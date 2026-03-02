Vondráček (Svobodní): Budu hlasovat proti stíhání za politický názor na plakátu

02.03.2026 17:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k migraci a hlasování o vydání Tomia Okamury trestnímu stíhání.

Vondráček (Svobodní): Budu hlasovat proti stíhání za politický názor na plakátu
Foto: Repro Facebook
Popisek: Předseda Svobodných Libor Vondráček

Opozice bude už ve čtvrtek hlasovat pro vydání Tomia Okamury za plakát, který upozorňuje na závažný problém spojený s nelegální migrací.

Já budu rozhodně hlasovat proti tomuto stíhání za politický názor na plakátu. Modlím se za Českou republiku, aby tady už nikdy nebyla vláda, která by dopustila migrační pakt nebo jinak nezodpovědné kroky, které by mohly umožnit přesunout problémy s nelegální migraci i do naší země.

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
Psali jsme:

Úplně jinak než Babiš. Fico tvrdě k USA a Íránu
Teror v islamizované Evropě. Obavy Zdeňka Zbořila po útoku na Írán
Ukrajina: Stovky lidí odsouzeny za spolupráci s Ruskem. „Toto už není má země“
Okamura (SPD): Nová maxima cen pozemků, bytů i rodinných domů

Okamura , Svobodní , Vondráček

