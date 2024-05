Hašek (PRO): Jakákoliv legitimní kritika bude zřejmě prohlášena za nežádoucí

reklama

Po odborech zrušili svoji akci příští týden také zemědělci a přesunuli ji na začátek června. Všichni to odůvodňují “zklidněním společnosti” po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica. Chápu, že se utlumují veřejné akce na Slovensku, zejména volební kampaň do Evropského parlamentu. U nás v ČR si musí mnout vláda ruce. Jeden její kritik po druhém odvolává dříve svolané pokojné veřejné protesty a jakákoliv legitimní kritika bude zřejmě prohlášena za nežádoucí z důvodu údajné “polarizace společnosti”. To jsme to dopracovali. Omlouvám se těm, které jsem označil za ty “bez koulí” i těm, které jsem naivně měl za ty “s koulemi”. Ještě že máme to mistrovství světa v hokeji a tam zůstanou emoce povoleny, samozřejmě myslím ty sportovní.

JUDr. Michal Hašek PRO



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

