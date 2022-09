Havlíček (ANO): Ten rozpočet je s ohledem na strukturu připraven dobře

reklama

Pane ministře, ještě, ještě jednou.

Já jsem přebíral resort dopravy a byl rozpočet 86 miliard korun, skončili jsme na 130,5 miliardách, vy jste to pak stáhli na 127 miliard, to nevyčítám, to je ten rok 2022. Prosím pěkně, argumentovat dneska nějakými střednědobými výhledy, které se děly v nějaké covidové době, podstatné je to, co jsme zajistili do toho rozpočtu. A my jsme zajistili 127 miliard poslední uzavřený rozpočet, vy nakonec plus minus těch 127 miliard taky.

Ale teď jste pár týdnů, možná dokonce dnů před finálem rozpočtu, a vy jste na 96 miliardách, vždyť to přece velmi dobře víte. Vám chybí více jak 30 miliard jenom do toho, abyste dosáhli roku 2022, a to se nebavíme o tom, že Správa železnic a ŘSD požadují 150 miliard. Ten rozpočet je připraven dobře s ohledem na strukturu. Víte, že jsme se o tom bavili na SFDI teď, proti tomu nic nemám, vaši lidé tam odvedli dobrou práci. Ten problém je v tom, že ten rozpočet je nekrytý. A kdyby byl nekrytý o 10 %, já to respektuji, já jsem taky šel za paní ministryní financí, když jsem chtěl 130 miliard, a ona nám dala jenom 120 a pak jsme se do handrkovávali, aby to nakonec dopadlo někde na těch 127, 128. To bych mlčel, ale chápal bych to.

Ale vy jste v situaci, že vám chybí ze 150 miliard 56 miliard. A vy říkáte pár dnů před finálem rozpočtu, že si na to někde půjčíte. Nevíme, za jaké úroky, nevíme, od koho. Já vím, že se to připravuje, nic proti tomu nemám, že se to připravuje, ale to přece nemůžeme takhle nezodpovědně k tomu přistoupit. Ta cesta je přes státní rozpočet a nepřehazovat to na SFDI, protože to se bude půjčovat za vyšší úroky a vyšší úroky si vůbec představit, proč bychom dělali, když si to může udělat ten stát.

A víte velmi dobře, že to půjde do dluhu státu, ano, nepůjde to do deficitu, takže si to hezky namalujeme, ten deficit bude vypadat na první pohled hezký, ale do dluhu se to stejně dostane. A já lobbuji za vás, pane ministře, v tomhle případě. Neustupujte v tomhle Ministerstvu financí a buď si ten rozpočet dejte na 150 a pak zajistěte te ty peníze, anebo ho nemůžete dávat na těch 150.

