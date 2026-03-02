Vondráček (Svobodní): Budu hlasovat proti stíhání za politický názor na plakátu

Opozice bude už ve čtvrtek hlasovat pro vydání Tomia Okamury za plakát, který upozorňuje na závažný problém spojený s nelegální migrací.
Já budu rozhodně hlasovat proti tomuto stíhání za politický názor na plakátu. Modlím se za Českou republiku, aby tady už nikdy nebyla vláda, která by dopustila migrační pakt nebo jinak nezodpovědné kroky, které by mohly umožnit přesunout problémy s nelegální migraci i do naší země.
Mgr. Libor Vondráček
