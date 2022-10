Haas (ODS): Někdo buď nemluví vědomě pravdu, anebo ta data nemá

reklama

Děkuji mnohokrát za slovo, vážená paní předsedající. Já jsem se do diskuse, milé kolegyně, milí kolegové, přihlásil až v jejím průběhu. A teď použiji slova, prostřednictvím paní předsedající, ctěného předřečníka kolegy Radka Vondráčka, o lobbingu. Mě k tomu vystoupení přinutilo to, když jsem slyšel, jak se tady lobbuje - a já to řeknu natvrdo, za zachování monopolu. To jsem tedy nečekal, že tady uslyším takovou masáž pro monopol. A připravil jsem si pro vás, prosím vás, osm konkrétních věcných důvodů, jsou z větší části právní, i to je odpověď ke kolegovi předřečníkovi. Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 19% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 81% hlasovalo: 2531 lidí

Osm důvodů, protože bych byl nerad, aby touto Sněmovnou zněly jenom hlasy podporující monopol. Takže osm konkrétních důvodů, proč je dnes projednávaný návrh návrhem jediným možným a správným.

Za prvé. Kolega Radek Vondráček, prostřednictvím paní předsedající, zmiňoval právní aspekty. Každý, kdo tu současnou monopolní situaci zná, každý právník ví, že ta současná situace v České republice je protiprávní z pohledu mezinárodních závazků, smluvních závazků České republiky. Proč? Protože jsme jako Česká republika uzavřeli a přistoupili jsme ke smlouvě, k jedné ze zakládacích smluv EU, ke smlouvě o fungování EU. Ten současný monopolní stav je v rozporu s článkem 46, smlouvy o fungování EU, v rozporu se článkem 49 smlouvy o fungování EU, 56, 102, 106 a tak dále. Opravdu ten stávající monopol je z pohledu mezinárodních závazků České republiky viz. smlouva o fungování EU a mnou uváděné konkrétní články protiprávní.

Za druhé. I kdybychom - to je pro evropské škarohlídy, i kdybychom nebyli členským státem EU, tak je ten současný stav monopolu v rozporu s tím, co bychom měli ctít my všichni, v rozporu s Listinou základních práv a svobod s článkem 26. Víte, co zakotvuje článek 26 naší Listiny základních práv a svobod? Právo na podnikání. V rozporu s tímto článkem nemůžeme nikomu v České republice zakázat podnikat, což se nepochybně monopolem stalo. Důvod ad 2.

Důvod ad 3. Slyšeli jsme tady spoustu strašení o tom, jak tržní konkurence ve zdravotním pojištění cizinců vyrobila dluhy za zdravotní péči poskytovanou cizincům. Prosím vás, já mám k dispozici tvrdá data z pěti největších fakultních nemocnic za rok 2021. Víte kolik, pro ty, kteří tady tak strašili, víte kolik činily procentně pohledávky za pojištěnými cizinci z celkových pohledávek těch pěti největších fakultních nemocnic v České republice v roce 2021? 1,2 %. Takže prosím vás, kdo tady straší tím, že zdravotní pojištění cizinců a tržní konkurence v něm vyrábí dluhy, tak buď nemluví vědomě pravdu, anebo ta data nemá. Opravdu jsem schopen ta data za pět největších fakultních nemocnic v České republice za rok 2021 poskytnout. Objem pohledávek procentně z celého balíku za pojištěnými cizinci byl 1,2 %.

Čtvrtý důvod. Pokud tady zase někdo straší konkurencí na trhu pojištění, tak prosím vás, jenom připomínám, že pojišťovnictví, distribuce pojištění, je právně velmi přísně regulovaný sektor dohlížený Českou národní bankou, ať velmi přísný zákon o pojišťovnictví, ať velmi přísný zákon o distribuci pojištění a zajištění, ať velmi přísná a robustní evropská úprava pojištění v režimu Solvency II. Důvod ad 4.

Důvod ad 5. Představte si, že i ti, co tady tak konkurenci na trhu pojištění kritizují, tak žijí a využívají výdobytky toho, co naopak demonopolizace přináší. Od roku 2000 máme v České republice demonopolizované povinné ručení a od roku 2000 všichni motoristé v České republice žijeme z těch výhod, které konkurence přináší. Ty nejlepší tržní ceny, konkurence a ty nejlepší možné produkty. To přináší konkurence. A to naopak monopol umrtvuje. Důvod ad 5.

Důvod ad 6. V návrhu zákona je celá řada, a to nepopírám, že ten stav před monopolem byl ideální, takže já na návrhu oceňuji a zmíním tady minimálně tři až čtyři věci, které návrh zákona do principu zdravotního pojištění cizinců velmi dobře přináší. Do té doby se nikdo nezabýval zvýšením minimálních limitů pojistného plnění. Teď se zvyšují na 120 tisíc, nebo na limit odpovídající částce 120 tisíc eur, což jsou 3 milióny korun, což zase dopadá na v zásadě dominantní většinu poskytované zdravotní péče. Za b), z důvodu transparentnosti ta novela zavádí zveřejňování pojistných smluv a pojistných podmínek pojišťoven na webu, to znamená veřejnou přístupnost, vytváří registr zdravotního pojištění přístupný nejen pro zdravotnická zařízení, ale pro Ministerstvo vnitra, pro Policii České republiky, a tak dále. Zařazuje děti cizinců do 12 měsíců věku do systému veřejného zdravotního pojištění. To jsou všechno velmi pozitivní věci, které oblast zdravotního pojištění cizinců posouvají dopředu. Důvod ad 6.

Důvod ad 7. To je ke kolegyni, ctihodné a ctěné kolegyni poslankyni Adámkové, opět prostřednictvím paní předsedající. Tady byla zmínka o tom, že ta úprava účinná od srpna 2021 byla velmi dobře připravená. Prosím vás, to samozřejmě vůbec neodpovídá realitě. Monopol byl zaveden, a to si řekněme na rovinu, díky pozměňovacímu návrhu ze 6. května roku 2021, díky pozměňovacímu návrhu tehdejšího i současného kolegy poslance Miloslava Janulíka, takže nebyl to vládní návrh. Ve vládním návrhu tehdejší novely zákona o pobytu cizinců se monopol nevyskytoval. Takže argumentace, že monopol byl krok, který by byl projednán komplexním legislativním procesem včetně vlády, samozřejmě neplatí.

A poslední bod, protože to tady bylo zmiňováno také a zase buď ti lidé, kteří tento argument používají, tak nemluví pravdu, ať už vědomě, nebo nevědomky. Bylo tady zmiňováno stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které skutečně vzniklo v loňském roce v souvislosti s tou novelou. Je to stanovisko, abyste si ho mohli dohledat, z 15. 4. 2021 číslo jednací /já mám rád fakta/ 12545/2021/440/LCI. Tady bylo argumentováno tím, že ÚOHS se vyjádřil k novele tak, že ta novela není v rozporu s principy veřejné podpory. Tak si, prosím vás, to stanovisko přečtěte. ÚOHS se vyjádřil úplně přesně opačně. To, k čemu došlo, že ÚOHS se vyjádřil tak, že navrhovaná novela zakládá rozpor s veřejnou podporou, rozpor s dominantním postavením a to, co se stalo, že předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve svém individuálním osobním vyjádření, nikoliv v oficiální dokumentaci a v oficiálních dokumentech ÚOHSu, se vyjádřil odlišně. Z jakých důvodů, to nehodlám nijak komentovat. To je poslední argument.

Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu tohoto jediného rozumného návrhu a doufám, že tato Sněmovna nebude podporovat v jakémkoliv oboru monopoly v České republice. Děkuji.

