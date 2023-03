Havlíček (ANO): To, co si dovolil vládní zmocněnec vyslat ven, bylo něco neuvěřitelného

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já žádám o zařazení bodu, který by se nazýval Zadávání mediálních zakázek Úřadem vlády. A vysvětlím, o co se jedná.

Jak stát rozdělil miliony pro média? Podklady neexistují, přiznal Úřad vlády. Tak toto je čerstvý titulek z Deníku N. Mimo jiné dobrý článek a doporučuji si ho přečíst. A je třeba říct, že se nejedná zdaleka o první prohřešek a že se nám to začíná v této oblasti pěkně kupit. A proto považuji za nezbytné, abychom zde toto téma otevřeli. A já předpokládám, že v tomto případě pan premiér, protože ten zodpovídá za lidi na Úřadu vlády, nám k tomu dá dostatečné vysvětlení.

Protože máme-li to zrekapitulovat, tak si musíme ten příběh začít číst od začátku roku 2022. Tehdy došlo k tomu, že byla zřízena pozice vládního zmocněnce pro média a pro boj s dezinformacemi, což vypadalo velmi pěkně. Nicméně po roce přípravy to dopadlo jedním skandálem za druhým. První problém, který nastal, byl v konci minulého roku, když se po roční přípravě zveřejnil tak zvaný Akční plán pro boj s dezinformacemi. To vyvolalo totální poprask nejenom v mediálním světě, ale vyvolalo to poprask pochopitelně i ve světě politickém a řekl bych i v občanském. Protože to, co si dovolil vládní zmocněnec vyslat ven, bylo něco neuvěřitelného.

Uvědomělá média, neuvědomělá média, ano, rozumějme, ta, co šíří dezinformace, ta, co nešíří dezinformace, aniž by se jasně řeklo, jakým způsobem se to bude měřit. To bylo to rozdělení. Ale to bych ještě možná bral, kdyby to nebylo tak, že ta uvědomělá, ta, co nešíří, dostanou 100 milionů korun ročně, ta, která jsou neuvědomělá, ta, která určíme jako ta, která šíří dezinformace, no, tak ta budou rovnou postavena před soud, protože si upravíme zákony. Dobře slyšíte, upravíme si zákony pro to, abychom mohli být vůči nim tvrdší.

A vrchol všeho byl, když neziskovky, které by měly dohlížet na to, aby se psalo uvědoměle, by měly dostávat 50 milionů korun ročně. Můžeme se zeptat, kde byl předtím vládní zmocněnec pro boj s dezinformacemi, jestli náhodou neměl něco spojeného s těmi neziskovkami? Samozřejmě, že měl. Byl to obrovský skandál. A popravdě řečeno, i to bylo jedním z důvodů, proč vládní zmocněnec musel skončit. Ku prospěchu vlády je třeba říct, že si toto uvědomila a že zavčasu za ruční brzdu zatáhla, protože to, co vyšlo skutečně ven, bylo něco neuvěřitelného. Jenomže ono to zdaleka nekončí. Tím bychom mohli považovat příběh za uzavřený. Nevyšlo to. Vládní zmocněnec pro boj s dezinformacemi selhal. Špatná volba. Ostuda. Dobře, to se stává.

Kdyby mezitím nevybobtnal další skandál... A ten skandál byl v tom, že jistý redaktor, kupodivu vydavatelství Fórum 24, pan Sezemský se nezviditelnil tím, že s ním Úřad vlády konkrétně přímo jakožto on poradce pro pana premiéra by pracoval za částku v přepočtu 500 korun na hodinu. Podotýkám jenom, že Fórum 24 je i všeobecně nebo je i odbornou veřejností a vydavatelstvími považováno za něco, co nemá cenu ani otevřít. Je to víceméně vládní leták. Nicméně každý má právo na to, vydávat si, co chce. Nic proti tomu. Můžu diskutovat o tom, že od dob Rudého práva zde nebyl horší ideologický deník nebo týdeník nebo médium. Ale to koneckonců patří k demokracii. Každý nechť si vydává, co chce. Co k tomu nepatří, je to, pokud jejich redaktoři, kteří píší do slova a do písmene na objednávku vlády, budou pro pana premiéra pracovat za tyto zdroje. To je z našeho úhlu pohledu naprosto neakceptovatelné. A to vůbec pomíjím to, že dotyčný redaktor jaksi měl radit v oblasti sociálních věcí, ačkoliv je vystudovaný architekt, a že jaksi měl zpracovávat agendu týkající se různých stanovisek, různých konzultací - a dobře poslouchejme - i účast na jednáních. Naštěstí to bylo zavčasu jinými novináři odhaleno. Dotyčný vzal rychle zpátečku. A opět to vypadalo, že bublina rychle splaskne. No, kdyby to nepokračovalo dál...

A máme zde skandál číslo tři. A to je právě to, čím jsem začal, se kterým přišel právě Deník N. Krátce před koncem neslavného angažmá vládního zmocněnce pro média pana Klímy se uzavřela smlouva, konkrétně to byl poslední lednový den, smlouva s Lion Communications, což není možná to nejpodstatnější, ale ta smlouva byla o 7,5 milionech korun, přičemž ta smlouva byla o tom, že se mělo zadat konkrétním médiím, měl se u nich koupit prostor a tento prostor by sloužil pro to, že by se zviditelnilo 30 let České republiky. Opět nic zásadně proti tomu, že se zviditelní 30 let České republiky. Můžeme diskutovat, jestli 7,5 milionu korun je hodně nebo málo, kdyby to bylo tak, jak se slibovalo - transparentní, a kdyby to dávalo hlavu a patu.

Ale když se zeptáte na Úřadu vlády a na oficiální dotaz vyžádaný, jakým způsobem se to rozdělovalo, kde byl ten klíč, která média tady dostala peníze a která nedostala, tak Úřad vlády odvětil, že neexistuje žádná podrobná dokumentace a neexistuje de facto žádný klíč, podle kterého by se mohlo odpovědět, jakým způsobem se to rozdělovalo. Říkám to proč? Protože opět - možná náhodně - se nám tam pohybuje týdeník Fórum, který jenom bych chtěl zdůraznit, že nedisponuje žádnými auditovanými náklady skutečně prodaných výtisků. To si z nás fakt děláte legraci už? To opravdu myslíte vážně?

Rozumím tomu, že potřebujete nějakým způsobem distribuovat letáky pětikoaliční. Rozumím tomu, že někdo musí psát vaše články. Ale dělejte si to tak, že si to sami zaplatíte, tak jako my si vydáváme noviny ANO. Ano, platíme si to, stojí to spousty peněz, někomu se to líbí, někomu ne, chodí to do schránek, někdo si to přečte rád, někdo to zahodí. To je realita. Ale to, že vám jakési pseudovydavatelství, které znovu říkám, nebere vážně vůbec nikdo z odborné branže a je pro smích, za peníze Úřadu vlády vydává vaše sdělení, to je něco, co je neakceptovatelné.

Takže naše žádost je jednoduchá. Otevřeme tenhleten bod. Prosím pěkně, dejme na stůl fakta. Prozraďte nám, kolik jste dali tomu, kolik jste dali tomu, podle jakého klíče se to vybíralo a vysvětlete nám, prosím, tyto minimálně tři body, které jsem zde otevřel. Zavání to tím, že zneužíváte nekompromisním způsobem média, která vám jsou nakloněna, ať už ve smyslu toho, že jste připravovali akční plán, který je chce podporovat, nebo ve smyslu podpory různých neziskovek, které k nim mají vazbu, anebo ve smyslu naprosto neuvěřitelného proplácení faktur takzvaných redaktorů, ať už externích, či interních, z médií, která vám jsou nakloněna.

Děkuji. A byl bych rád, aby to bylo zařazeno jako první bod dnešního jednání. (Potlesk z lavic ANO.)

