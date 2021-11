Hannig (Rozumní): Nemám rád nadšené svazáky, ale ani ty, kteří překypují nenávistí ke všemu

reklama

Odjel jsem včera z Prahy ven na hrob své ženy, ale večer jsem se stačil podívat na zprávy na Nově, protože jsem se těšil na první vizuální interview s naším panem prezidentem. Skvělé, myslí mu to stále fantasticky. O to víc mě urazilo, jak někdo na Národní třídě urážel pracovníky Hradu, kteří tam za pana prezidenta přišli položit kytici. Ti holenkové, co tak činili, absolutně nevědí, že právě Miloš Zeman spustil v Technickém magazínu v roce 1989 onen proud, který pak vyústil v převrat, zatímco možná jejich otcové či dědové ještě v té době na srdci hřáli rudé stranické knížky.

Já sám jsem tehdy nechrastil klíči, protože když jsem viděl ty zástupy bývalých komunistů z rádia, nadšeně převlékající kabáty a cinkající jako o závod (v rádiu jsem byl s pár ještě dalšími jeden z mála, co nebyl v partaji), tak jsem tušil, kam se to všechno bude ubírat. Jenomže ani ti, co se rychle zbavili stranických knížek a pozorovali, zda někdo vidí, jak jsou nově uvědomělí, ani ti se nedočkali zářné budoucnosti.

Kdepak, bylo třeba být náměstkem nějakého vhodného podniku, který se dal vytunelovat, nebo vekslákem, který měl už vyděláno předtím, či někým podobným, a přitom si za peníze udělat ty správné známosti. Z těchto "šikovných" lidí se dnes rekrutuje smetánka. Přesto jsem rád, že můžeme žít ve svobodě, pokud si svobodu můžeme užívat. Pokud jsme se nenechali nalákat na problematické půjčky, pokud jsme si vychovali potomky, kteří nepropadli drogám či hazardu, a pokud se nestravujeme zbytečnými nenávistmi k něčemu, co nelze změnit.

Anketa Slavíte výročí 17. listopadu 1989? Ano 19% Ne 81% hlasovalo: 23608 lidí

Jan Werich říkal: "Čtěte bibli, tam to všechno je." A v Novém zákoně (což je součást Bible, pro ty, kteří se v této problematice neorientují) na otázku kohosi, jestli se má protivit tehdejšímu režimu, to jest Říši římské, která okupovala Izrael v té době, Ježíš odpověděl: "Podívejte se na tu minci. Jaký je na ní portrét? Císařův. Takže co je císařovo císaři a co je Božího Bohu."

Takže žádná revoluce v dějinách nezvítězila, pokud nebyla připravena předem v zákulisí. To znamená, je zbytečné investovat do protestů svůj vlastní duševní potenciál. Možná si někteří z vás pamatují na takového sympatického pána, co v televizi předpovídal počasí, který vždy na konci zkřížil paže na prsou a loučil se slovy, což nyní dělám pro dnešní večer i já: "Klid v duši."

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hannig (Rozumní): ČT by už měla nasadit nového moderátora a novou koncepci Hannig (Rozumní): Budiž ti země lehká Hannig (Rozumní): M. A. Pekarová si musí uvědomit, že už není opoziční politička Hannig (Rozumní): Beznaděj, či vztek?

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Hannig

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.