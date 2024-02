Hejtman Krkoška: Je nutné pomoci firmám, které jsou „ve srabu“ kvůli Liberty

reklama

„Je nutné pomoci firmám, které jsou ‚ve srabu‘ kvůli Liberty. Není to jenom o vztahu Liberty a Tamehu, ale o stovkách dalších podniků navázaných na tuto huť. Neřešení situace by znamenalo další roztáčení spirály negativních jevů a problémů, dluhové pasti a následných krachů menších společností,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Upřesnil, že krajská příspěvková situace MS Pakt zaměstnanosti v minulých měsících oslovila okolo 900 subjektů spojených obchodními vztahy s Liberty. „Reagovalo 320 firem, tedy 35,5 procenta z oslovených firem, mezi nimi ty nejpostiženější. U osmadvaceti podniků jsme provedli rozhovory, u tří jsou už vypracovány případové studie. V tom budeme pokračovat. Na základě získaných informací pak vznikly návrhy opatření, které by mohly řešení situace ulehčit a jejichž součástí jsou i tyto odborné workshopy,“ řekl hejtman Jan Krkoška.

Dodal, že seminářů je možné se zúčastnit osobně a také online. „Kapacita osobní účasti je omezená prostorem, proto budeme všechny semináře zároveň streamovat na YouTube kanálu, aby se jich mohlo zúčastnit co nejvíce zájemců. Na prvním semináři přednášel a s účastníky diskutoval ředitel finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj Bohuslav Kadlubiec,“ sdělil hejtman Jan Krkoška s tím, že zástupci firem se zajímali třeba o možnosti rozložení daňových povinností z neuhrazených výnosů od Liberty Ostrava do dalších let nebo do doby, až dostanou od Liberty zaplaceno, o možnosti dočasného snížení nebo odložení platby záloh na sociální a zdravotní pojištění po dobu finanční tísně.

„Firmám by pomohla také možnost odložit splátky úvěrů, leasingů po určité období, aby mohly lépe zvládnout krátkodobé finanční potíže. Ocenily by také nabídku specializovaného poradenství pro zajištění financování pohledávek, nebo vytvoření zajišťovny, která by jim poskytovala záruky za úvěry. Zajímaly se také o to, jak řešit sankce a pokuty od finančního úřadu a o právní aspekty dluhů,“ upřesnil hejtman Jan Krkoška.

Další semináře se uskuteční 21. a 28. února na téma oddlužení a vymáhání pohledávek a insolvence a úpadek. „Zájemci se na nich dozvědí, jak řešit insolvenci, úpadek, popřípadě bankrot, získají potřebné informace o procesu oddlužení a efektivní komunikaci s dlužníky a také o možnostech skupinového uplatnění práv,“ uzavřel hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

