednat o balistických střelách. Jenže pro Írán je nepřijatelné a nemožné se jich vzdát, protože tím se vzdává základní možnosti sebeobrany. Írán je v poměrně nebezpečném prostředí, sebeobranu potřebuje a Izrael se tím samozřejmě cítí ohrožen, což je pochopitelné. Na druhou stranu Izrael disponuje takovým zastrašovacím potenciálem, o jakém se Íránu nemůže ani snít. Izrael má své vlastní jaderné zbraně a má podporu Spojených států amerických ve všem. Nějaké úvahy o ohrožení Izraele z nevyprovokovaného útoku Íránu proti Izraeli jsou úplně mimo realitu. Proto říkám, že Írán nikoho neohrožoval, to je docela důležité.
A co mezinárodní právo? Konec konců už čtyři roky téměř denně slyšíme o jeho porušování ze strany Ruska.
Máme-li srovnávat s ruskou agresí na Ukrajině před čtyřmi lety, která byla také porušením mezinárodního práva, tak Rusové určité důvody měli. To sice jejich útok neospravedlňuje, ale ve srovnání s americkým jednáním z toho Rusové vycházejí podstatně lépe. To je také dobré vědět.
Je pravda, že mezinárodní právo je v posledních letech ze strany klíčových hráčů porušováno způsobem, který je mnohem hrubší, než bylo zvykem. Souvisí to s tím, že se mění mezinárodní řád, nastupuje multipolarita. Dochází-li k systémové změně, a je jedno zda je to vnitropolitická nebo mezinárodněpolitická systémová změna, nastává určité období bez pravidel. Zažili jsme to počátkem 90. během naší transformace. Také zde bylo určité období bez pravidel a ti, co měli nejostřejší lokty, si dokázali získat velké majetky a dnes spoluurčují, jak to v naší zemi bude vypadat. Něco podobného dnes probíhá v mezinárodním řádu. Také je to určitá transformace, pravidla neplatí žádná a platí jen ostré lokty a síla. To musíme brát v potaz.
Zajímavá je pozice některých evropských států. Jedno porušování mezinárodního práva odsuzují, k druhému se chtějí připojit.
Postoj evropských představitelů považuji za iritující až nehorázný. Evropští představitelé se neustále mezinárodním právem ohánějí. Nikdo o něm nemluví tak často jako Evropané. V této chvíli ostře odsuzují nikoli agresora, nýbrž Írán za to, že se brání a útočí na americké vojenské cíle na území arabských států. Podle evropských lídrů je to nepřijatelné a bude to důvod k tomu, aby se tyto státy připojily k americkému úderu. Tohle si dneska Evropané představují pod mezinárodním právem.
Kdybych udělal analogii s Ukrajinou, je to asi tak, jako kdyby ukrajinské údery na Rusko měly být důvodem zásadního odsouzení Ukrajiny a důvodem pro vojenské útoky na Ukrajinu ze strany Evropy. Je to ta samá logika. Ovšem s tím rozdílem, že Írán ty útoky podniká sám, kdežto Ukrajina by je nedokázala podniknout bez americké pomoci, ale to je v této chvíli vedlejší.
Pokud jde o dopady útoku na Írán na nás, patrně jde hlavně o rostoucí ceny ropy. Vidíte ještě jiné?
Ropa je samozřejmě bezprostřední, ale ještě hodně bude záležet na tom, co všechno se stane. Zatím jsme v situaci, kdy Írán zablokoval Hormuzskou úžinu, kudy prochází pětina světového obchodu s ropou a plynem, a to nutně povede k nárůstu cen, které pozná i český spotřebitel u benzínek. Může to mít i další vývoj. Další eskalace je očekávatelná, neboť Írán ví, že bojuje o přežití. A pokud v rámci dalšího boje dojde k tomu, že budou zničena íránská ropná a plynová zařízení a Írán zničí ta arabská v Saúdské Arábii, Kataru a Spojených arabských emirátech, čehož je Írán schopen, v té chvíli dojde k reálnému nedostatku. Nešlo by jen o to, že by astronomicky vystřelily ceny ropy a plynu, ale byl by nedostatek. Ty suroviny by prostě nebyly.
Pak je zde ještě dlouhodobější efekt a ten bude záležet na tom, jak dlouho bude tahle válka trvat. Trump optimisticky říká, že to vidí na čtyři týdny. Uvidíme, jestli to není něco podobného jako jeho tehdejší prohlášení, že je schopen rusko-ukrajinskou válku ukončit do jednoho dne. Pokud to bude trvat déle než čtyři týdny a vznikne dlouhodobá nestabilita, že se Írán propadne do nějaké občanské války, v té chvíli se může Evropa připravit na další migrační vlnu. Uvědomme si, že v Íránu žije 86 milionů lidí, není to jako v Afghánistánu nebo Sýrii, což byly malé státy a podívejme se, jakou z takových menších států máme v Evropě migraci, se kterou si neumíme poradit a zásadním způsobem náš kontinent destabilizovala. V okamžiku, kdy by došlo k pohybům v Íránu, který je podstatně větší, dostáváme se do situace, kdy Evropa bude čelit zásadní hrozbě.
Podstatná otázka. Co to znamená pro Ukrajinu? Je zřejmé, že se nyní prakticky veškerá pozornost odvrátila. Postaví to opět Ukrajinu na druhou nebo dokonce třetí či čtvrtou kolej jen krátce, nebo to může znamenat větší výhodu pro Rusy, aby zesílili tlak na bojišti bez větší pozornosti Západu?
Může nastat efekt, že bude Západ zaměstnán Íránem, zvláště pokud se do toho zamíchá ještě Evropa. Jenže je tu i druhý možný efekt, a to je pozornost Ruska. Co udělá Rusko v Íránu? Rusko nemá zájem na tom, aby ta země padla a ovládly to nějaké americké loutky. V tuto chvíli budou pozornost a zdroje Evropy a Ameriky rozděleny mezi Ukrajinu a Írán, ale v případě Ruska může platit totéž. Klíčovým hráčem proto bude Čína, která se v žádném konfliktu neangažuje. Proto bude otázka, jakým způsobem Číňané zareagují na to, že Američané likvidují jednoho z hlavních dodavatelů energetických surovin.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.