Havlíček (ANO): Neustále brečíte, hledáte výmluvy a díváte se do minulosti

Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře. Já jsem myslel, že moje vystoupení bude desetiminutové, že se budeme věnovat rozpočtu 2022, že to bude krátké, věcné, měl jsem připravenu dokonce jednu věc, za kterou jsem chtěl i pochválit nebo spíš poděkovat, druhou, kde jsem si chtěl trošku rýpnout a mohlo to být velmi rychlé.

Nicméně opět se to zvrtlo do té diskuse energetické, kompetencí a tak dále a musím tím pádem před tím na to reagovat. Já mám pocit, pane ministře financí, že vám to vládnutí vadí. Že jste v situaci, ve které jste nikdy nechtěli být a že vás trápí to, že musíte rozhodovat, že musíte hledat řešení. A místo toho, abyste je hledali, abyste ukazovali cestu, tak neustále pouze brečíte, hledáte výmluvy, díváte se do minulosti. A když už opravdu nevíte kudy kam, tak vytáhnete energetickou bezpečnost. Já už to snad ani nebudu komentovat, protože jiní tak činí, jiní vás upozorňují na to, že říkáte nepravdu, v některých případech že natvrdo lžete. Úplně poslední, kdo vás na to upozornil, byl server Demagog, který vládě vytkl to, jakým způsobem jste okomentovali takzvaný plyn z Polska, kde to řekli naprosto špatně. Stejně tak vás opravují analytici v rámci norského plynu, k Dukovanům bychom se mohli vracet i několikrát, ale nechci to udělat. Ale připomenu jednu věc.

Připomenu to, že když se oháníme nebo oháníte energetickou bezpečností, tak si musíme uvědomit, na čem je založená. Je založená na ceně, je založená na diverzifikaci zdrojů a je založená na dostupnosti. Tak se pojďme podívat, jak se s tím perete, s tou energetickou bezpečností. Cena - fiasko, pane ministře. Ať se nám to líbí nebo ne, v přepočtu na kupní sílu máme trvale jednu z nejvyšších cen elektřiny a plynu v celé Evropě. A vládní boj s cenou je jedna velká fraška. Já to nevyčítám ani vám, je za to zodpovědný pan ministr průmyslu, ale konečně rozhodnutí přijímáte jako vláda. A to, že se s tím perete špatně, že to nezvládáte, na to vás už upozorňují i vaši kolegové z pětikoalice.

Takže když už jsme u energetické bezpečnosti, tak první bod, který je ve vašich rukou, neříkám, že zcela, a neříkám, že to je jednoduché, to bych si nedovolil, tak tady prohráváte na plné čáře. Druhá oblast energetické bezpečnosti je diverzifikace zdrojů. Ano, to je dlouhodobá záležitost. Ale my jsme opravdu nebyli u toho, když se tady privatizovalo plynárenství, my jsme nestáli u toho, když se privatizovaly rafinérie, my jsme nestáli u toho, když se privatizoval ČEZ, my jsme nebyli u toho, když se privatizovala voda.

Jestliže je všechno v rukou víceméně nadnárodních firem, velmi složitě se hledá - i vám, pane ministře - jakákoliv diverzifikace. Těžko je můžete přesvědčovat, aby udělaly to či ono.

Třetí oblast je oblast dostupnosti. Myslím tím oblast energetické bezpečnosti. Tady s vámi částečně souhlasím. Pokud chceme zabezpečit dostupnost, tak ji musíme zabezpečovat na krátkodobé bázi a na bázi dlouhodobé. Na bázi krátkodobé vám nevytýkáme, že zaplňujete nebo naplňujete zásobníky. Poopravujeme vás - a vy jste člověk, který si potrpí na čísla - poopravujeme vás, když to říkáte špatně. Jestliže říkáte - byly zde poloprázdné zásobníky - tak říkáme, že na začátku topné sezóny zde bylo 87 %. Poopravujeme vás, když říkáte, že dnes máte nejvíc v zásobnících, co kdy bylo a je to mezi 85 až 90 %. Takže v roce 2020 - což není tak dlouho, jsou to dva roky - to bylo 98 %, pane ministře. To znamená, prakticky ve všem se pletete. Neříkám, že zásadně, ale jenom ať si to upřesníme.

Pak je tady ta dlouhodobá dostupnost. Ta dlouhodobá dostupnost nemá co činit ze zásobníky. Ta je dána novými zdroji. Například jadernými zdroji. Můžeme se stokrát bavit o tom, co se dalo udělat lépe na Dukovanech a určitě se na tom nesejdeme, ale my jsme byli alespoň ti, kteří je zahájili. Souhlasím s tím, že se měl zahájit Temelín už někdy v roce 2013 nebo 14. Ale zahájili jsme Dukovany, dotáhli jsme to do nějaké fáze, vaše vláda to dostala a mohla spustit tendr.

Proč nezabezpečujete totéž v rámci třetího a čtvrtého bloku v Temelíně? Neudělalo se pro to zatím vůbec nic na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Pouze se mluví o tom, že bychom měli být energeticky soběstačnější, na tom se asi shodneme. Ale to jsou fráze, pane ministře. Čiňte a dělejte něco. Zabezpečovat třetí a čtvrtý blok Temelína je dlouhodobá práce. Nezačalo se na ní pracovat a nevím, na co čekáme.

Takže cena, diverzifikace, dostupnost a bavme se o tom, co kdo pro to mohl udělat lépe. Ale já se nechci v tomhle vracet. Není tady pan ministr průmyslu a určitě si to s ním vyříkám někdy jindy. Ale musel jsem reagovat, protože vy jste s tím začal.

Pojďme se vrátit k tomu rozpočtu roku 2022, který je. To je to, co jsem chtěl shrnout do těch deseti minut, ale částečně se musím ještě vrátit i k tomu, co jste říkal o investicích na rezortu dopravy. Ale začněme tím jednodušším a to je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Možná si vzpomínáte, v únoru, když jste představili nový rozpočet, novelu, tak jedním z vašich marketingových headlinů bylo, že ho redukujete - 80 miliard, 100 miliard a tak dále. Já jsem zde vystupoval a snažil jsem se to ukázat v pravém světle. Říkal jsem, že celá řada těch takzvaných úprav není nic jiného, než triky, účetní triky, rozpočtové triky. Ukazoval jsem tady jednu věc za druhou, kde si myslím, že to trik byl. Říkal jsem, počkejme si na polovinu roku nebo na konec roku, já se vám pokusím dokázat to, že to nebylo nic jiného, než švindl.

Tak se zastavme u jedné jediné věci a to jsou obnovitelné zdroje. Obnovitelné zdroje energie - nebavím se o tom, proč to vzniklo, jak to vzniklo, jak tady byl solární tunel a tak dále, všichni to víme. Stát bohužel musí platit rok co rok kolem 26 miliard korun. Někdy je to 27, někdy 25, někdy 29, to teď není podstatné. Ano, to je bohužel ta "daň", kterou musíme platit za chyby v letech minulých. Naplánovali jsme bohužel na tento rok to, že to bude opět 26 miliard korun. Bylo to prodiskutováno na expertní úrovni a ten rozpočet podle našeho názoru byl připraven ještě naší vládou věcně a správně.

Vy jste přišli s tím, že to nebude 26 miliard korun, ale že dokážete na tomto ušetřit, že to bude 19 miliard korun. Dokonce ještě pan prezident Zeman, který zde byl - tomu se to líbilo - vás za to pochválil. Ne že by se nám nelíbilo, kdyby to bylo 19 miliard, ale to by se k tomu musel změnit zákon a natvrdo by se muselo říct všem těm solárním investorům, že nedostanou nic. Říkal jsem si, dobrá, možná se k tomu odhodláte, možná to uděláte, ale bylo mi jasné, že to není nic jiného, než trik. Protože jste řekli, ale počkejme si, jak se to bude vyvíjet. Však ceny elektřiny byly vysoké, ono se to v tom ztratí. Bůhví, jak svítilo sluníčko a tak dále.

My už jsme věděli, jak svítilo sluníčko v roce 2021, protože se to rozhodovalo v roce 2022 a ten expertní odhad 26 miliard byl přesný, byl správný. Říkal jsem vám, že to budete muset dostat zpátky a že zase budete "ochuzeni" plus minus o sedm miliard korun. Ne, dali jste 19 miliard korun, abyste teď přišli a opět jste tam dali zpátky, abych byl tedy přesný, 6,6 miliardy korun. Takže to není sedm miliard korun. My jsme se sekli o 400 milionů korun, vy jste se spletli o 6,6 miliardy korun. Sestává se to ze dvou částek a to čtyři miliardy korun plus 2,6 miliardy korun. Takže jste zpátky tam, kde jsme byli my. Stačí si to jednoduše dohledat. Budu rád, když to vysvětlíte.

Druhá věc je Ministerstvo dopravy. Začnu tím pozitivním. Chtěl jsem vám poděkovat za to, že jste skutečně dali zpátky Ministerstvu dopravy těch pět miliard korun, což je kompenzace těch daňových příjmů. To je zrušení té silniční daně. Můžeme se bavit, jestli to bylo správné rozhodnutí nebo špatné rozhodnutí. Možná se na tom neshodneme. Ale já jsem měl opravdu obavu, že v tom necháte Ministerstvo dopravy a že tam ty peníze nedáte. Hráli jste v tomhle férově a ty peníze jste dali zpátky. Takže to je ta zpráva dobrá.

Co je horší - ani jsem to nechtěl otevírat, protože jsem myslel, že to budeme řešit až na rozpočtu 2023. Ale, pane ministře, vy jste to otevřel, tak já na to logicky musím reagovat. Jsou to ty investiční akce a logicky s tím spojené plánování roku 2023 na Ministerstvu dopravy. (Je upozorňován, že se jedná i o rok 2024.) A 2024 na Ministerstvu dopravy, správně. Dokonce je tam i ten střednědobý výhled (nesroz.) na rok 2025.

Pane ministře, já jsem byl teď na výboru SFDI. Vy ho velmi dobře znáte. Chodil jste tam jako člen dozorčí rady. Kdybych tam já předvedl to, co tam předvedl pan ministr Kupka, tam mě tam vypeskujete naprosto správným způsobem okamžitě poté, co bych přednesl tento rozpočet. Protože v rozpočtu je v tuto chvíli 150 miliard korun, což nerozporuji. To dali pracovníci v zásadě správně, je to podle požadavku Správy železnic, ŘSD a tak dále. Krytí tohoto rozpočtu je pár týdnů před finálem rozpočtu na úrovni 94 miliard korun. Velmi dobře to víte. Chybí tam 56 miliard korun.

Poté, když jsem jako člen dozorčí rady se zeptal, čím to chce pan ministr dopravy krýt, tak první co mi na to řekl, že to je nevhodná otázka. Prosím pěkně, když to máme nekryto z více jak třetiny. Ale to čert vzal. Druhá věc je ta, že řekl, že má vějíř finančních nástrojů. To si z nás dělá legraci? Vějíř finančních nástrojů pár týdnů před rozpočtem? Tak si musíme říct definitivně, že buď chceme, aby byl 150 miliard korun a vyfinancujeme to z toho, z toho a z toho. Přičemž se bavme o tom, co má být tím finančním nástrojem. Já jsem zásadně proti tomu, aby se to přenášelo na SFDI, případně na Správu železnic, aby oni si brali úvěr. Ale to je věc druhá. To beru jako nějakou odbornou debatu. Ale my nevíme, z jakých zdrojů to půjde, za jaké úroky to půjde.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

My máme pár týdnů před finálem rozpočtu a chybí nám na dopravě 56 miliard korun. Ale pozor, pane ministře, tyhle peníze tam chybí už od konce června. Ono se to totiž vůbec nezměnilo. Tak, jak jste vlastně dali první verzi rozpočtu, tak samozřejmě na dopravě vypukla panika a já jsem čekal, že za ty dva měsíce se tam něco vytvoří, že se tam přijde s nějakým normálním návrhem. Možná že to nebude 150, že to bude třeba 140, nebo 135, miliard. Nelíbilo by se mi to, asi bychom to kritizovali, asi bychom ukazovali, co by se všechno dalo postavit, ale ve finále bychom viděli, že se to k něčemu blíží. Ale nám se to zhoršuje, ta situace.

Já jsem odhadoval, že bude potřeba na dopravu nějakých 140, 145, miliard korun. Chápu, že z důvodu toho, že se asi zdražuje a tak dále, je to nakonec 150 miliard. Ale my jsme v situaci, že to máme totálně nekryto. Já si vůbec nedovedu představit, že by tohle se stalo za normální situace, že bych přišel před dozorčí radu a řekl, že mám takhle nekrytý rozpočet a že nevím, z čeho ho dokryji. Tak to je rok příští.

Argument, že se mělo lépe dávat a lépe plánovat ve střednědobém výhledu, to máte pravdu. Ano, měli jsme tam dát víc. S tím s vámi souhlasím. Nechci se vymlouvat, že to bylo v době covidové a tak dále. Ale to z mého pohledu je ten menší problém. Ten větší problém je v tom, že my jsme pár týdnů předtím a vy to máte absolutně nekryto. A my jsme ty peníze na tu dopravu vždycky zajistili. Ano, byl tam velký skok - z 86 miliard jsme skočili za mého působení až na nějakých 130 miliard. Nekritizuji už ani rok 2022, i když bych si také mohl rýpnout. Ale nechávám to. To k tomu prostě patří a v zásadě ten rok 2022 se dohraje docela dobře. Ale rok 2023 je velký průšvih. To, že tam má pan ministr Kupka naplánováno na ty další roky někde okolo 200 miliard, to zní bombasticky, ale mě by zajímalo tedy, z čeho se to bude financovat.

Takže vy nemáte, pane ministře, na rok 2023 ani takové základní věci, jako je tarif a - což je asi možná nejskloňovanější věc - energetickou podporu. Máte nekryté investice z minimálně jedné třetiny a nám vyčítáte to, že jsme v roce 2021 v době covidu - ano, mohli jsme tam dát skutečně víc - že jsme do střednědobého výhledu nedali více. Co jste dělali celý ten rok? Vždyť jste to museli vědět. Na co jste se připravili za těch posledních několik týdnů? Vůbec na nic. Já nechci zjišťovat, jestli je to chyba Ministerstva financí nebo Ministerstva dopravy. Pro nás je to tak, že jste Ministerstvo dopravy v tuhle chvíli hodili přes palubu. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

